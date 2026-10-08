Destin tragic pentru trei surori. Ce au făcut cu o zi înainte să fie găsite moarte în mare

O tragedie cumplită a zguduit Marea Britanie, după ce trei surori, cu vârste de 31, 32 și 36 de ani, au fost găsite fără viață în apele mării, în apropierea plajei din Brighton. Ancheta a stabilit că femeile și-au luat viața, iar în cursul investigațiilor a ieșit la iveală un detaliu tulburător despre trecutul familiei.

Trei surori au fost găsite moarte în mare, în Marea Britanie Foto: BBC

Cu doar o zi înainte de tragedie, cele trei surori au mers în zona în care mama lor murise înecată în urmă cu 16 ani. Jane Adetoro, în vârstă de 36 de ani, Christina Walters, de 32 de ani, și Rebecca Walters, de 31 de ani, au fost scoase din apă pe 13 mai, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva, potrivit BBC.

Cele trei femei locuiau împreună într-un apartament din Greenford, în vestul Londrei. În urma anchetei desfășurate la Tribunalul din Brighton, autoritățile au concluzionat că surorile au intrat în mare în mod deliberat și că moartea lor a fost provocată de înec.

Detaliul descoperit în timpul anchetei

Legistul Penelope Schofield a analizat circumstanțele în care cele trei femei au ajuns în apă, inclusiv faptul că acestea nu știau să înoate.

„Trebuie să analizez de ce au intrat în apă în timpul nopții, când nu știau să înoate. Surorile au intrat în apă în mod deliberat, cu intenția de a-și pune capăt vieții”, a declarat Penelope Schofield.

Anchetatorii au făcut și verificări asupra dispozitivelor electronice ale femeilor. Pe laptopul Christinei Walters au fost descoperite 179 de referiri la sinucidere.

„Toate referirile erau legate de Londra și de Tamisa”, a declarat inspectorul-șef de poliție Mark Cullimore.

Surorile au mers în locul în care murise mama lor

Unul dintre cele mai tulburătoare aspecte descoperite în timpul investigației a fost legat de mama celor trei femei. Aceasta murise înecată într-un lac din Birmingham, în 2010.

Cu o zi înainte de tragedia de la Brighton, surorile au mers la Birmingham, unde au vizitat zona în care locuise mama lor. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, cele trei au ajuns pe Linton Walk, în apropierea lacului din Brookvale Park, în noaptea de 11 mai.

Ulterior, în primele ore ale zilei de 12 mai, au luat un taxi pentru a se întoarce la apartamentul lor din Greenford.

Anchetatorii au încercat să reconstituie ultimele ore din viața femeilor și au analizat mii de ore de imagini surprinse de camerele de supraveghere.

Ultimele imagini cu cele trei surori

Polițiștii au stabilit că femeile au plecat din Londra spre Brighton cu un taxi rezervat în prealabil. Ultimele imagini cu ele au fost surprinse în zona debarcaderului și pe promenada de la malul mării.

În unele dintre înregistrări, una dintre surori folosea telefonul mobil, în timp ce o altă femeie utiliza lanterna telefonului. Anchetatorii au analizat imaginile pentru a reconstitui cât mai exact deplasarea celor trei.

În ziua în care surorile au fost găsite în mare, condițiile meteorologice erau nefavorabile, iar marea era agitată.

„Miercuri, 13 mai, au fost primite două apeluri prin care se semnala prezența unor trupuri în mare, la Brighton. Unul dintre trupuri părea lipsit de viață și fusese adus de valuri la țărm. Vântul bătea puternic, iar marea era deosebit de agitată”, a explicat anchetatorul.

Mesajul emoționant transmis de tatăl celor trei femei

În timpul audierilor, tatăl surorilor, Joseph Jacobsen, a transmis un mesaj emoționant despre pierderea celor trei fiice. Bărbatul a vorbit despre legătura specială dintre ele și despre durerea pe care o resimte familia.

„Nu există cuvinte care să poată exprima pe deplin pierderea unui copil. Este o durere sufletească dincolo de orice mi-aș fi putut imagina. Fiecare avea un loc special în inima mea. Aveau o legătură deosebită ca surori”, a declarat Joseph Jacobsen.

Tatăl celor trei femei a spus că încearcă să găsească alinare în credință și în amintirile pe care le păstrează despre fiicele sale.

„Găsesc o oarecare alinare în credința mea creștină. Au fost fiicele mele, au fost iubite și au contat. Am rămas cu amintiri pe care le voi păstra pentru tot restul vieții”, a adăugat acesta.

Joseph Jacobsen a mărturisit că nu poate înțelege motivul pentru care viețile celor trei fiice ale sale s-au încheiat atât de brusc.

„Nu pot înțelege de ce viețile lor s-au sfârșit atât de brusc. Ați fost fiicele mele, veți fi întotdeauna fiicele mele și vă voi iubi pentru tot restul vieții. Fie ca sufletele voastre frumoase să se odihnească în pace deplină”, a transmis tatăl lor.

Membrii familiei nu au participat fizic la audiere, însă o parte dintre aceștia au urmărit procedurile prin intermediul unei conexiuni video. După analizarea probelor și a tuturor informațiilor adunate în timpul anchetei, legistul Penelope Schofield a stabilit că cele trei surori au murit înecate și a concluzionat că acestea și-au luat viața.