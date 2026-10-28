Gafă de proporții a noului ministru al Transporturilor! A confundat tunelul Momaia cu numele actorului Jason Momoa

Noul ministru al Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a atras atenția în timpul unei vizite pe șantierul Autostrăzii Sibiu–Pitești, însă nu doar prin informațiile despre stadiul lucrărilor. Oficialul a făcut o confuzie de nume atunci când a vorbit despre tunelul Momaia, pe care l-a numit „Momoa”, asemenea actorului american Jason Momoa. Momentul a avut loc marți, 27 octombrie 2026.

Noul ministru al Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa Foto: arhiva

Gafa ministrului Ștefan Ovidiu Popa pe șantierul Autostrăzii Sibiu–Pitești

În timpul vizitei pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, între Curtea de Argeș și Tigveni, ministrul Transporturilor a oferit detalii despre tunelul Momaia, inclusiv despre lungimea acestuia și echipamentele prevăzute pentru siguranța circulației.

În declarația susținută în fața presei, oficialul a pronunțat însă greșit numele obiectivului rutier. În loc de Momaia, acesta a spus „Momoa”, denumire care trimite la celebrul actor american Jason Momoa, cunoscut pentru rolurile din filmele „Aquaman” și „Dune”, dar și din serialul „Game of Thrones”.

Confuzia a atras atenția asupra declarației ministrului, în timp ce vizita de lucru avea ca obiectiv principal evaluarea stadiului proiectelor de infrastructură rutieră.

Ce a declarat ministrul despre tunelul Momaia

În intervenția sa, Ștefan Ovidiu Popa a vorbit despre dimensiunile tunelului și despre sistemele care urmează să contribuie la desfășurarea în siguranță a traficului.

„Am fost și în tunelul «Momoa», care are o distanță de 1,35 kilometri. Am văzut și toate sistemele de siguranță. Sunt undeva în jur de 2500, un sistem complex care va asigura traficul pe toată perioada”, a declarat Ștefan Ovidiu Popa în cadrul conferinței de presă organizate pe șantierul autostrăzii.

Tunelul la care s-a referit ministrul este, de fapt, tunelul Momaia, unul dintre obiectivele importante ale Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești. Acesta are o lungime de aproximativ 1,35 kilometri.

Când ar putea fi deschiși noi kilometri din Autostrada Sibiu–Pitești

Dincolo de momentul care a atras atenția, vizita ministrului Transporturilor a vizat evoluția lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România.

Potrivit informațiilor prezentate în timpul vizitei, în luna noiembrie ar putea fi deschiși circulației aproape 10 kilometri suplimentari de autostradă. Evoluția lucrărilor de pe Secțiunea 4, Curtea de Argeș–Tigveni, este importantă pentru dezvoltarea legăturii rutiere dintre Sibiu și Pitești.

Tunelul Momaia face parte din acest tronson și reprezintă un element esențial al infrastructurii care va permite traversarea zonei în condiții de siguranță.

Probleme pe loturile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu–Pitești

În cadrul aceleiași vizite, ministrul a adus în discuție și dificultățile care afectează lucrările de pe loturile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pitești. Potrivit declarațiilor sale, activitatea pe aceste șantiere se desfășoară la aproximativ 45% din capacitatea disponibilă, pe fondul blocajelor legate de revizuirea acordului de mediu.

Ștefan Ovidiu Popa a anunțat că a stabilit o întâlnire cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, precum și cu echipele tehnice ale celor două instituții, pentru a identifica soluții de deblocare a procedurilor administrative.

„Loturile 3 şi 2 fac legătura dintre Tigveni până la Boiţa, Tigveni - Cornetul şi Cornetul - Boiţa. Din păcate, pe aceste două loturi se lucrează pe 45% din capacitatea şantierului, din cauza acordului de mediu revizuit, care este blocat. Nu s-a întâmplat nimic la Ministerul Mediului, dar din a doua zi de mandat am luat deja legătura cu noul ministru, cu doamna Intotero şi mâine am stabilit la Ministerul Transporturilor o întâlnire cu dumneaei pentru a discuta despre deblocarea acordului de mediu revizuit”, a mai spus ministrul.

Discuțiile dintre reprezentanții celor două ministere ar urma să vizeze deblocarea acordului de mediu revizuit, astfel încât lucrările să poată avansa într-un ritm mai apropiat de capacitatea șantierelor.

Autostrada Sibiu–Pitești, un proiect esențial pentru infrastructura României

Autostrada Sibiu–Pitești este unul dintre proiectele majore de infrastructură rutieră din România, având un rol important în conectarea regiunilor țării și în asigurarea unei legături rapide între Transilvania și sudul României.

În timp ce lucrările de pe anumite secțiuni avansează, blocajele administrative și de mediu continuă să reprezinte provocări pentru alte tronsoane. În acest context, autoritățile trebuie să găsească soluții pentru accelerarea proiectului și respectarea etapelor de execuție.