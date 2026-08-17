 La scăldat, în Ciorogârla! Stăvilarul unui râu din Ilfov a devenit baie publică pentru muncitorii asiatici
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La scăldat, în Ciorogârla! Stăvilarul unui râu din Ilfov a devenit baie publică pentru muncitorii asiatici

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Kamal face ca elefantul, Nabin se scufundă, iar Rohan stropește cu apă pe toți și toate. Este o zi caniculară de august, iar zeci de muncitori asiatici care trăiesc în București sau în împrejurimi și-au dat întâlnire la râul Ciorogârla, între Clinceni și Bragadiru. Fac baie în râu, socializează, joacă volei și petrec până la lăsarea serii cu o bucurie molipsitoare.

Asiatici la îmbăiat în râul Ciorogârla
Srilankezii, nepalezii și pakistanezii se simt în România ca acasă. Sursa: Octav Ganea/inquam Photos

Pe margine, câțiva săteni îi privesc cu uimire, alții spun oricui vrea să-i asculte că zecile de asiatici vin aici de când a început canicula. „Se simt ca la ei acasă. Sunt comunicativi, n-avem treabă cu ei. Își fac curățenie unde vin, își pun mâncare, mănâncă, se joacă, se îmbăiază. Pe urmă își strâng tot” zice Tite Dumitrescu care are casă vizavi și le știe deja obiceiurile.

Asiatici la îmbăiat în râul Ciorogârla
Mulți cetățeni din Asia se adună duminica în „ștrandul” de pe râu. Sursa: Octav Ganea/inquam Photos

„Stațiunea” de la stăvilarul Ciorogârla

Copiii le știu unora și numele iar pe alții i-au poreclit. Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh sau Filipine toate au reprezentanți aici. S-au adunat de la muncitori la drumuri la curieri, toți goniți de caniculă și dornici să se răcorească în Ciorogârla, așa cum făceau la ei în Gange. Printre ei, puțini localnici din Clinceni și Bragadiru, zonele cele mai apropiate de stăvilarul transformat în ștrand.

Pe maluri stau hainele la uscat, iar ceva mai încolo, unde terenul permite, zac aliniate zeci de vehicule pe două roți, obiectul muncii pentru mulți dintre cei care se zbenguiesc acum în apă.  

Sursă VIDEO: Inquam

„Venim aici să ne relaxăm și să ne răcorim. Așa că venim și savurăm câteva băuturi. Este un loc frumos în care să te simți bine. România este un loc bun în care să vii. Unii oameni au ceva probleme, dar orice loc este sigur. Pentru mine, România este cea mai bună. Este frumos, iar acesta este cel mai bun loc pentru relaxare” spune Kamal într-o româno-engleză de Ciorogârla, în timp ce face mișcări largi cu mâinile.

Vehiculele asiaticilor care fac baie în râul Ciorogârla la stăvilar
Pe un teren a fost amenajată o parcare de scutere. Sursa: Octav Ganea/inquam Photos

Pro și contra asiaticilor în Ciorogârla autohtonă

Imaginile cu cetățenii asiatici care au „cucerit” stăvilarul de pe râul Ciorogârla și se zbenguie în apă sunt deja familiare pentru multă lume. Mulți își aduc aminte cu nostalgie de vremurile în care și ei făceau baie acolo, un loc cândva popular în zonă. Alții sunt totuși necăjiți.

„Și pe ăsta ni l-au luat. Stăvilarul era al nostru, acolo am copilărit și ne-am bălăcit verile. Acolo furam pupici la fete și acum nu mai este al nostru, este al lor”, comentează un „patriot” de pe coasta dealului. „Lasă că este mai bine că au venit că au dispărut gunoaiele. Înainte să vină ei, aici era practic groapă de gunoi”, vede partea bună a lucrurilor altul.

Cert este că vânzătorii din zonă s-au orientat și la sfârșit de săptămână, mai ales duminica, atunci când zecile de asiatici iau cu asalt râul Ciorogârla, în zona dintre Bragadiru și Clinceni, la stăvilare, prețurile o iau razna și se vând băuturi și produse de-ale gurii chiar la marginea apei. Românul tot inventiv ca întotdeauna... 

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