Traficul din Capitală, după protestul AUR! Unde au fost ridicate restricțiile de circulație și ce artere rămân blocate

Zi tensionată și cu restricții majore de circulație în centrul Capitalei, marcată de un dublu eveniment cu grad ridicat de risc.

Bucureștiul revine treptat la normal Foto: arhivă

Protestul organizat de AUR în fața Parlamentului, la care au participat aproximativ 5.500–6.000 de persoane, în ciuda ploii și a temperaturilor scăzute, precum și meciul de fotbal România – Polonia, programat în această seară, de la ora 21:45, au impus restricții de circulație în zona centrală a Capitalei.

După mai multe ore în care traficul din jurul Palatului Parlamentului a fost afectat, autoritățile au anunțat ridicarea restricțiilor pe mai multe artere importante. Totuși, anumite segmente de drum rămân în continuare închise circulației rutiere.

Ce restricții au fost ridicate și ce străzi rămân încă blocate în București

Potrivit ultimelor informații oficiale transmise de autorități, traficul rutier începe să revină la normal în perimetrul afectat de manifestație. Astfel, au fost ridicate restricțiile de circulație:

în zona Parcului Izvor și pe Bulevardul Unirii;

pe Bulevardul Libertății, pe sensul de deplasare dinspre Splaiul Independenței către Calea 13 Septembrie, potrivit Brigada Rutieră.

Cu toate acestea, șoferii trebuie să știe că traficul rutier rămâne în continuare restricționat pe următoarele segmente:

pe Strada Sfântul Ilie, de la intersecția cu Strada 11 Iunie.

bd. Națiunile Unite de la Piața Operei către str. Izvor;

Peste 5.500–6.000 de protestatari în ploaie la Parlament și scandări pentru Călin Georgescu

Anterior ridicării restricțiilor, câteva mii de susținători AUR veniți din mai multe județe ale țării – inclusiv din Maramureș – s-au adunat în fața Parlamentului, desfășurându-se pe Bulevardul Națiunilor Unite și în zona Parcului Izvor, unde circulația a fost blocată.

Estimările jandarmilor au indicat o prezență de peste 5.500–6.000 de persoane, număr care ar fi putut fi chiar mai mare dacă vremea nu ar fi fost nefavorabilă, cu doar 6 grade Celsius și ploaie continuă.

Manifestația a fost una gălăgioasă, dar pașnică, iar din mijlocul mulțimii s-au auzit inclusiv scandări de susținere pentru Călin Georgescu. Pentru gestionarea situației din Capitală – atât la protest, cât și la meciul de fotbal – au fost mobilizați peste 700 de jandarmi, o parte dintre aceștia fiind aduși din alte județe.

Vremea rea a golit terasele din Centrul Vechi înainte de meciul România – Polonia

Ploaia și frigul de astăzi au schimbat radical și programul suporterilor polonezi veniți la București pentru meciul România – Polonia, care începe la ora 21:45. Dacă ieri, pe o vreme caldă și frumoasă, fanii polonezi au umplut terasele din Centrul Vechi până târziu în noapte, astăzi zona a rămas aproape pustie.

Suporterii au ca punct de întâlnire Piața Universității, de unde urmează să se deplaseze organizat către stadion, escortați de forțele de ordine. Porțile arenei se deschid cu trei ore înainte de fluierul de start, iar la intrare sunt efectuate controale suplimentare riguroase pentru a preveni introducerea obiectelor interzise.