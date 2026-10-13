Ministrul Sănătății anunță dezastru în spitale, în viitorul apropiat. Ce trebuie să știe pacienții

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a avertizat că sistemul medical din România ar putea întâmpina probleme serioase de funcționare în lipsa unei rectificări bugetare realizate în perioada următoare. Potrivit acestuia, fondurile necesare pentru funcționarea unor servicii esențiale trebuie alocate până la începutul lunii noiembrie.

Foto: Facebook/Guvernul României

Ambulanțele și UPU-urile, printre serviciile care riscă să fie afectate

Potrivit explicațiilor oferite de ministru, citate de Antena3, sunt necesare aproape 800 de milioane de lei și încă 227 de milioane de lei pentru acoperirea unor cheltuieli urgente. În lipsa acestor fonduri, serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe ar putea întâmpina dificultăți în desfășurarea activității.

„Esența e că în două-trei săptămâni, fără o rectificare, funcționarea sistemului medical intră într-un palier de nefuncționare”, a declarat ministrul.

Cseke Attila a precizat că Ministerul Sănătății a folosit în ultimele luni toate posibilitățile de redistribuire a fondurilor disponibile. Primele realocări de bani au fost realizate încă din luna martie, iar procedura a fost repetată ori de câte ori a fost necesar.

„Nu mai avem de unde”, a subliniat ministrul, arătând că ministerul nu mai dispune de resurse care să poată fi transferate pentru acoperirea deficitului actual.

Ministrul a explicat că fondul de rezervă al statului nu reprezintă o soluție potrivită în acest caz, deoarece situația nu poate fi încadrată la categoria cheltuielilor neprevăzute.

„Este absolut necesar să avem un guvern care să facă rectificarea”, a afirmat Cseke Attila.

Potrivit acestuia, pentru luna octombrie există fonduri suficiente pentru programele importante din sănătate, ca urmare a măsurilor adoptate anterior. Problemele ar putea apărea însă în lunile noiembrie și decembrie, dacă nu este găsită rapid o soluție financiară.

Ce spune ministrul desemnat

Și premierul desemnat, Luca Niculescu, a susținut necesitatea unei rectificări bugetare urgente. Acesta a declarat că a analizat datele economice și a ajuns la concluzia că o astfel de măsură este esențială pentru funcționarea normală a instituțiilor statului.

„Situația este foarte serioasă. Nu vreau să ia cineva asta ca pe un motiv de panică. Există soluții. Prima este formarea unui guvern. Avem nevoie de o rectificare bugetară rapidă și de bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an”, a declarat Niculescu.

Peste 2 miliarde au fost alocate sănătății

În urmă cu o lună, Ministerul Finanțelor a aprobat retrimestrializarea sumei de 2,058 miliarde de lei pentru sectorul sănătății. Banii au fost mutați din trimestrul al patrulea în trimestrul al treilea pentru plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate pacienților.

La acel moment, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că măsura reduce presiunea financiară imediată și evită apariția unui blocaj la începutul lunii octombrie, însă nu rezolvă problemele structurale de finanțare ale sistemului sanitar.

Vara 2026, marcată de proteste în domeniul sănătății

Începând cu 28 iulie, o parte dintre spitalele din România au funcționat în regim de grevă generală, pentru prima dată după aproape un deceniu. În peste 500 de unități medicale au fost asigurate doar serviciile esențiale, astfel că medicii și asistenții au acordat prioritate urgențelor, în timp ce numeroase consultații, investigații și intervenții programate au fost amânate.

Potrivit Federației SANITAS, aproximativ o treime dintre angajați au rămas la post pentru a asigura continuitatea actului medical. Cu o zi înainte de declanșarea protestului, liderii sindicali au participat la o ultimă rundă de negocieri la Palatul Cotroceni, alături de ministrul Muncii și ministrul Sănătății, însă discuțiile s-au încheiat fără un acord.

În aceste condiții, sindicaliștii au decis să continue protestul până la primirea unui răspuns concret la revendicările lor.

În prima zi a grevei, președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, le-a transmis colegilor din sănătate și asistență socială un mesaj prin care i-a îndemnat să rămână uniți și să nu cedeze presiunilor.

Acesta a subliniat că protestul nu avea la bază solicitarea unor privilegii, ci nevoia de respect pentru personalul care menține sistemul medical funcțional și pentru pacienții care depind de acesta.

Sindicaliștii au explicat că decizia de a intra în grevă a fost rezultatul nemulțumirilor acumulate în lunile precedente și al lipsei unui dialog eficient cu autoritățile.

Printre principalele revendicări s-au numărat modificarea proiectului noii Legi a salarizării, renunțarea la reducerea sporurilor și la înghețarea salariilor, precum și deblocarea angajărilor în sistemul public de sănătate.