Potop în Constanța după o ploaie de câteva minute. Bulevardele au fost inundate, iar autoritățile au primit zeci de reclamații

Constanța a fost lovită de ploi torențiale, iar în doar câteva minute, mai multe artere importante ale orașului s-au transformat în adevărate lacuri. Inundațiile au îngreunat circulația rutieră, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a face față situației. Dobrogea se află sub avertizare de cod roșu de ploi și fenomene meteo extreme, iar meteorologii avertizează că în câteva ore ar putea cădea cantități de precipitații comparabile cu cele înregistrate, în mod obișnuit, într-o lună întreagă.

O ploaie de câteva minute a transformat Constanţa într-un mare lac Foto: arhiva Click!

Ploile abundente au provocat acumulări importante de apă pe marile bulevarde din Constanța, iar traficul a fost îngreunat în mai multe zone. În ultimele ore, în zonele aflate sub avertizare s-au înregistrat cantități de precipitații de 50-55 de litri pe metru pătrat, fiind posibile și descărcări electrice.

Avertizarea meteo pentru Dobrogea este valabilă până la ora 19:00, iar cantitățile de apă ar putea ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și, izolat, ar putea depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Persistența precipitațiilor pune presiune pe sistemele de canalizare, care trebuie să preia volume mari de apă într-un interval scurt. În aceste condiții, evacuarea acumulărilor de pe străzi poate fi îngreunată, mai ales atunci când noi cantități de apă continuă să se adune.

52 de reclamații, după ploile torențiale

Dispeceratul RAJA a înregistrat 52 de reclamații privind acumulările de apă, cele mai multe provenind din municipiul Constanța. Printre zonele semnalate se numără cartierele Coiciu, Palazu Mare și Tomis Nord, precum și zona Delfinariu – Chiliei.

Sesizări au fost primite și din Mangalia, Eforie Nord și Ovidiu, unde echipele de intervenție urmăresc situația și încearcă să gestioneze efectele precipitațiilor.

Pentru a răspunde solicitărilor, RAJA SA a mobilizat 28 de echipe de intervenție. Dintre acestea, 12 acționează în municipiul Constanța, iar alte 16 sunt repartizate în restul județului. Echipele dispun de autospeciale, vidanje, motopompe de mare putere și autoutilitare.

Intervențiile sunt coordonate prin dispecerat, în funcție de sesizările primite, de situația constatată în teren și de evoluția fenomenelor meteorologice.

Reprezentanții RAJA explică faptul că ploile abundente și persistente pot depăși temporar capacitatea de preluare a rețelelor de canalizare. Atunci când volumele de apă ajung în sistem într-un ritm mai rapid decât cel în care pot fi evacuate, pe străzi se pot forma acumulări.

„Reamintim că sistemele publice de canalizare sunt proiectate și dimensionate conform normativelor tehnice în vigoare, pe baza unor parametri standardizați privind intensitatea, durata și frecvența precipitațiilor. În situații deosebite, când cantitățile de apă depășesc valorile luate în calcul la proiectarea sistemelor, capacitatea de preluare instantanee a rețelelor poate fi depășită temporar, ceea ce conduce la apariția unor acumulări de apă până la evacuarea progresivă a debitelor”.

Echipele de intervenție rămân mobilizate

RAJA anunță că echipele vor continua să supravegheze punctele vulnerabile și să intervină acolo unde condițiile permit desfășurarea operațiunilor în siguranță.

Pe măsură ce intensitatea ploilor va scădea, sistemele de canalizare vor putea prelua și evacua treptat apa acumulată, iar intervențiile vor putea fi intensificate în zonele afectate. Până atunci, situația rămâne atent monitorizată, în condițiile în care avertizarea meteo și precipitațiile abundente continuă să pună la încercare infrastructura orașului.