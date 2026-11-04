 Victorie cu ecou istoric în America! Chris Pappas devine primul bărbat gay declarat public ales în Senat
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Victorie cu ecou istoric în America! Chris Pappas devine primul bărbat gay declarat public ales în Senat

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Senatul Statelor Unite se pregătește să marcheze un moment fără precedent. Democratul Chris Pappas a câștigat alegerile din New Hampshire și va deveni primul bărbat homosexual declarat public care obține un mandat în camera superioară a Congresului american. Victoria sa vine după o confruntare electorală cu republicanul John Sununu, susținut de Donald Trump.

Chris Pappas devine primul bărbat gay declarat public ales în Senat
Chris Pappas devine primul bărbat gay declarat public ales în Senat Foto: Profimedia

Chris Pappas a câștigat alegerile pentru Senatul SUA. Republicanul John Sununu și-a recunoscut înfrângerea

Democratul Chris Pappas, în vârstă de 46 de ani, a obținut victoria în cursa pentru un loc în Senatul Statelor Unite, reprezentând statul New Hampshire. Rezultatul a fost confirmat de proiecțiile Associated Press și ale principalelor posturi de televiziune americane, în timp ce contracandidatul său republican, John Sununu, și-a recunoscut înfrângerea.

Pappas va prelua mandatul deținut în prezent de democrata Jeanne Shaheen, care se retrage după 18 ani petrecuți în Senatul american.

Noul senator are deja experiență în politica federală, fiind ales de patru ori în Camera Reprezentanților. Victoria din New Hampshire îi oferă însă ocazia de a intra în istoria instituției printr-o premieră legată de reprezentarea comunității LGBT în politica americană.

De ce este victoria lui Chris Pappas considerată un moment istoric

Succesul electoral al lui Chris Pappas reprezintă un pas important pentru vizibilitatea persoanelor LGBT în structurile politice de la Washington.

Acesta va fi primul bărbat care și-a declarat public homosexualitatea și care va ocupa un loc în Senatul Statelor Unite.

Există însă un precedent important. În 2012, democrata Tammy Baldwin, reprezentanta statului Wisconsin, a devenit prima persoană declarată homosexuală aleasă în camera superioară a Congresului american.

Prin urmare, Chris Pappas nu este prima persoană LGBT care ajunge senator, ci primul bărbat homosexual declarat public care obține această funcție.

Din punct de vedere politic, Pappas este considerat un democrat moderat. De-a lungul activității sale, acesta a demonstrat că nu susține întotdeauna toate pozițiile partidului său, distanțându-se în anumite situații de direcția adoptată de colegii democrați.

Donald Trump, una dintre principalele teme ale campaniei din New Hampshire

Alegerile pentru Senatul american din New Hampshire au fost marcate și de dezbaterile privind politicile promovate de administrația președintelui Donald Trump.

În timpul campaniei, Chris Pappas și-a construit o parte importantă a mesajului electoral în jurul necesității de a limita influența republicanilor asupra Congresului. Democratul a criticat mai multe decizii ale administrației de la Casa Albă, inclusiv conflictul cu Iranul și reducerile de finanțare pentru Medicaid, programul public de asigurări medicale destinat în special persoanelor cu venituri reduse.

De cealaltă parte, republicanul John Sununu, în vârstă de 62 de ani, a încercat să își contureze o imagine de candidat independent de influența președintelui Donald Trump, chiar dacă a beneficiat de susținerea acestuia în campania electorală.

Sununu a criticat, la rândul său, intervenția militară americană împotriva Iranului și poziția administrației Trump în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei.

Într-un spot electoral, republicanul a subliniat că nu s-a întâlnit niciodată cu Donald Trump, încercând astfel să se distanțeze de liderul de la Casa Albă.

John Sununu încerca să revină în Senatul american după 18 ani

Pentru John Sununu, scrutinul din New Hampshire reprezenta o oportunitate de a reveni în Senatul Statelor Unite, după ce pierduse mandatul în 2008.

Atunci, republicanul fusese învins chiar de Jeanne Shaheen, senatoarea democrată al cărei loc urma să fie preluat acum de Chris Pappas.

Victoria democratului nu reprezintă doar o schimbare de reprezentare politică pentru statul New Hampshire, ci și un moment simbolic în istoria Senatului american, prin alegerea primului bărbat homosexual declarat public în această instituție.

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