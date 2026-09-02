Fazele lunii în septembrie 2026. Când pica Luna Plină în zodia Berbec

Luna Plină din septembrie 2026 are loc pe 28 septembrie, în zodia Berbec. Este o Lună Plină cu energie explozivă, specifică semnului de foc, care amplifică dorința de independență, curajul și nevoia de a lua decizii rapide.

Luna plină în Berbec Foto: arhivă

Pentru mulți, acest moment astral poate marca finalizarea unor proiecte începute în prima parte a lunii sau poate aduce claritate în privința unor situații care au stagnat. Berbecul pune accent pe acțiune, astfel că Luna Plină poate scoate la suprafață impulsul de a schimba direcția, de a încheia capitole și de a începe altele noi.

Luna Nouă în Fecioară pe data de 11

Luna Nouă din septembrie 2026 are loc pe 11 septembrie, în zodia Fecioară. Este un moment ideal pentru organizare, disciplină și începuturi pragmatice.

Fecioara aduce energie de analiză, ordine și eficiență, astfel că această Lună Nouă favorizează proiectele profesionale, schimbările de rutină, îmbunătățirea sănătății și stabilirea unor obiective clare. Este o perioadă excelentă pentru a pune bazele unor planuri pe termen lung și pentru a elimina haosul din viața de zi cu zi.

Calendarul complet al fazelor lunii pentru septembrie 2026

4 septembrie – Primul Pătrar Primul Pătrar marchează faza în care Luna se află la jumătatea drumului dintre Lună Nouă și Lună Plină. Este o perioadă de creștere, energie activă și dinamism, în care intențiile setate la Luna Nouă din august încep să prindă contur. Mulți oameni simt un impuls de a acționa, de a face ajustări și de a continua proiectele începute.

Este o fază potrivită pentru decizii practice, pentru clarificarea obiectivelor și pentru pași concreți în direcția dorită. Această etapă aduce și primele rezultate vizibile ale eforturilor depuse anterior, motiv pentru care este considerată o perioadă de progres și consolidare.

11 septembrie – Luna Nouă în Fecioară

Luna Nouă din 11 septembrie are loc în zodia Fecioară, semn asociat cu ordine, disciplină, analiză și eficiență. Este momentul ideal pentru începuturi pragmatice, pentru reorganizarea rutinei, pentru stabilirea unor obiective clare și pentru îmbunătățirea stilului de viață.

Energia Fecioarei favorizează activitățile care cer atenție la detalii, planificare și structură. Mulți pot simți nevoia să facă ordine în viața lor, să elimine haosul și să pună bazele unor proiecte pe termen lung. Este o Lună Nouă excelentă pentru sănătate, muncă, studiu și organizare personală.

Această fază este considerată un „restart” energetic, un moment în care se plantează semințele unor schimbări durabile.

20 septembrie – Ultimul Pătrar

Ultimul Pătrar este faza în care Luna începe să scadă, iar energia se îndreaptă spre introspecție, ajustări și eliberare. Este perioada ideală pentru a renunța la ceea ce nu mai funcționează, pentru a încheia situații neproductive și pentru a revizui deciziile luate în prima parte a lunii.

Această fază aduce claritate asupra lucrurilor care trebuie lăsate în urmă și pregătește terenul pentru Luna Nouă din octombrie. Mulți simt nevoia să se retragă, să reflecteze și să își conserve energia. Este un moment potrivit pentru detox emoțional, pentru odihnă și pentru reorganizarea priorităților.

28 septembrie – Luna Plină în Berbec

Luna Plină din 28 septembrie are loc în zodia Berbec, semn de foc asociat cu acțiune, curaj, impuls și independență. Este apogeul energetic al lunii, momentul în care lucrurile ajung la un punct culminant, iar situațiile care au stagnat pot fi rezolvate.

Luna Plină în Berbec aduce claritate, determinare și dorința de a acționa imediat. Mulți pot simți nevoia să își afirme libertatea, să încheie capitole vechi și să facă schimbări rapide. Este o fază intensă, care poate genera decizii spontane, revelații și finalizări importante.

Energia Berbecului pune accent pe asumare și direcție personală, transformând această Lună Plină într-un moment astral puternic, cu impact emoțional și motivațional.