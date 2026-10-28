 Craiova va avea o arenă sportivă unică în România! Velodromul acoperit costă 54 de milioane de euro
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Craiova va avea o arenă sportivă unică în România! Velodromul acoperit costă 54 de milioane de euro

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Craiova se pregătește să găzduiască primul și singurul velodrom acoperit din România, integrat într-un complex sportiv multifuncțional de mari dimensiuni. Investiția se ridică la 54 de milioane de euro, dintre care 39 de milioane provin din fonduri europene nerambursabile. Noua arenă va putea primi peste 8.000 de persoane și va include facilități pentru numeroase discipline sportive, dar și spații dedicate recuperării, educației și activităților comunitare.

Noua arenă va putea primi peste 8.000 de persoane
Noua arenă va putea primi peste 8.000 de persoane Foto: CJ Dolj

Velodrom acoperit la Craiova, o investiție de 54 de milioane de euro

Un proiect important pentru infrastructura sportivă din România urmează să fie realizat la Craiova. Viitorul complex va avea o suprafață construită de peste 11.000 de metri pătrați și va reuni mai multe facilități sportive într-un singur spațiu modern.

Potrivit informațiilor relatate de Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova, contractul de finanțare pentru investiția de 54 de milioane de euro a fost semnat marți, la sediul Consiliului Județean Dolj.

Din valoarea totală a proiectului, 39 de milioane de euro reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, ceea ce va contribui la dezvoltarea unei infrastructuri sportive cu funcționalități multiple.

Ce facilități va avea noua arenă din Craiova

Principalul element al proiectului este velodromul acoperit, destinat competițiilor de ciclism. Complexul va include și o arenă de atletism indoor, astfel încât sportivii să poată participa la antrenamente și competiții în condiții adecvate pe tot parcursul anului.

Spațiul va putea fi amenajat și pentru alte discipline, printre care fotbal, baschet, tenis și volei. Configurația multifuncțională ar urma să permită organizarea unor evenimente sportive diverse, dar și utilizarea eficientă a infrastructurii.

Capacitatea de peste 8.000 de persoane va transforma complexul într-un punct important pentru competițiile și manifestările sportive organizate în Craiova.

Bazine de terapie, saună și spații pentru recuperare

Proiectul nu se limitează la arenele sportive. Planurile includ și facilități destinate recuperării fizice și stării de bine, precum bazine de terapie, săli de masaj, saună și jacuzzi.

În plus, complexul va dispune de spații expoziționale și zone pentru întâlniri și activități educative. Acestea vor permite organizarea unor evenimente care depășesc sfera competițiilor sportive.

Prin diversitatea facilităților, investiția urmărește să ofere un spațiu care să poată fi utilizat atât de sportivii de performanță, cât și de alte categorii de beneficiari.

Complexul sportiv va fi deschis copiilor, tinerilor și persoanelor cu dizabilități

Un alt obiectiv al proiectului este utilizarea noii infrastructuri în beneficiul comunității locale. Arena va găzdui programe dedicate sportului, educației și recuperării, adresate copiilor, tinerilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități.

Astfel, viitorul complex din Craiova este conceput nu doar ca o bază pentru competiții de nivel înalt, ci și ca un spațiu destinat activităților recreative și educaționale.

Dacă va fi realizat conform planurilor anunțate, proiectul ar putea contribui la diversificarea oportunităților de practicare a sportului și la dezvoltarea infrastructurii pentru activități fizice și recuperare în regiunea Olteniei.

Cine a semnat contractul pentru velodromul din Craiova

Contractul de finanțare a fost semnat la Consiliul Județean Dolj de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, și directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, Stelian Bărăgan.

La eveniment au fost prezenți și primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, precum și directorul general al Autorității de Management pentru PDDTJ, Andrei Chivu.

Valoarea totală de 54 de milioane de euro și finanțarea europeană nerambursabilă de 39 de milioane de euro plasează proiectul printre investițiile importante anunțate pentru infrastructura sportivă din Dolj.

Prin realizarea velodromului acoperit și a facilităților complementare, Craiova își propune să dezvolte un complex care să răspundă atât nevoilor sportului de performanță, cât și celor ale comunității locale.

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