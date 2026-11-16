Momente de panică la Chișinău! Trei avioane au fost confundate cu drone. Ce au descoperit autoritățile

Apariția a trei aeronave de mici dimensiuni pe cerul Chișinăului a stârnit neliniște duminică seara, după ce imaginile cu aparatele de zbor au început să circule pe rețelele sociale. Mai mulți internauți au presupus că ar putea fi drone, însă autoritățile din Republica Moldova au venit cu explicații și au dezvăluit ce se afla, de fapt, deasupra capitalei. Cele trei aparate erau avioane de tip SR-20, iar piloții s-au confruntat cu dificultăți în recepționarea semnalului GPS.

Momente de panică la Chișinău! Trei avioane au fost confundate cu drone. Foto: Ziarul de Gardă

Ce au descoperit autoritățile după apariția celor trei aeronave deasupra Chișinăului

Incidentul a avut loc în seara zilei de 15 noiembrie, când trei avioane de mici dimensiuni au fost observate survolând municipiul Chișinău. Apariția lor a generat numeroase reacții în mediul online, unde au fost vehiculate informații potrivit cărora ar fi fost vorba despre drone.

Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova a clarificat situația și a precizat că aparatele observate nu erau drone, ci aeronave de tip SR-20, care veneau din orașul Brno, Cehia.

Potrivit instituției, zborul acestora a fost afectat de probleme tehnice legate de recepționarea semnalului GPS, întâmpinate în zona de așteptare din apropierea aeroportului.

Probleme cu semnalul GPS. Cum au fost ghidate avioanele pentru aterizare

Dificultățile de recepționare a semnalului GPS au afectat capacitatea echipajelor de a determina cu precizie poziția aeronavelor. În aceste condiții, serviciile de trafic aerian au intervenit pentru a le oferi piloților asistența necesară continuării zborului.

Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile au explicat că a fost asigurat ghidajul necesar pentru apropierea de aeroport și aterizarea în siguranță a celor trei avioane la Chișinău, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă.

Astfel, apariția aeronavelor care a generat speculații în mediul online a avut legătură cu desfășurarea unor zboruri civile, nu cu prezența unor drone, așa cum au presupus unii utilizatori ai rețelelor sociale.

O altă aeronavă a efectuat zboruri pentru cartografiere și aerofotografiere

Autoritatea Aeronautică Civilă a mai precizat că, în aceeași zi, o altă aeronavă de mici dimensiuni a desfășurat activități în spațiul aerian al Republicii Moldova.

În acest caz, aparatul de zbor era implicat în operațiuni de cartografiere și aerofotografiere, activități care presupun colectarea de imagini și date de la altitudine.

În urma informațiilor apărute în spațiul public, instituția a transmis și un apel către populație, recomandând verificarea surselor oficiale înainte de distribuirea unor informații despre presupuse incidente aeriene.

Reprezentanții autorității au atras atenția că răspândirea informațiilor neverificate poate alimenta temeri și poate provoca îngrijorare nejustificată în rândul populației.

Republica Moldova, în alertă după incidentele cu drone de la granița cu Ucraina

Apariția aeronavelor deasupra Chișinăului a generat reacții și pe fondul tensiunilor de securitate din regiune, în contextul războiului din Ucraina și al incidentelor în care au fost implicate drone în apropierea teritoriului Republicii Moldova.

Un astfel de episod s-a produs la 9 septembrie 2026, când un atac cu drone a vizat punctul de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, situat în apropierea graniței cu Republica Moldova.

În urma atacului, două persoane au murit, iar alte două au fost rănite. De asemenea, punctul de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie a fost închis.

În acest context, imaginile cu cele trei avioane observate deasupra capitalei moldovenești au alimentat speculațiile din mediul online, înainte ca autoritățile să ofere explicațiile oficiale.