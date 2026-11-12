Dormim prea puțin? Ce legătură există între orele de somn și sănătatea mintală

Numărul de ore petrecute în pat nu este singurul factor care contează atunci când vine vorba despre sănătatea mintală.

Impactul orelor de somn asupra sănătății mintale Foto: istock

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea California din San Francisco (UCSF) și Universitatea California din San Diego (UCSD) arată că nu contează doar cât de mult și cât de bine dormim, ci și dacă respectăm un program regulat de somn.

Ce legătură există între orele de somn și sănătatea mintală

Datele au provenit din proiectul TemPredict, citate de Science Reports, lansat inițial pentru a investiga dacă dispozitivele inteligente pot detecta semnele unei infecții înainte de apariția simptomelor evidente.

Participanții, cu o vârstă medie de 46 de ani, au purtat inele inteligente capabile să monitorizeze somnul și mai mulți indicatori fiziologici. Aproape jumătate dintre cei incluși în studiu au fost femei.

În medie, fiecare participant a furnizat informații despre somn timp de 154 de zile, oferind cercetătorilor posibilitatea de a observa obiceiurile de odihnă pe parcursul a aproximativ cinci luni. Aceste date au fost comparate cu răspunsurile oferite în chestionare lunare privind simptomele de depresie, anxietate și sentimentul de singurătate.

Analiza a arătat că legătura dintre programul de somn și starea psihică devine mai clară atunci când comportamentul este urmărit pe perioade mai lungi.

Cum a fost măsurată regularitatea somnului

Pentru evaluarea consecvenței programului de somn, cercetătorii au folosit Sleep Regularity Index (SRI), un indicator cu valori între 0 și 100. Cu cât scorul este mai mare, cu atât programul de culcare și trezire este mai constant.

Rezultatele au evidențiat că persoanele cu simptome mai severe de depresie și anxietate aveau, în general, scoruri mai reduse de regularitate a somnului.

O tendință similară a fost observată și în cazul participanților care au raportat niveluri mai ridicate de singurătate. Autorii subliniază însă că studiul identifică o asociere între cele două aspecte, fără a demonstra că una dintre ele o provoacă direct pe cealaltă.

Ce înseamnă un program de somn neregulat

Potrivit cercetătorilor, diferențele dintre scorurile de regularitate pot reflecta variații relativ mici ale programului zilnic. De exemplu, o persoană cu un scor ridicat poate merge la culcare și se poate trezi cu aproximativ o oră mai devreme sau mai târziu față de ziua precedentă. În schimb, o persoană cu un scor mai redus poate avea fluctuații de aproximativ o oră și jumătate.

La prima vedere, aceste diferențe pot părea nesemnificative, însă efectele lor ar putea deveni importante atunci când se repetă constant pe termen lung.

De ce este importantă consecvența orelor de somn

Specialiștii explică faptul că un program stabil ajută la menținerea ritmului circadian, mecanismul biologic care reglează alternanța dintre somn și starea de veghe.

Atunci când orele de culcare și trezire se modifică frecvent, acest „ceas intern” poate fi dereglat. Perturbarea ritmului circadian a fost asociată în numeroase cercetări cu depresia și alte probleme de sănătate mintală.

În plus, schimbarea constantă a programului de somn poate influența momentele în care organismul este expus la lumină, ia masa, face mișcare sau participă la activități sociale, factori care contribuie la reglarea funcțiilor biologice.

O întrebare importantă rămâne fără răspuns clar: somnul neregulat favorizează apariția anxietății și depresiei sau aceste probleme determină modificarea programului de somn?

Autorii studiului consideră că relația ar putea funcționa în ambele sensuri. Problemele emoționale pot afecta obiceiurile de odihnă, iar un program instabil de somn ar putea, la rândul său, să contribuie la agravarea stării psihice.

Deși alte cercetări sugerează că neregularitatea somnului poate preceda anumite probleme de sănătate, studiul actual nu poate demonstra o relație de tip cauză-efect.

Ar putea ajuta un program fix de somn?

Cercetătorii consideră că următoarea etapă este să afle dacă persoanele care adoptă un program constant de culcare și trezire pot obține îmbunătățiri ale sănătății mintale.

Deocamdată, rezultatele nu demonstrează că stabilirea unor ore fixe de somn reprezintă un tratament pentru depresie sau anxietate. Totuși, ele evidențiază faptul că nu doar durata și calitatea odihnei contează, ci și consecvența cu care este respectat programul de somn.

Cu alte cuvinte, pentru o stare psihică mai bună, nu este suficient doar să dormi suficient. La fel de important poate fi și să te culci și să te trezești la aproximativ aceleași ore în fiecare zi.