Dovleacul, ingredientul-vedetă al toamnei. Cum pot părinții să pregătească o prăjitură sănătoasă

Dovleacul nu este doar un element decorativ pentru Halloween, ci și un ingredient potrivit pentru preparate dulci și sărate. Părinții îl pot transforma într-o prăjitură aromată, cu ovăz, ouă, scorțișoară și nuci, obținând un desert potrivit pentru mesele în familie. Alegerea ingredientelor și cantitatea de zahăr adăugată fac însă diferența dintre o rețetă echilibrată și una bogată în calorii.

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Ce beneficii are dovleacul și de ce merită inclus în alimentația familiei

Dovleacul este un aliment de sezon cu un profil nutrițional valoros, datorită conținutului de beta-caroten, fibre, potasiu și vitamina C. Beta-carotenul este un pigment natural din grupa carotenoidelor, care dă pulpei de dovleac culoarea portocalie și pe care organismul îl poate transforma în vitamina A, în funcție de necesități.

Această vitamină contribuie la menținerea vederii normale, la sănătatea pielii și la funcționarea normală a sistemului imunitar. În plus, beta-carotenul are proprietăți antioxidante, participând la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Dovleacul conține și fibre alimentare, importante pentru digestie și pentru menținerea unui tranzit intestinal normal, precum și potasiu, un mineral care contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și a mușchilor.

Vitamina C completează profilul nutritiv, susținând funcționarea sistemului imunitar și contribuind la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Un alt avantaj este aportul caloric relativ redus al pulpei, mai ales atunci când dovleacul este preparat simplu, la cuptor sau fiert, fără adaosuri mari de zahăr și grăsimi. Gustul său natural dulce îl face potrivit pentru supe, piureuri și deserturi de casă, în care poate contribui la aromă și consistență, permițând reducerea cantității de zahăr adăugate, în funcție de rețetă.

Cum prepari o prăjitură cu dovleac, cu mai puțin zahăr și grăsimi

„Pentru un desert de casă, părinții pot alege o rețetă simplă, în care dulceața naturală a dovleacului să fie completată de scorțișoară și vanilie. Ideea este să nu transforme ingredientul de sezon într-o bombă calorică prin adăugarea unor cantități mari de zahăr, unt, frișcă sau glazuri.

Pentru o tavă de prăjitură sunt necesare aproximativ 300 de grame de piure de dovleac copt, două ouă, 150 de grame de fulgi de ovăz măcinați, 100 de grame de iaurt natural, o linguriță de praf de copt, scorțișoară și vanilie. Opțional, se pot adăuga 30 de grame de nuci mărunțite și una-două lingurițe de miere, în funcție de gust. Dovleacul se coace la cuptor, apoi se pasează și se amestecă împreună cu ouăle și iaurtul. Se încorporează ovăzul măcinat, praful de copt și condimentele, iar compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Prăjitura se coace la aproximativ 180 de grade Celsius, timp de 30-40 de minute, până când trece testul scobitorii", declară nutriționistrul Ana Vale. „Pentru un desert mai echilibrat, este important să controlăm cantitatea de zahăr și grăsimi adăugate, nu să eliminăm automat orice ingredient. Piureul de dovleac oferă umiditate și aromă, iar ovăzul poate contribui cu fibre. Porția și frecvența consumului rămân importante”, adaugă specialistul.

Cât costă dovleacul, în octombrie 2026

Dovleacul rămâne un ingredient accesibil în această perioadă, iar prețurile diferă în funcție de soi, magazin și ofertele disponibile. Potrivit ofertelor publicate pentru a doua jumătate a lunii octombrie, la PENNY dovleacul rotund este listat la 1,69 lei kilogramul pentru clienții fideli. La Auchan, dovleacul plăcintar este listat online la aproximativ 1,49 lei kilogramul.

La Lidl, dovleacul pentru copt a fost inclus în oferta din perioada 19–25 octombrie, la prețul promoțional de 1,49 lei kilogramul, în limita stocurilor disponibile. În piețele agroalimentare, dovleacul se vinde cu aproximativ 2 lei kilogramul pentru dovleacul obișnuit și 2,50 lei kilogramul pentru cel plăcintar. Dovlecii comercializați pentru Halloween pot ajunge la aproximativ 10 lei bucata, în funcție de dimensiune și aspect. Prețurile pot varia în funcție de localitate, comerciant și promoțiile active.