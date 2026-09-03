Cum cureți filtrul mașinii de spălat fără să curgă apă pe jos. Trucul simplu care te scapă de mizerie

Curățarea filtrului de evacuare al mașinii de spălat rufe se transformă adesea într-un coșmar din cauza apei reziduale care se revarsă pe gresie sau covoare. Un truc simplu devenit viral pe TikTok oferă o soluție ingenioasă și la îndemână.

Truc simplu pentru curățarea filtrului mașinii de spălat Foto: Unsplash

Un utilizator de pe TikTok a împărtășit o metodă extrem de eficientă, care folosește o sticlă de plastic decupată pentru a evacua apa murdară din filtru în câteva secunde.

Adio bălți pe gresie: metoda ingenioasă cu sticla din plastic decupată

Igienizarea periodică a filtrului de la mașina de spălat rufe este o operațiune esențială pentru buna funcționare a electrocasnicelor, însă mulți o amână din cauza mizeriei care se creează inevitabil.

În mod clasic, deschiderea filtrului eliberează o cantitate de apă stătută care ajunge pe podea, obligând utilizatorii să întindă prosoape groase sau tăvițe mult prea înguste.

Soluția devenită virală rezolvă problema cu resurse zero: o sticlă din plastic tăiată pe lungime și decupată parțial în zona superioară funcționează ca o jgheab-pâlnie perfect adaptat spațiului îngust de la baza electrocasnicului.

Cum pui în practică trucul pas cu pas

Pentru pregătirea recipientului, se taie o sticlă de plastic pe jumătate, iar pe una dintre laturi se decupează o deschidere ovală, lăsând baza și partea opusă intacte.

Se așază sub filtru, moment în care partea decupată a sticlei se introduce și se fixează direct sub marginea filetului de jos al mașinii de spălat, acoperind zona de scurgere.

Pentru o evacuare curată, se începe desfiletarea lentă a capacului, moment în care apa reziduală și scamele se scurg direct în recipientul improvizat, fără să atingă gresia sau covoarele din jur.

La final, după oprirea completă a fluxului de apă, sticla plină se îndepărtează cu grijă și se varsă în chiuvetă, permițând igienizarea fără bătăi de cap a filtrului.

Zonele uitate din casă: trucuri rapide pentru aerul condiționat și jaluzele

Dincolo de aspirat și spălat podele, adevăratul praf se adună în locurile trecute cu vederea. Aparatul de aer condiționat este primul care cere atenție: se deconectează de la curent, i se scot filtrele pentru a fi spălate cu apă și detergent, iar lamelele se șterg cu o lavetă umedă.

Pentru o igienizare completă, se lasă totul să se usuce bine înainte de remontare și se curăță inclusiv grilele de aerisire din baie sau bucătărie.

La rândul lor, jaluzelele adună rapid impurități pe fiecare lamelă. Modelele din plastic sau metal se închid și se șterg simplu cu o cârpă din microfibră și puțină soluție blândă, ferind mecanismele de apă.

Pentru variantele din material textil, cea mai sigură metodă rămâne aspirarea delicată cu peria specială, redând prospețimea încăperii fără efort inutil.