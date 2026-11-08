 Orașul în care aproape toate mașinile sunt albe. Ce reguli stricte au impus autoritățile
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Orașul în care aproape toate mașinile sunt albe. Ce reguli stricte au impus autoritățile

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Bulevarde impresionante, clădiri monumentale acoperite cu marmură albă și străzi pe care automobilele par să respecte aceeași regulă vestimentară. Așa arată Așgabat, capitala Turkmenistanului, un oraș care își surprinde vizitatorii printr-un detaliu neobișnuit: aproape toate mașinile care circulă pe străzi sunt albe.

Așgabat
Așgabat Foto: Facebook

Uniformitatea traficului nu este rezultatul unei preferințe colective a șoferilor și nici o simplă tendință locală. În spatele acestui peisaj se află restricții impuse de autorități, care au transformat culoarea albă într-un element definitoriu pentru imaginea capitalei. De la automobile private și taxiuri până la vehicule oficiale, regula nescrisă a devenit ușor de observat în întregul oraș.

Un oraș construit în jurul culorii albe

Așgabat este cunoscut pentru arhitectura sa monumentală și pentru numărul impresionant de clădiri placate cu marmură albă. Capitala Turkmenistanului deține chiar un record Guinness pentru cea mai mare concentrație de clădiri din marmură albă din lume.

Ministere, hoteluri, blocuri de locuințe, monumente și sedii administrative sunt dominate de acest material. În timpul zilei, marmura reflectă lumina puternică a soarelui, iar după lăsarea serii, numeroase construcții sunt puse în valoare prin iluminat decorativ.

Aspectul actual al capitalei s-a conturat în special în perioada în care Gurbanguly Berdimuhamedow s-a aflat la conducerea țării, între 2006 și 2022. Atunci au fost dezvoltate numeroase proiecte arhitecturale de amploare, prin care autoritățile au urmărit să prezinte Așgabatul drept un simbol al prosperității și al modernizării.

Culoarea albă a devenit astfel o componentă importantă a identității vizuale a orașului. În cultura turkmenă, aceasta este asociată cu puritatea și norocul. În același timp, preferința fostului președinte pentru automobilele albe este adesea menționată atunci când vine vorba despre uniformitatea neobișnuită a traficului.

Cum au ajuns mașinile colorate să fie interzise

Restricțiile privind automobilele de alte culori au fost introduse treptat. În 2015, importul unor vehicule negre, roșii sau albastru închis a fost limitat. Ulterior, măsurile au devenit mai stricte, iar în 2018 autoritățile au început să interzică circulația mașinilor de culori închise în capitală.

Proprietarii care aveau deja astfel de automobile s-au confruntat cu o alegere dificilă: să le revopsească în alb sau într-o altă nuanță acceptată ori să renunțe la folosirea lor în Așgabat. Restricțiile au influențat inclusiv activitatea dealerilor auto, care s-au orientat tot mai mult către comercializarea vehiculelor albe.

Regulile nu se opresc însă la culoarea caroseriei. Aspectul exterior al automobilelor este, de asemenea, atent urmărit, iar șoferii pot avea probleme dacă vehiculele lor sunt considerate murdare. În aceste condiții, păstrarea mașinii curate a devenit un alt aspect important pentru cei care circulă prin capitală.

Rezultatul este un trafic neobișnuit de uniform, în care mașinile albe domină peisajul urban. Pentru vizitatori, imaginea poate părea surprinzătoare, mai ales într-un oraș atât de mare, unde diversitatea culorilor mașinilor este, în mod obișnuit, firească.

Explicația climatică și limitele ei

Alegerea culorii albe este asociată și cu o explicație practică. Așgabat se află în apropierea deșertului Karakum, într-o regiune în care verile sunt foarte călduroase, iar temperaturile pot depăși 40 de grade Celsius.

Automobilele albe reflectă mai multă radiație solară decât cele închise la culoare, ceea ce poate contribui la limitarea încălzirii caroseriei și a interiorului. Un principiu asemănător este invocat și în cazul clădirilor acoperite cu marmură albă, care domină centrul capitalei.

Totuși, temperaturile ridicate nu explică în totalitate regulile impuse șoferilor. În alte localități din Turkmenistan pot fi întâlnite automobile în diferite culori, iar în alte orașe cu un climat la fel de cald nu există restricții similare.

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