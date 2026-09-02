 Fazele lunii în septembrie 2026. Când pica Luna Plină în zodia Berbec
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Fazele lunii în septembrie 2026. Când pica Luna Plină în zodia Berbec

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Luna Plină din septembrie 2026 are loc pe 28 septembrie, în zodia Berbec. Este o Lună Plină cu energie explozivă, specifică semnului de foc, care amplifică dorința de independență, curajul și nevoia de a lua decizii rapide.

Luna plină în Berbec
Luna plină în Berbec Foto: arhivă

Pentru mulți, acest moment astral poate marca finalizarea unor proiecte începute în prima parte a lunii sau poate aduce claritate în privința unor situații care au stagnat. Berbecul pune accent pe acțiune, astfel că Luna Plină poate scoate la suprafață impulsul de a schimba direcția, de a încheia capitole și de a începe altele noi.

Luna Nouă în Fecioară pe data de 11

Luna Nouă din septembrie 2026 are loc pe 11 septembrie, în zodia Fecioară. Este un moment ideal pentru organizare, disciplină și începuturi pragmatice.

Fecioara aduce energie de analiză, ordine și eficiență, astfel că această Lună Nouă favorizează proiectele profesionale, schimbările de rutină, îmbunătățirea sănătății și stabilirea unor obiective clare. Este o perioadă excelentă pentru a pune bazele unor planuri pe termen lung și pentru a elimina haosul din viața de zi cu zi.

Calendarul complet al fazelor lunii pentru septembrie 2026

4 septembrie – Primul Pătrar Primul Pătrar marchează faza în care Luna se află la jumătatea drumului dintre Lună Nouă și Lună Plină. Este o perioadă de creștere, energie activă și dinamism, în care intențiile setate la Luna Nouă din august încep să prindă contur. Mulți oameni simt un impuls de a acționa, de a face ajustări și de a continua proiectele începute.

Este o fază potrivită pentru decizii practice, pentru clarificarea obiectivelor și pentru pași concreți în direcția dorită. Această etapă aduce și primele rezultate vizibile ale eforturilor depuse anterior, motiv pentru care este considerată o perioadă de progres și consolidare.

11 septembrie – Luna Nouă în Fecioară

Luna Nouă din 11 septembrie are loc în zodia Fecioară, semn asociat cu ordine, disciplină, analiză și eficiență. Este momentul ideal pentru începuturi pragmatice, pentru reorganizarea rutinei, pentru stabilirea unor obiective clare și pentru îmbunătățirea stilului de viață.

Energia Fecioarei favorizează activitățile care cer atenție la detalii, planificare și structură. Mulți pot simți nevoia să facă ordine în viața lor, să elimine haosul și să pună bazele unor proiecte pe termen lung. Este o Lună Nouă excelentă pentru sănătate, muncă, studiu și organizare personală.

Această fază este considerată un „restart” energetic, un moment în care se plantează semințele unor schimbări durabile.

20 septembrie – Ultimul Pătrar

Ultimul Pătrar este faza în care Luna începe să scadă, iar energia se îndreaptă spre introspecție, ajustări și eliberare. Este perioada ideală pentru a renunța la ceea ce nu mai funcționează, pentru a încheia situații neproductive și pentru a revizui deciziile luate în prima parte a lunii.

Această fază aduce claritate asupra lucrurilor care trebuie lăsate în urmă și pregătește terenul pentru Luna Nouă din octombrie. Mulți simt nevoia să se retragă, să reflecteze și să își conserve energia. Este un moment potrivit pentru detox emoțional, pentru odihnă și pentru reorganizarea priorităților.

28 septembrie – Luna Plină în Berbec

Luna Plină din 28 septembrie are loc în zodia Berbec, semn de foc asociat cu acțiune, curaj, impuls și independență. Este apogeul energetic al lunii, momentul în care lucrurile ajung la un punct culminant, iar situațiile care au stagnat pot fi rezolvate.

Luna Plină în Berbec aduce claritate, determinare și dorința de a acționa imediat. Mulți pot simți nevoia să își afirme libertatea, să încheie capitole vechi și să facă schimbări rapide. Este o fază intensă, care poate genera decizii spontane, revelații și finalizări importante.

Energia Berbecului pune accent pe asumare și direcție personală, transformând această Lună Plină într-un moment astral puternic, cu impact emoțional și motivațional.

Ghid de cumpărături

simona stabilita in japonia jpg
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe” Fapt divers
horoscop zodie norocoasa png
Cele două zodii care vor scăpa de un mare necaz. Acești nativi primesc ajutorul divinității Horoscop
image
Continuă telenovela preotului care a lăsat însărcinată cu gemeni o enoriașă căsătorită. După ce a fost răspopit ar fi golit visteria bisericii înainte de plecare adevarul.ro
image
Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai tânăr adevarul.ro

Parteneri

image
Cristi Balaj, verdict ferm după greșeala de arbitraj din U Cluj – Petrolul: „Intervenția VAR NU trebuia să existe la eliminare!” www.fanatik.ro
image
"Avem şi noroc". Doi turişti au găsit cea mai ieftină cazare pe litoralul românesc în 2026 observatornews.ro
image
Noul rege al Norvegiei, Haakon, a depus jurământul în absența reginei Mette-Marit. Lângă tron a avut-o pe fiica lui, prințesa Ingrid www.antena3.ro
image
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară www.wowbiz.ro
image
Cauza MORTII actritei Anca Pandrea. Vaduva lui Iurie Darie suferea de... www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Pierdere imensă pentru Teodora Stoica! Fiica lui Mihai Stoica e cu inima frântă: „Odihneşte-te în pace, iubirea vieţii mele” as.ro
image
Ce se întâmplă dacă rămâi fără benzină pe autostradă. Poți merge pe jos până la benzinărie și ce amendă riști? playtech.ro
image
Cine sunt „Bau-bau luminița” și „Gafița” de la FCSB? Porecle tari pentru vestiarul de la Berceni www.fanatik.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă Bogdan Boitor, bărbatul cu care Ilinca Vandici va avea un copil www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire okmagazine.ro
image
După moartea uluitoare a tânărului rege, ar fi rămas un fiu secret, de care clanul regal nu știa! Povestea cu iz de telenovelă aruncă regatul în haos okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce riscă „idioții” care fac baie în canalele Veneției historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
O statuie aproape completă a împăratului Hadrian, înaltă de 2,14 metri, descoperită de arheologi în oraș antic Kibyra historia.ro
horoscop zodie norocoasa png
Cele două zodii care vor scăpa de un mare necaz. Acești nativi primesc ajutorul divinității Horoscop
NIBIRU conferință de presă la final de sezon jpg
Primul sezon NIBIRU scrie istorie. Peste 2.6 milioane de vizitatori în primul sezon. Advertoriale
Longing to Love colaj
„Longing to Love”, un spectacol despre iubire, dorință și singurătate, regizat de Răzvan Oprea Evenimente
Advertorial Lidl
Fără borcane de fiert și ore pierdute în bucătărie: Provizii ieftine de toamnă, gata de pus în cămară de la Lidl Advertoriale
Zile norocoase pentru fiecare zodie, foto Shutterstock jpg
Zile norocoase în septembrie 2026 pentru fiecare zodie Horoscop
rosii freepik1 jpeg
VideoCum să faci condimente din roșii. „De-ați ști cum miroase, nu aveți idee” Stil de viață
zodii png
Cele trei zodii care dau lovitura vieții lor între 2 și 8 septembrie. Noroc uriaș, bani și o veste care le va face să plângă de fericire Horoscop
Lidl Advertorial
Cum să reduci costul bonului de cumpărături: Oferte 2+1 și reduceri de peste 30% săptămâna aceasta la Lidl Advertoriale
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte actualitate.net