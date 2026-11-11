 Un oraș spectaculos, fără mașini, va fi construit între Abu Dhabi și Dubai! Investiția depășește 13 miliarde de euro
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Un oraș spectaculos, fără mașini, va fi construit între Abu Dhabi și Dubai! Investiția depășește 13 miliarde de euro

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Uan proiect imobiliar uriaș, în valoare de peste 13 miliarde de euro, va transforma o zonă dintre Abu Dhabi și Dubai într-o comunitate de lux, cu hoteluri exclusiviste, vile, terenuri de golf și un centru comercial impresionant. Noua dezvoltare va avea însă o particularitate neobișnuită: partea superioară a cartierului va fi complet pietonală, fără acces pentru autoturisme.

Un oraș fără mașini, de 13 miliarde de euro, se construiește între Abu Dhabi și Dubai
Un oraș fără mașini, de 13 miliarde de euro, se construiește între Abu Dhabi și Dubai Foto: Pexels

Proiectul, denumit Abu Dhabi Mira Hills, va fi construit în districtul Al Mamoura, de-a lungul autostrăzii Sheikh Zayed Road. Investiția este estimată la 55 de miliarde de dirhami, echivalentul a aproximativ 11,1 miliarde de lire sterline, potrivit publicației Express.

Dezvoltatorul Mira Developments își propune să creeze un spațiu sigur și prietenos cu mediul, în care locuitorii să se poată deplasa pe jos fără să fie expuși traficului rutier și riscului de accidente.

Hoteluri de cinci stele, terenuri de golf și un mall uriaș

Planurile includ numeroase facilități și construcții destinate atât locuirii, cât și petrecerii timpului liber. În noul complex vor fi ridicate hoteluri de cinci stele, apartamente, case înșiruite și vile, dar și un teren de golf la standarde competiționale.

Educația va ocupa, de asemenea, un loc important în proiect. Comunitatea va avea două universități, trei școli internaționale și opt grădinițe. Pe lista facilităților se mai află trei moschei și două muzee.

Una dintre principalele atracții va fi centrul comercial, care va ocupa aproape 300.000 de metri pătrați. Acesta ar urma să fie unul dintre cele mai mari din regiune și va include inclusiv o pârtie de schi acoperită.

Accesul către noua zonă rezidențială va fi susținut și de viitoarea rețea feroviară Etihad Rail, primul sistem național de transport feroviar de pasageri din Emiratele Arabe Unite. Acesta va conecta principalele centre urbane ale țării, inclusiv Abu Dhabi și Dubai.

60% din energie ar urma să provină din surse sustenabile

Un alt obiectiv important al dezvoltării este reducerea impactului asupra mediului. Potrivit planurilor prezentate de dezvoltatori, 60% din energia necesară complexului ar urma să fie asigurată din surse sustenabile.

Printre soluțiile avute în vedere se numără montarea panourilor solare pe acoperișurile clădirilor și utilizarea tehnologiei solare pentru umbrirea aleilor pietonale.

Anunțul privind investiția a venit după ce Mira Developments și AD Ports Group au semnat, pe 6 octombrie, un acord referitor la vânzarea terenului și realizarea proiectului.

Timur Mamaikhanov, cofondator și director general al Mira Developments, a declarat că parteneriatul va face posibilă construirea unei comunități care să îmbine zonele rezidențiale, comerciale și de agrement și să stabilească noi standarde pentru calitatea locuirii în Abu Dhabi. Noul proiect este programat să fie finalizat în următorii zece ani.

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