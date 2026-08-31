Furtunile solare, fenomenul spectaculos care poate da peste cap tehnologia de pe Pământ

Cerul se poate colora în nuanțe spectaculoase de roșu, roz sau verde atunci când activitatea Soarelui este intensă, iar aurorele pot fi observate mult mai departe de regiunile polare. În spatele acestui spectacol se află însă fenomene cosmice extrem de puternice, capabile să afecteze sateliții, comunicațiile, sistemele de navigație și rețelele electrice. În 2026, mai multe furtuni geomagnetice au readus în atenție vremea spațială și efectele sale asupra vieții de pe Pământ.

Foto: Magnific

Soarele pare, privit de pe Pământ, o sferă luminoasă și constantă. În realitate, suprafața și atmosfera sa sunt într-o permanentă activitate. Câmpurile magnetice se răsucesc, se reorganizează și pot elibera cantități uriașe de energie.

Atunci când aceste evenimente produc efecte asupra mediului spațial din apropierea Pământului, vorbim despre vreme spațială. Printre cele mai importante fenomene se numără erupțiile solare și ejecțiile de masă coronală, care pot declanșa furtuni geomagnetice atunci când particulele și câmpurile magnetice ajung în contact cu magnetosfera Terrei.

Cum se formează o furtună solară

Totul începe de pe suprafața Soarelui, în regiunile în care câmpurile magnetice sunt foarte active. O erupție solară este o explozie bruscă de radiație electromagnetică. Unele erupții sunt însoțite de ejecții de masă coronală (CME), adică expulzări masive de plasmă și câmp magnetic în spațiu.

Radiația electromagnetică produsă de o erupție solară se deplasează cu viteza luminii și, dacă este orientată spre Pământ, poate ajunge aici în aproximativ opt minute. O CME călătorește mult mai lent și poate avea nevoie de ore sau chiar zile pentru a ajunge la noi.

Când o CME orientată spre Terra interacționează cu magnetosfera, câmpul magnetic al Pământului poate fi puternic perturbat. Rezultatul este o furtună geomagnetică.

De ce apar aurorele spectaculoase

Una dintre cele mai frumoase consecințe ale unei furtuni geomagnetice este apariția aurorelor.

Particulele încărcate electric interacționează cu atmosfera terestră, iar energia eliberată produce luminile colorate pe care le asociem cu aurora boreală și aurora australă.

În timpul furtunilor puternice, acest fenomen poate fi observat la latitudini mult mai mici decât în mod obișnuit. De aceea, un cer roșiatic sau verzui văzut din regiuni în care aurora este rară poate fi un semn al unei activități geomagnetice intense.

În ianuarie 2026, Agenția Spațială Europeană (ESA) a raportat o furtună spațială severă care a produs aurore observabile la latitudini neobișnuit de joase, inclusiv în zone din Europa și până în Mexic. Particulele energetice asociate evenimentului au ajuns la Pământ în aproximativ 25 de ore.

Furtunile solare pot fi mai puternice decât îți imaginezi

Erupțiile solare pot elibera cantități enorme de energie. Potrivit Australian Space Weather Services, energia unei erupții poate ajunge până la aproximativ 10²⁵ jouli, adică 1 urmat de 25 de zerouri, o cantitate uriașă de energie. Cele mai puternice erupții sunt rare, fiind estimate la aproximativ cinci pe parcursul unui ciclu solar. Efectele asupra Pământului depind de tipul evenimentului, de direcția sa, de viteza particulelor și, mai ales, de interacțiunea dintre câmpul magnetic solar și cel terestru.

Ce se poate întâmpla cu tehnologia

O furtună geomagnetică puternică poate perturba mai multe sisteme tehnologice de care depindem zilnic.

Printre posibilele efecte se numără:

probleme ale comunicațiilor radio de înaltă frecvență;

perturbări ale sistemelor de navigație și GPS;

modificări ale funcționării sateliților;

creșterea rezistenței atmosferice asupra sateliților aflați pe orbite joase;

curenți geomagnetici care pot afecta rețelele electrice;

probleme pentru anumite sisteme de comunicații și infrastructuri spațiale.

ESA subliniază că vremea spațială poate afecta comunicațiile, navigația, sateliții și rețelele de energie, motiv pentru care monitorizarea activității Soarelui este importantă.

Soarele are un ciclu de aproximativ 11 ani

Activitatea solară urmează un ciclu de aproximativ 11 ani, în care numărul petelor solare și intensitatea activității magnetice cresc și scad.

Începând cu luna octombrie 2024, Soarele a intrat în perioada de maxim solar a ciclului 25. Asta explică de ce ultimii ani au fost marcați de numeroase erupții, ejecții de masă coronală și furtuni geomagnetice.

Chiar dacă maximul solar a fost atins în jurul anului 2024, activitatea rămâne importantă și în anii următori. Fenomenele solare puternice pot apărea pe tot parcursul perioadei active.

Furtunile solare sunt periculoase pentru oameni?

Pentru oamenii aflați la sol, atmosfera și câmpul magnetic al Pământului oferă o protecție importantă. O furtună geomagnetică puternică poate avea consecințe serioase asupra infrastructurii tehnologice, însă asta nu înseamnă că fiecare erupție solară reprezintă un pericol direct pentru populație.

Editor: Raluca Toma