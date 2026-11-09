Hotelul din Peru unde simplul check-in îți pune viața la încercare! Camerele sunt suspendate la 365 de metri deasupra unei prăpastii

O experiență de cazare cum puțini turiști ar avea curajul să încerce! În Valea Sacră din Peru, un hotel cu totul neobișnuit le oferă oaspeților posibilitatea de a dormi în capsule transparente, agățate de un perete vertical de stâncă, la 365 de metri deasupra solului. Însă aventura începe înainte de a ajunge în cameră: accesul se face printr-o escaladare de aproximativ două ore, pe trasee suspendate, poduri înguste și scări metalice.

Foto: Natura Viva

Un hotel spectaculos, construit pe marginea unei prăpastii din Peru

Să ajungi la hotel și să te cazezi în cameră este, de regulă, unul dintre cele mai simple momente ale unei vacanțe. Nu și la Skylodge Adventure Suites, din Peru, unde drumul până la recepție presupune curaj, echilibru și multă stăpânire de sine.

Complexul este amplasat în Valea Sacră a incașilor, la aproximativ 365 de metri deasupra văii, iar camerele sunt capsule transparente, fixate direct pe un perete abrupt de stâncă. Priveliștea este impresionantă, însă pentru a ajunge acolo, turiștii trebuie să treacă printr-o adevărată probă de rezistență.

Jurnalista Geena Truman, care a experimentat această aventură alături de soțul său, povestește că ascensiunea a fost mult mai dificilă decât și-ar fi imaginat. La un moment dat, în timp ce traversa un pod suspendat, la peste 200 de metri deasupra golului, și-a dat seama că înălțimile nu sunt deloc punctul său forte.

„Se pare că mi-e frică de înălțime”, i-a strigat aceasta soțului său, în timp ce încerca să înainteze cu grijă pe cablul metalic. Sub picioarele lor se afla doar o structură îngustă din cabluri împletite, iar mult mai jos se vedea râul Urubamba, care străbate valea.

Traseul de aproximativ 20 de metri a fost parcurs cu mare atenție, fiecare pas fiind calculat. Pentru a-și învinge teama, jurnalista și-a repetat permanent aceeași instrucțiune: să nu privească în jos.

Când a ajuns la capătul podului, aventura nu se încheiase. Ghidul lor, Efren Lopez, i-a asigurat că mai aveau de urcat câteva sute de metri.

Abia atunci au realizat că întreaga escaladare reprezenta, de fapt, procedura de check-in la hotel.

Cum ajungi la capsulele suspendate la sute de metri deasupra solului

Skylodge Adventure Suites este format din capsule transparente, amplasate pe un versant abrupt, la aproximativ 365 de metri deasupra Văii Sacre. Pentru a ajunge la ele, turiștii trebuie să parcurgă un traseu amenajat cu ajutorul unor scări, trepte metalice, cabluri și porțiuni de via ferrata.

Alături de ghid, vizitatorii înaintează pe marginea stâncilor, folosind echipamente speciale de siguranță. Carabinierele trebuie mutate succesiv de-a lungul cablurilor, iar fiecare mișcare necesită atenție.

În timpul ascensiunii, priveliștea devine tot mai spectaculoasă. Râul Urubamba șerpuiește printre terenurile cultivate, iar vârfurile ascuțite ale Anzilor completează peisajul.

Jurnalista povestește că, pe măsură ce urca, a început să se obișnuiască treptat cu traseul. Cu toate acestea, aerul rarefiat de la altitudine i-a îngreunat respirația. La peste 3.200 de metri deasupra nivelului mării, efortul fizic devenise considerabil.

După aproximativ două ore de escaladare, a reușit în sfârșit să ajungă pe platforma metalică din apropierea capsulei în care urma să ia cina.

O cină cu patru feluri de mâncare, la înălțime, deasupra Văii Sacre

După efortul depus pentru a ajunge la hotel, oaspeții au parte de o experiență gastronomică aparte. Cina este servită într-o capsulă special amenajată, cu pereți transparenți, prin care poate fi admirat întregul peisaj.

Geena Truman și soțul său s-au așezat la masă alături de ceilalți patru turiști care participaseră la ascensiune. Ghidul Efren Lopez le-a pregătit un meniu peruan cu patru feluri de mâncare.

Seara a început cu supă de dovleac, urmată de pui cu remoulade și cartofi andini. Desertul a fost un brownie bogat în cacao, servit cu fructul proaspăt de maracuja, cunoscut și sub numele de fructul pasiunii.

În timp ce luau masa, soarele apunea peste Valea Sacră, iar cerul căpăta nuanțe rozalii. Treptat, primele stele au început să apară, iar Calea Lactee a devenit tot mai vizibilă.

Bucuria momentului era însă însoțită de un alt gând: pentru a ajunge la dormitor, turiștii trebuiau să mai facă o ultimă ascensiune.

Cum arată dormitoarele hotelului suspendat din Peru

Accesul la capsulele în care turiștii își petrec noaptea presupune o nouă porțiune de cățărare. Cu ajutorul ghidului, oaspeții își pun din nou hamurile de siguranță și folosesc prizele metalice montate direct în granit pentru a ajunge la camere.

Capsulele au fost proiectate astfel încât turiștii să poată admira Valea Sacră chiar și atunci când se află în pat.

În interior există trei paturi, unul dublu și două individuale, precum și șase ferestre prin care poate fi observat peisajul montan. Accesul se face printr-o trapă amplasată în partea superioară a capsulei.

Confortul este însă adaptat condițiilor speciale ale locației. Baia este amenajată cu o toaletă ecologică uscată, separată de restul încăperii printr-o perdea groasă. Nu există duș, iar temperaturile scad considerabil pe timpul nopții.

Jurnalista povestește că s-a învelit cu mai multe pături groase și a urmărit prin pereții curbați ai capsulei transformarea cerului deasupra munților.

Dincolo de liniștea naturii, se auzeau doar câteva zgomote îndepărtate: claxoanele mașinilor de pe drumul de jos, o sirenă și vântul care lovea exteriorul capsulei.

Legătura dintre Calea Lactee și civilizația incașă

Experiența de la Skylodge nu înseamnă doar adrenalină și priveliști spectaculoase. Zona are și o semnificație culturală importantă, fiind situată în apropierea unor așezări și vestigii ale civilizației incașe.

Înainte de lăsarea nopții, ghidul Efren Lopez le-a explicat turiștilor cât de important era cerul în cultura incașă.

„Râul Urubamba de sub noi era considerat de incași oglinda terestră a Căii Lactee, iar fiecare ființă vie avea un corespondent ceresc în galaxia pitorească”, le-a povestit acesta, citată de BBC.

Privind din patul său, la sute de metri deasupra văii, jurnalista a putut observa atât Calea Lactee, cât și râul care traversa peisajul de dedesubt.

Pe măsură ce tot mai multe stele au luminat cerul, senzația a fost una aproape ireală: părea că adoarme printre stele, nu sub ele.

Coborârea spectaculoasă se face cu șase tiroliene

Dacă urcarea este o adevărată provocare, coborârea reprezintă o altă experiență plină de adrenalină.

Dimineața, înainte de ora 06:00, primele raze de soare au luminat capsulele suspendate. După micul dejun, turiștii s-au pregătit pentru ultima etapă a aventurii: coborârea de pe versant cu ajutorul a șase tiroliene.

Acestea au lungimi cuprinse între aproximativ 150 și 700 de metri, iar traseul oferă o perspectivă diferită asupra formațiunilor de granit și asupra Văii Sacre.

După fixarea echipamentului de siguranță, jurnalista a pornit pe prima tiroliană. A traversat cu viteză porțiunile de stâncă, trecând de la o platformă la alta, în timp ce ghidul o aștepta în punctele de sosire.

Coborârea a continuat în zigzag de-a lungul versantului, fiecare tiroliană apropiind-o tot mai mult de sol. În mai puțin de o oră, întreaga aventură se încheiase.

Deși experiența s-a dovedit mult mai solicitantă decât anticipase, jurnalista spune că satisfacția de a fi depășit o asemenea provocare, liniștea naturii și priveliștile spectaculoase au făcut ca tot efortul să merite.

Cât costă o noapte la hotelul suspendat din Peru

Skylodge Adventure Suites este o experiență turistică neobișnuită, iar prețul reflectă caracterul special al serviciilor oferite.

Potrivit informațiilor prezentate în articol, un pachet pentru o noapte costă aproximativ 1.640 de soli peruani de persoană, echivalentul a circa 350 de lire sterline sau 480 de dolari.

În preț sunt incluse:

Transferurile din Cusco;

Serviciile unui ghid;

Ascensiunea pe traseul de via ferrata;

Echipamentul necesar pentru escaladare;

Experiența de cazare la înălțime;

Coborârea cu cele șase tiroliene.

Pentru cei care nu își doresc o aventură atât de solicitantă, același operator pune la dispoziție și Starlodge Adventure Suites, o alternativă situată mai jos pe versant, la care se poate ajunge printr-o scurtă plimbare.

Această variantă oferă facilități suplimentare, precum duș, toaletă cu apă curentă și o cadă cu hidromasaj în aer liber, de unde turiștii pot admira cerul înstelat.

Când este cel mai bine să vizitezi hotelul din Valea Sacră

Perioada recomandată pentru o astfel de experiență este sezonul uscat, care durează, în general, din aprilie până în octombrie. În aceste luni, condițiile sunt mai potrivite pentru observarea stelelor și admirarea peisajelor din Anzi.

Skylodge se află în apropierea satului Pachar, la aproximativ 10 kilometri de localitatea Ollantaytambo și la circa 90 de minute de orașul Cusco.

Valea Sacră este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Peru, fiind apreciată pentru ruinele incașe, satele tradiționale, terenurile fertile și munții spectaculoși.

Pentru cei care caută o vacanță diferită de orice experiență obișnuită, hotelul suspendat oferă o combinație rară de aventură, confort și contact direct cu natura. Totuși, pentru a ajunge la unul dintre cele mai spectaculoase locuri de cazare din lume, turiștii trebuie să fie pregătiți să-și învingă teama de înălțime.