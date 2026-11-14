 Traficul din Capitală, după protestul AUR! Unde au fost ridicate restricțiile de circulație și ce artere rămân blocate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Traficul din Capitală, după protestul AUR! Unde au fost ridicate restricțiile de circulație și ce artere rămân blocate

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Zi tensionată și cu restricții majore de circulație în centrul Capitalei, marcată de un dublu eveniment cu grad ridicat de risc. 

Bucureștiul revine treptat la normal
Bucureștiul revine treptat la normal Foto: arhivă

Protestul organizat de AUR în fața Parlamentului, la care au participat aproximativ 5.500–6.000 de persoane, în ciuda ploii și a temperaturilor scăzute, precum și meciul de fotbal România – Polonia, programat în această seară, de la ora 21:45, au impus restricții de circulație în zona centrală a Capitalei.

După mai multe ore în care traficul din jurul Palatului Parlamentului a fost afectat, autoritățile au anunțat ridicarea restricțiilor pe mai multe artere importante. Totuși, anumite segmente de drum rămân în continuare închise circulației rutiere.

Ce restricții au fost ridicate și ce străzi rămân încă blocate în București

Potrivit ultimelor informații oficiale transmise de autorități, traficul rutier începe să revină la normal în perimetrul afectat de manifestație. Astfel, au fost ridicate restricțiile de circulație:

  • în zona Parcului Izvor și pe Bulevardul Unirii;
  • pe Bulevardul Libertății, pe sensul de deplasare dinspre Splaiul Independenței către Calea 13 Septembrie, potrivit Brigada Rutieră. 

Cu toate acestea, șoferii trebuie să știe că traficul rutier rămâne în continuare restricționat pe următoarele segmente:

  • pe Strada Sfântul Ilie, de la intersecția cu Strada 11 Iunie.
  • bd. Națiunile Unite de la Piața Operei către str. Izvor;

Peste 5.500–6.000 de protestatari în ploaie la Parlament și scandări pentru Călin Georgescu

Anterior ridicării restricțiilor, câteva mii de susținători AUR veniți din mai multe județe ale țării – inclusiv din Maramureș – s-au adunat în fața Parlamentului, desfășurându-se pe Bulevardul Națiunilor Unite și în zona Parcului Izvor, unde circulația a fost blocată.

Estimările jandarmilor au indicat o prezență de peste 5.500–6.000 de persoane, număr care ar fi putut fi chiar mai mare dacă vremea nu ar fi fost nefavorabilă, cu doar 6 grade Celsius și ploaie continuă.

Manifestația a fost una gălăgioasă, dar pașnică, iar din mijlocul mulțimii s-au auzit inclusiv scandări de susținere pentru Călin Georgescu. Pentru gestionarea situației din Capitală – atât la protest, cât și la meciul de fotbal – au fost mobilizați peste 700 de jandarmi, o parte dintre aceștia fiind aduși din alte județe.

Vremea rea a golit terasele din Centrul Vechi înainte de meciul România – Polonia

Ploaia și frigul de astăzi au schimbat radical și programul suporterilor polonezi veniți la București pentru meciul România – Polonia, care începe la ora 21:45. Dacă ieri, pe o vreme caldă și frumoasă, fanii polonezi au umplut terasele din Centrul Vechi până târziu în noapte, astăzi zona a rămas aproape pustie.

Suporterii au ca punct de întâlnire Piața Universității, de unde urmează să se deplaseze organizat către stadion, escortați de forțele de ordine. Porțile arenei se deschid cu trei ore înainte de fluierul de start, iar la intrare sunt efectuate controale suplimentare riguroase pentru a preveni introducerea obiectelor interzise.

Ghid de cumpărături

Karina, fiica Alinei Laufer si Jorge jpg
#Exclusiv Click!
VideoAlina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții” Vedete românești
zodie zodii pixabay jpg
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical Horoscop
image
Ilie Bolojan este socru mic: fiica cea mare a fostului premier se căsătorește la Oradea. Cine este alesul adevarul.ro
image
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!” adevarul.ro

Parteneri

image
Cristian Gațu a fost internat în stare critică! Ce se întâmplă cu fostul mare handbalist www.fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, socru mic. Cu cine s-a căsătorit fiica cea mare a fostului premier. "Nu este o nuntă de partid" observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
Primele imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Mirii s-au cununat la primărie. Cum arată ținutele nuntașilor www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Cui a făcut cadou Gigi Becali 25 de vile. Ionuţ Luţu s-a mutat şi el aici! „Nu știu câți bani înseamnă” as.ro
image
Te pensionezi, dar continui să lucrezi. Când poate fi recalculată pensia pentru anii munciți după pensionare playtech.ro
image
Sabin Ilie a „explodat” în direct: „Sunt jucători care nu știu să stea în teren. Doamne, iartă-mă!” www.fanatik.ro
image
Primele IMAGINI de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Muzee
Cum a ajuns bustul reginei Nefertiti în Germania? Istoria unei dispute de peste un secol historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare? historia.ro
manichiuristă VS medic
O manichiuristă a luat în râs salariile medicilor rezidenți și a declanșat un val de reacții în online. Replica unui specialist: „Are motive” Fapt divers
Ilie Bolojan, Lucia Maria Bolojan jpg
Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan se căsătorește! Unde are loc ceremonia și ce politicieni ar putea participa la petrecere Național
curatenie podea istock jpg
Cum să ai o casă curată fără să petreci ore întregi făcând curățenie. Trucurile simple care îți ușurează munca Fapt divers
cimitir jpg
Premieră în România! Orașul în care cimitirul a fost digitalizat. Cum poți găsi mormintele cu ajutorul unui cod QR Național
foto1 postul craciunului jpg
Postul Crăciunului 2026 începe pe 15 noiembrie! Ce este interzis și în ce zile sunt dezlegări Fapt divers
accident tramvaie
Accident între două tramvaie în Capitală! Un pasager a ajuns la spital, iar mai multe linii STB au fost blocate Național
masa la cantina
Meniu complet cu mai puțin de 15 lei! Unde poți mânca supă, fel principal și garnitură la preț de chilipir Actualitate
avioane jpg
Mii de zboruri anulate în SUA, după suspendarea decolărilor de pe aeroporturi! Defecțiunea care a dat peste cap traficul aerian Internațional
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net