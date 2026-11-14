 Secretul unei cafele mai dulci, fără zahăr! Ce trebuie să faci pentru a-i schimba gustul
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Secretul unei cafele mai dulci, fără zahăr! Ce trebuie să faci pentru a-i schimba gustul

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Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume, iar dacă vrem să-i oferim un gust special fără să fie nevoie să renunțăm la aroma și culoarea închisă tradițională, putem apela la această metodă ingenioasă!

Cafeaua perfectă este ușor de pregătit
Cafeaua perfectă este ușor de pregătit Foto: Pixabay

Nenumărați oameni din întreaga lume își încep ziua alături de o cană de cafea, iar mulți dintre aceștia chiar consumă mai multe căni de-a lungul zilei. Iar dacă preferăm cafeaua tradițională neagră dar tot vrem să-i oferim un gust ceva mai special, atunci, potrivit express.co.uk, putem apela la o metodă simplă de a face cafea!

Practic, pentru ca espresso-ul să aibă un gust mai dulce fără să fie nevoie să adăugăm zahăr, trebuie să știm cum să preparăm un ristretto. În italiană, ristretto se traduce prin „restrâns” sau „îngust” și desemnează un espresso scurt foarte concentrat. Acest tip de cafea nu conține apă în plus și este apreciat în întreaga lume.

Cum se prepară cafeaua perfectă

Diferența dintre un espresso obișnuit și un ristretto constă în timpul de extracție. Mai precis, este vorba despre intervalul în care apa trece prin cafeaua măcinată. În cazul unui espresso obișnuit, timpul de extracție ar trebui să fie cuprins între 20 și 30 de secunde, în timp ce pentru un ristretto acesta ar trebui să fie de numai 15–20 de secunde.

Dacă avem acasă un aparat de făcut cafea, este foarte ușor să preparăm un ristretto. Tot ce trebuie să facem este să punem cafeaua măcinată în portafiltru și să pornim aparatul ca de obicei, însă trebuie să ne asigurăm că oprim extracția după 15-20 de secunde.

Are un gust special și dulce

În același timp, dacă avem cafetieră moka, acest tip de cafea este la fel de ușor de pregătit. Tot ce trebuie să facem este să umplem recipientul inferior cu apă fierbinte până la nivelul supapei, iar filtrul, cu cafea măcinată specială pentru o astfel de cafetieră.

Mai departe, cafetiera se pune pe aragaz, iar atunci când cafeaua începe să curgă, va trebui să ne pregătim să o luăm de pe foc. Când cafeaua ajunge la jumătatea recipientului superior, cafetiera va fi luată de pe aragaz și vom trece baza acesteia pe sub un jet de apă rece pentru a opri procesul de extracție.

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