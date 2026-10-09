Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche

Săptămâna 10-17 octombrie vine cu provocări financiare, schimbări profesionale și oportunități care le pot transforma planurile multor zodii. În timp ce unii nativi trebuie să fie prudenți cu banii și să evite deciziile pripite, alții pot face pași importanți spre îndeplinirea unui vis mai vechi.

Horoscop 10-17 octombrie Foto: Shutterstock

Berbec

Se pune accentul pe perspectivele financiare, pe statutul financiar și material. Ego-ul excesiv poate provoca încercarea de a găsi variante pentru mărirea veniturile prin extinderea resurselor, în timp ce alții pot încerca să acumuleze active pentru economii sau alte mijloace de securitate. Dobândirea datoriilor mari în timp ce achiziționați obiecte materiale poate satisface ego-ul sau expuneri de generozitate financiară ar putea da un sentiment de mândrie.

Rezultatele activitaților din cadrul zonei financiare ar putea varia de la prosperitate proporțională la o ruinare economică. Așa că, atenție cum gestionați banii! Cu toate acestea, securitatea și creșterea nu reprezintă doar o activitate financiară. Ci se concentrează asupra dezvoltării valorilor materiale și a atitudinilor obligatorii care promovează creșterea interioară, precum și securitatea materială ori psihologică.

Taur

Aspectele astrale vor accentua nevoile intelectuale și de comunicare. Auto-satisfacția este posibil să se realizeze prin învățare și predare. Doar că atenție, nu întotdeauna în domeniile predării în sensul profesional! Ci prin simpla exprimare externă a ideilor și a cunoștințelor în conversație sau în formă scrisă. Căutarea intelectuală poate lua diverse forme, iar efortul va fi răsplătit cu o conștientizare sporită a mediului personal. Multe conversații, multe drumuri, multe telefoane vă așteaptă acum, însă atrag atenția la veștile pe care le primiți de la oameni. Aceștia pot fi exagerat de optimiști și mai mult să promită decât să facă.

Cât privește călătoriile în străinătate, nu le recomand. Pot fi transformatoare pentru voi, dar nu întotdeauna plăcute ca experiențe.

Nativilor tineri, care sunt în febra alegerilor de domenii universitare de studiu, le recomand mare responsabilitate în alegerea facultăților, pentru că practic, anii de studiu le vor testa limitele, asumările și disciplina.

Gemeni

Să aveți bagajele pregătite! Sunt multe drumuri de făcut, atât de plăcere, cât și de muncă. Puteți propune partenerului să vă însoțească în unele deplasări pentru a crea mai mult senzația de acasă chiar și în locuri mai îndepărtate. Simțiți nevoia de a profita de aceste deplasări, de a învăța și a de aprecia altfel unele peisaje sau mentalități diferite față de cele cu care ați rezonat până în prezent. Aveți puterea de a vă simți confortabil, indiferent unde ajungeți. Veți crea oriunde momente de intimitate cu cel drag. Financiar vorbind, puteți recupera sume care vi se cuvin, dar a fost amânată virarea lor în cont. E valabilă însă și varianta invers – dacă aveți datorii de plătit, scadența lor vă obligă să faceți cumva rost de bani. Trecutul vă prinde din urmă, indiferent de poziția pe care vă aflați, și vă pune la treabă, să comunicați, să negociați, să faceți drumuri la bănci, la instituții unde e necesar ori să dați explicații și să puneți întrebări suplimentare.

Rac

Este timpul să reconstruiți o relație ruptă în familie sau să rediscutați ceea ce nu a funcționat în săptămânile trecute. Ar trebui cu siguranță să planificați o retragere pentru recăpătarea energiilor și meditația asupra a ceea ce aveți de finalizat și rezolvat. Veți avea nevoie de o schimbare de peisaj mai mult ca niciodată. Departe de viața de zi cu zi într-un mediu nou, ar trebui să luați în considerare pașii următori și să vă gândiți la planuri pentru anul în care abia s-a intrat.

Cei mai mulți dintre voi veți putea acorda suficientă atenție unui hobby sau odihnei confortabile înconjurați de cei dragi și de copii.

Medical,e nevoie să faceți ordine în sistemul nervos, să învingeți stresul și abia apoi să începeți să rezolvați orice problemă.

Poziția lui Pluto în Vărsător imprimă de-acolo o energie transformatoare pentru mulți ani. Vă veți transforma, se vor modifica polii de putere,și veți învăța multe prin intermediul relațiilor și finanțelor. Până una alta însă, puteți începe cu schimbări la voi, în look, stil sau comportament.

Leu

Unii dintre voi pot întâmpina probleme venite din partea prietenilor sau cineva pe care l-ați împrumutat cu bani nu și-a îndeplinit promisiunile făcute.

Alții dintre nativi sunt implicați în procese și chestiuni juridice, iar ei pot primi niște vești acum. Va crește probabilitatea ca documentele să fie refăcute sau oameni importanți din viață vor avea nevoie de sprijinul vostru.

Una peste alta,astrele vă vor testa răbdarea, fie că persoanele de care aveți nevoie sunt plecate, fie că programul de lucru al instituțiilor necesare se va schimba brusc, fie că reuniunile vor fi reprogramate sau anulate cu totul. Încercați să nu vă supărați, să nu le puneți la inimă, căci altfel vă puteți îmbolnăvi prin reactivarea unor boli cronice.

Dacă veți fi gata să vă asumați riscuri și să investiți sume mari, eu zic să nu vă grabiți, căci nu-i prielnic momentul. Sugerez să acordați atenție mai curând detaliilor și să vă ocupați de chestiunile minore sau cele rezolvabile pe termen scurt. Dacă ați solicitat un credit, condițiile se pot schimba.

Fecioara

Vă sugerez prudență și răbdare, indiferent că vreți să cultivați un hobby, să mergeți la un alt loc de muncă, să plecați în vacanță sau orice altceva. Ar fi mai bine să vă abțineți de la a vă lua angajamente ori asuma responsabilități.

Ocupați-vă mai curând de atenuarea conflictelor, de ajustări de planuri sau de rezolvat eventualele pierderi financiare care se pot ivi.

Situația financiară va rămâne oarecum stabilă. Nu ar trebui să vă așteptați la încasări bruște, ci mai degrabă sunt posibile cheltuieli neplanificate. Dualitatea imprevizibilă a relațiilor interpersonale se va risipi în a doua jumătate a săptămânii, veți deveni mai populari și mai încrezători în sine, veți iniția voi înșivă procese de comunicare.

Afectiv, vă invit să vă puneți întrebări referitoare la căutarile amoroase. Va fi vorba de a găsi, a da sau a nu da sens iubirilor, a descoperi o perlă rară sau a dezvolta relația existentă. De fapt, ar trebui să știți unde vă aflați și ce anume vă doriți cu adevarat!

Balanța

Ar trebui să mergeți cu grijă în perioada asta, pentru că veți avea destule provocări și blocaje financiare cărora să le faceți față. Optimismul ieșit din comun se va dovedi a fi necorespunzător și poate face doar rău, iar calitățile personale trebuie să meargă în fundalul deciziilor pe care le veți lua.

Unii se vor arunca în treburile prietenilor și cunoștințelor, iar alții în muncă deoarece întrebările legate de carieră vor fi puse în prim-plan. Nu sunt excluse problemele cu autorități, și în urma lor să apară anumite obiective.

Veți fi apreciați de colegi datorită disponibilității voastre de a-i ajuta în momente dificile, iar încrederea în voi înșivă o să vă permită să tratați orice afacere și situație mult mai responsabil. Astfel, o să găsiți o cale de ieșire din situații critice fără să vă răniți prea tare. Dorința de schimbare și capacitatea de a lua în considerare toate variantele posibile de dezvoltare în urma evenimentelor, vor ajuta chiar și în cea mai rea conjunctură.

Scorpion

Sunt elemente din viață pe care le vreți schimbate. Gândiți la scară mare, îndrăzniți și vedeți peste limitele impuse de societate. Fiți corect, admiteți propriile limite și îndrăzniți să vă îndepliniți un vis vechi sau măcar să faceți primul pas către asta. Cu cât va fi decizia mai originală, cu atât mai mult succes veți avea.

Vă puteți interesa și de un eventual proiect de fonduri nerambursabile, pentru a avea o bază de finanțare a planului conceput acum. Pe aceeași linie, există posibilitatea să luați în calcul extinderea spațiului locativ actual pentru a avea spațiul necesar punerii în practică a visului. Aveți noroc că vă bucurați de sprijin emoțional și probabil și susținere financiară din partea celor dragi. Aceștia au încredere în voi și sunt dispuși să vă aducă dovezi concrete. Este o perioadă de progres și de conștientizare a faptului că nu sunteți singur, că indiferent ce decideți, cei dragi vă stau alături.

Săgetător

Accentul perioadei se pune pe stimularea de a stabili tipul de viață dusă acasă. Căutați soluții pentru a vă simți acolo în siguranță, a vă găsi acolo confortul. Să îmbunătățiți toate astea, înseamnă de fapt îmbunătățirea trăsăturilor tangibile ale locuinței sau îmbunătățirea relațiilor de familie. Sau ambele. Aspectele astrale de acum pot fi un impuls pentru a vă deplasa într-o altă locație ori a aduce modificări ale casei de domiciliu. Părinții, dinamica familiei și stilul de viață sunt probleme importante în acest moment. Schimbarea și ajustarea sunt adesea necesare pentru a satisface nevoile emoționale ale oricărui individ. Iar voi nu faceți excepție. Probleme sensibile ori secrete privitoare la trecut pot ieși la suprafață dar, pe măsură ce emoțiile puternice v-ar putea cuprinde, amintiți-vă că totul e trecător! Că n-are sens să vă înfuriați, ci mai curând să vă curățați energetic spațiul și să găsiți acolo echilibrul pentru zile tumultoase. De asemenea, nu planificați prea multe de făcut, pentru că nu veți avea puterea să le duceți pe toate la capăt.

Capricorn

Problemele din relații se pot agrava, în special la mijlocul săptămânii, astfel încât trebuie să fie mai constrânși și să nu se supună la tot felul de provocări. Veți începe să acordați mai mult timp sănătății și chestiunilor financiare, iar sub energiile neptuniene puteți simți incertitudinea cu privire la viitor, inclusiv din punct de vedere al muncii sau familiei. Datorită situațiilor dificile traversate, a faptului că înainte aveați autoritate iar acum e știrbită, că amicii întorc spatele iar colegii nu se țin de cuvânt, deveniți foarte vulnerabili, riscând depresie. Dacă vă calmați și aveți răbdare, situația financiară se va schimba spre bine, vor apărea noi surse de venit, dar va exista mai multă muncă. Aveți suficientă forță pentru a da o lovitură.

Sunt favorabile întâlnirile cu autoritățile, iar dacă luați o inițiativă creativă, nu veți fi uitați și nu veți fi ocoliți! Acum puteți obține promovarea râvnită, dar ar trebui să citiți cu atenție noul contract.

Vărsător

Deși nu pot spune că nu aveți succes în ceea ce întreprindeți de-acum încolo, nici nu pot confirma că el vine în cascadă. Din contră, vine ca un șuvoi ce curge pe culoar strâmt, așa că nu e timpul să vă culcați pe-o ureche. Va fi important să vă hotărâți ce alegeți. Ori continuați să trăiți simplu și comod, cu mai puține griji, ori vă înhămați la mai mult efort și stres, preluând ceea ce destinul vă oferă. Și în primul, și în al doilea caz, viața nu va fi lipsită de nori, ci prin aplicarea efortului de a merge mai departe, de a înainta. Dacă vă relaxați, veți deveni doar un receptor care preia tot ce i se servește, iar evenimentele se vor învârti amețitor în jurul vostru. Dacă preluați mai mult, pe deplin conștient, în această perioadă vă vor ajuta chiar și dificultățile. Din ele nu vor lipsi inclusiv întrebări legate de schimbarea locurilor de muncă ori a locurilor de reședință.

Pești

Nu veți avea doar una, ci chiar mai multe șanse de a obține un succes major deodată. Pentru că energia astrală va fi la un nivel ridicat, trebuie să acționați cât mai activ posibil. Rețineți că perioada 11-12 a lunii octombrie este foarte favorabilă pentru muncă, afaceri, carieră și evenimente sociale! Aveți noroc, așa că,depunând un efort minim veți reuși să obțineți succes, veți avea flerul de a merge în direcția corectă pentru voi. În același timp, și alții vor fi interesați de succesul vostru și vor dori să coopereze de bună voie cu voi.

Financiar, ori puteți merge la cealaltă extremă, rupând un acord, finalizând un credit sau o afacere comună poate deveni oficială acum. Se vor reflecta de asemenea investițiile, resursele comune și bogăția pe termen lung, și bine-ar fi să vă examinați planurile cu ajutorul unui consultant financiar. O chestiune imobiliară poate obține acord, sau puteți găsi modalități de a vă crește suma din cont prin fluxuri de venituri pasive.