Culoarea de păr care o să facă furori în iarna 2026! Această nuanță a cucerit vedetele și avantajează numeroase femei

Sezonul rece vine cu o schimbare importantă în tendințele de frumusețe, iar una dintre cele mai apreciate culori de păr ale iernii 2026 este Mocha Brown. Inspirată de nuanțele bogate ale cafelei și ciocolatei, această culoare promite un aspect elegant, sofisticat și natural. Tonurile de brunet intens, combinate cu reflexe mai deschise și calde, oferă părului profunzime și strălucire. Nuanța a devenit deja preferata mai multor vedete internaționale și se anunță una dintre cele mai căutate alegeri în saloanele de înfrumusețare.

Foto: Voque

Mocha Brown, noua tendință în materie de culoare a părului. Cum arată nuanța care cucerește iarna aceasta

Odată cu venirea temperaturilor scăzute, preferințele în materie de frumusețe se îndreaptă tot mai mult către culori intense, profunde și elegante. Dacă în garderobă predomină tonurile închise, iar manichiurile devin mai sofisticate, aceeași direcție se observă și în tendințele de colorare a părului.

În iarna 2026, atenția este îndreptată către Mocha Brown, o nuanță de brunet ciocolatiu care combină tonurile închise de cafea espresso cu reflexe mai delicate, asemănătoare ciocolatei cu lapte.

Culoarea a fost popularizată de stilista și colorista de vedete Jenna Perry, cunoscută pentru tehnicile prin care creează nuanțe de brunet cu mai multe dimensiuni. Printre clientele sale și vedetele care au adoptat acest stil se numără Bella Hadid și Kaia Gerber. Ulterior, tendința a câștigat tot mai mult teren, fiind îndrăgită și de Hailey Bieber și Daisy Edgar-Jones.

Rezultatul este o culoare bogată, cu aspect lucios, care nu pare artificială și oferă impresia unui păr sănătos și îngrijit.

De unde vine denumirea Mocha Brown și de ce este atât de apreciată

Numele acestei culori este inspirat chiar de deserturile cu ciocolată, iar aspectul său amintește de textura fină a unei creme de cacao sau a unei prăjituri bogate în ciocolată.

Jenna Perry a explicat că inspirația pentru această denumire a venit din aspectul delicios și rafinat al nuanței.

„Îmi amintește de o spumă de ciocolată sau de o prăjitură bogată în ciocolată. De aici a venit și numele. Mi s-a părut că Mocha Chocolate descrie perfect caracterul decadent al acestei nuanțe de brunet”, a explicat colorista pentru revista Vogue.

Specialista consideră că brunetul intens este o alegere elegantă, care poate avantaja numeroase persoane. Unul dintre avantajele sale este felul în care reflectă lumina naturală.

„Un brunet profund și bogat este foarte elegant. Culoarea capătă reflexe calde în lumina soarelui, astfel încât nu pare niciodată ternă”, a mai declarat Jenna Perry.

Cui i se potrivește culoarea de păr Mocha Brown

Unul dintre motivele pentru care această tendință a devenit atât de populară este versatilitatea sa. Nuanțele de ciocolată pot fi adaptate în funcție de culoarea naturală a părului, de trăsăturile feței și de rezultatul pe care fiecare femeie își dorește să îl obțină.

Potrivit hairstilistei celebrităților Lorraine Dublin, brunetul ciocolatiu poate arăta deosebit de bine pe părul creț sau cu textură naturală.

„Gândiți-vă la o bază de brunet espresso intens, peste care sunt adăugate șuvițe fine în nuanțe de mocha, pentru un rezultat bogat și cu mai multe dimensiuni. Această culoare funcționează minunat pe părul cu textură, deoarece diferențele subtile dintre tonuri captează lumina și evidențiază forma și mișcarea buclelor, a părului spiralat și a celui foarte creț”, a explicat hairstilista pentru Vogue.

Pentru un rezultat armonios, aceasta recomandă o bază brunet espresso, completată de reflexe discrete în nuanțe de mocha sau brun cu accente de scorțișoară. Tranziția dintre culori trebuie să fie delicată, fără diferențe puternice între șuvițe.

Astfel, părul capătă profunzime, iar culoarea pare naturală și elegantă.

Cum obții nuanța Mocha Brown la salon

Pentru a obține acest brunet ciocolatiu, specialiștii recomandă evitarea unei culori uniforme, aplicate într-un singur ton. Secretul constă în combinarea mai multor nuanțe apropiate, care creează profunzime și reflectă lumina.

Stephen Buller și Anita Rice, fondatorii salonului Buller and Rice, consideră că tonurile inspirate de cacao sunt potrivite în special pentru sezonul rece, deoarece oferă părului un aspect luxuriant.

„Este important ca nuanțele să varieze de-a lungul părului, inclusiv pe lungimi și la vârfuri, astfel încât să reflecte lumina și să ofere un aspect prețios, în loc să pară o singură masă compactă de culoare închisă”, au explicat specialiștii.

Această tehnică este potrivită și pentru femeile care au purtat mult timp șuvițe balayage și își doresc să revină la o culoare mai închisă. Prin păstrarea unor reflexe subtile, trecerea către brunet nu va părea o schimbare radicală, iar părul își va menține aspectul multidimensional.

Atunci când mergi la salon, poți cere o bază de brunet ciocolatiu sau espresso, completată de reflexe calde, în tonuri de cafea cu lapte și cacao.

Cum întreții părul vopsit în nuanța Mocha Brown

Pentru ca brunetul ciocolatiu să își păstreze intensitatea și strălucirea, îngrijirea părului este la fel de importantă precum alegerea culorii.

Jenna Perry atrage atenția că aspectul final depinde în primul rând de sănătatea firului de păr. Un păr hidratat și bine îngrijit va reflecta mai frumos lumina, iar nuanțele vor părea mai intense.

Colorista recomandă utilizarea produselor speciale pentru părul vopsit, în special a șampoanelor și balsamurilor care ajută la protejarea pigmentului și la menținerea culorii.

De asemenea, produsele de tip gloss pentru păr și balsamurile nuanțatoare pot contribui la prelungirea strălucirii dintre vizitele la salon.

Este importantă și alegerea unor produse potrivite pentru neutralizarea reflexelor nedorite, mai ales dacă părul are tendința de a căpăta tonuri roșiatice sau arămii.

Mocha Brown se anunță, așadar, una dintre cele mai elegante tendințe de frumusețe ale iernii 2026. Cu reflexe calde, aspect lucios și o combinație subtilă de tonuri de ciocolată și cafea, această culoare este alegerea ideală pentru femeile care își doresc o schimbare de look sofisticată, fără să renunțe la naturalețe.