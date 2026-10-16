Cazare gratuită într-o casă lângă ocean, în Spania. Ce sunt obligați să facă cei care vor să beneficieze de această ofertă

Un cuplu stabilit în nord-vestul Spaniei le oferă voluntarilor posibilitatea de a locui gratuit într-o casă aflată aproape de ocean. În schimb, cei care acceptă invitația trebuie să participe la activitățile gospodărești, de la îngrijirea grădinii până la hrănirea animalelor.

Cazare gratuită într-o casă lângă ocean, în Spania. Foto: Workaway

O oportunitate inedită îi așteaptă pe cei care visează să petreacă o perioadă în Spania, aproape de plajă, fără să plătească pentru cazare. Sindy și Marco, doi parteneri care locuiesc în Valdoviño, în provincia A Coruña, caută voluntari dispuși să îi ajute la întreținerea proprietății, în schimbul unui loc în care să stea.

Oferta a fost publicată pe platforma Workaway și se adresează persoanelor care își doresc o experiență diferită de o vacanță obișnuită, într-o zonă apreciată pentru peisajele de coastă și plajele potrivite pentru surfing. Informațiile au fost relatate de publicația spaniolă El Español.

Cum pot obține voluntarii cazare gratuită în Spania

Cei care aleg să participe la acest program trebuie să fie pregătiți să se implice în activitățile zilnice ale gospodăriei. Sindy și Marco au nevoie de ajutor pentru lucrările de grădinărit, îngrijirea animalelor și diferite reparații sau operațiuni de întreținere.

Programul presupune între patru și cinci ore de muncă pe zi, timp de cinci zile pe săptămână.

„Vom lucra împreună 4-5 ore pe zi, cinci zile pe săptămână", au precizat cei doi în anunțul publicat pe Workaway.

O parte importantă a sarcinilor se desfășoară în grădină. Voluntarii pot participa la tăierea pomilor fructiferi, îndepărtarea unor arbori și plantarea altora, în funcție de necesitățile proprietății.

De asemenea, aceștia vor avea grijă de animalele din gospodărie, printre care se numără găinile și o pereche de rațe. Activitățile pot fi adaptate în funcție de condițiile meteorologice, dar și de experiența și interesele celor care se alătură cuplului.

Ce condiții de cazare oferă gazdele

În schimbul ajutorului, Sindy și Marco pun la dispoziție o locuință separată, destinată pentru două persoane. Aceasta poate fi o variantă potrivită atât pentru un cuplu, cât și pentru doi prieteni care vor să locuiască împreună o perioadă.

Casa are un dormitor, baie privată și bucătărie complet utilată. În plus, proprietatea include spații exterioare unde voluntarii își pot petrece timpul liber după încheierea activităților zilnice.

Un avantaj important este poziționarea locuinței în apropierea oceanului. Localitatea Valdoviño este cunoscută pentru plajele sale și pentru condițiile favorabile practicării surfingului, ceea ce le oferă voluntarilor posibilitatea de a combina activitățile gospodărești cu explorarea zonei.

Plajele A Frouxeira, Pantín și Baleo se numără printre atracțiile regiunii. Zona Pantín este cunoscută și pentru competițiile de surfing care aduc sportivi și pasionați din mai multe țări.

Cei care au o mașină pot descoperi mai ușor împrejurimile. Există și legături de autobuz în apropierea locuinței, iar gazdele spun că, uneori, pot organiza excursii sau vizite împreună cu voluntarii.

De ce au ales Sindy și Marco să se mute lângă ocean

Povestea celor doi a început cu o schimbare importantă de stil de viață. În urmă cu patru ani, Sindy și Marco au renunțat la locurile de muncă din Elveția și s-au mutat în Valdoviño, atrași de apropierea de ocean și de frumusețea peisajelor din Galicia.

Acum, aceștia vor să împartă experiența vieții într-o zonă de coastă cu persoane care sunt dispuse să contribuie la întreținerea proprietății. Pentru voluntari, șederea poate reprezenta atât o ocazie de a descoperi nordul Spaniei, cât și o modalitate de a intra în contact cu stilul de viață local.

Voluntarii pot exersa limbi străine și descoperi cultura din Galicia

Experiența oferită de cuplu nu se rezumă la cazare și activități practice. Comunicarea cu gazdele le poate permite voluntarilor să exerseze mai multe limbi străine și să afle mai multe despre cultura regiunii.

Sindy și Marco vorbesc spaniolă și italiană, iar Marco cunoaște și limba germană. Cei doi vorbesc și puțină franceză. În ceea ce privește engleza, nivelul lor este unul de bază, însă sunt deschiși să o practice alături de persoanele care vin să îi ajute.

Sindy s-a născut în Galicia, dar familia sa a emigrat în Elveția când ea era mică. A crescut și a studiat într-un mediu în care se vorbea italiana, iar în prezent își dorește să se apropie din nou de limba și cultura galiciană.

Pentru cei interesați de călătorii cu un buget redus, o astfel de experiență poate însemna mai mult decât o perioadă petrecută într-o locuință de lângă mare: este și o oportunitate de a cunoaște oameni noi și de a participa la viața de zi cu zi a unei gospodării locale.

Ce spun foștii voluntari despre experiența alături de cuplul din Spania

Potrivit informațiilor prezentate de presa spaniolă, profilul lui Sindy și Marco de pe Workaway avea 17 recenzii din partea foștilor voluntari, toate cu punctaj maxim.

Printre persoanele care au povestit despre experiența lor se numără Magdalena, o fostă voluntară care i-a descris pe cei doi drept gazde primitoare și inspiratoare. Aceasta a apreciat atât condițiile de cazare, cât și atmosfera creată de cuplu.

Alți voluntari au relatat că au contribuit la amenajarea grădinii, inclusiv prin construirea unor alei și scări. Experiențele descrise sugerează că implicarea în gospodărie poate include proiecte practice diverse, iar gazdele urmăresc ca șederea să fie una plăcută, nu doar o perioadă dedicată muncii.

Cei care iau în calcul această ofertă trebuie să țină cont de programul de voluntariat și de responsabilitățile asociate șederii. În schimbul contribuției la activitățile gospodărești, aceștia pot beneficia de cazare într-o locuință independentă, într-o regiune a Spaniei unde oceanul, plajele și peisajele naturale reprezintă principalele atracții.