 Horoscop 29 august - 3 septembrie. Se deschide un nou capitol pentru 4 zodii, Leii și Săgetătorii sunt puși la încercare de destin
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Horoscop 29 august - 3 septembrie. Se deschide un nou capitol pentru 4 zodii, Leii și Săgetătorii sunt puși la încercare de destin

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Horoscop 29 august - 3 septembrie. Săptămâna vine cu schimbări, provocări și oportunități pentru zodii. Unii nativi vor avea parte de surprize în dragoste și carieră, în timp ce alții trebuie să fie atenți la bani, decizii pripite și conflicte. Cei care vor ști să-și păstreze calmul și să privească lucrurile cu luciditate pot transforma obstacolele în adevărate oportunități.

Horoscop 29 august - 3 septembrie.
Horoscop 29 august - 3 septembrie. Foto: Arhiva

Berbec

Acordați atenție stilului de viață și curățeniei mentale! Respectați regulile nutriției și nu faceți economii la alimente, alegeți-le pe cele proaspete sau cu termen de valabilitate mic. Reduceți pe cât posibil consumul de alimente prăjite sau afumate, căci sistemul digestiv este vulnerabil. Cu puțină deschidere, aveți drumul liber pentru a face progrese considerabile în a vă trata simptomele acasă.

Profesional, acum nu toate lucrurile au rezultatele la care ați sperat, dar finalul devine o șansă să transformați o nereușită într-o altfel de oportunitate. Nu vă lăsați demoralizați de șefi, și căutați să găsiți idei noi care să vă permită să recuperați prestanța. Orice se petrece greu la nivel înalt, poate fi o șansă ulterioară pentru voi. Aveți răbdare cu voi și acordați-vă timpul necesar pentru a vă recăpăta încrederea în propriile forțe. O atitudine calmă vă poate ajuta să vedeți clar soluțiile.

Taur

Aveți parte de suport de la persoanele pe care le vedeți ca pe o autoritate în domeniul lor de activitate sau chiar de la persoanele mai în vârstă din propria familie. Abilitățile de leadership sunt accentuate și îi motivați pe cei din jur să vi se alăture în planificarea obiectivelor următoare. E o perioadă în care vi se oferă posibilitatea să învățați, să integrați și să puneți și în practică imediat, fără timpul intermediar de a mai sta pe gânduri, a analiza și a găsi modalitatea optimă.

Acum lucrurile se întâmplă rapid și nu prea reușiți să realizați exact când s-au produs modificările. Din când în când, sunt importante mici pauze și reconectare cu propria persoană pentru a înțelege impactul emoțional, a vă da totuși seama dacă simțiți confort sau disconfort în interior. În acest ritm alert, este esențial să vă acordați timp pentru reflecție,deoarece echilibrul interior vă va ajuta să transformați toate aceste experiențe și schimbări rapide în alegeri conștiente, care să vă susțină evoluția personală și profesională.

Gemeni

Vine o perioadă în care se pot dezvălui probleme nerezolvate cu prietenii, cu iubitul sau cu copiii. În fața lor, riscați să reveniți la indeciziile ori fricile de altădată, să repetați erori prin adoptarea de poziții imature. Colaboratorii și asociații pot deveni dușmani, iar voi nu o să puteți evita asta, fiind nevoiți să îi înfruntați ori să le suportați criticile. Pentru mulți dintre voi, sprijinul și sfaturile familiei și rudelor vor fi extrem de importante. Imaginea obiectivă a ceea ce se întâmplă vă poate fi ascunsă privirii și judecății, dar ei le vor vedea mai clar.

Nu forțați nota, nu vă încăpățânați în propriile opinii și amânați lucruri importante până când situația va incepe să se imbunătățească! Mai aveți de așteptat și de experimentat până la momentele care să vă facă mai încrezători, mai optimiști, mai ales atunci cand luați decizii importante. Iar până atunci, acceptați să învățați de la alții!

Rac

Nu este perioada pentru tratamente naturiste care își arată efectele în timp. Mergeți pe ce simțiți și, în paralel, dacă anumite simptome se înrăutățesc, apelați la consult medical. Planul sănătății vă pune la cheltuieli care însă sunt necesare pentru a vă oferi liniștea de care aveți nevoie. Încercați să lăsați grijile deoparte, dar nu fiți complet neglijent cu ce vă deranjează. Mai bine să aveți un răspuns de la un specialist că e vorba de o alarmă falsă. Aflați unele adevăruri care au fost ascunse din mai multe domenii, iar asta vă scoate din zona de confort. E important să vă refocusați atenția către propria persoană, să nu vă dați voie să picați în capcana nostalgiei, să credeți că momentele de dinainte de aceste revelații erau cele mai frumoase. Transformările sunt utile și binevenite, trebuie doar să aveți răbdare și să fiți blânzi cu voi înșivă.

Leu

Vă sfătuiesc să vă abțineți de la asumarea de riscuri periculoase, de la sporturi și distracții extreme. Dacă este posibil, nu planificați ori amânați excursiile dincolo de hotarele țării, implicit acele călătorii cu avionul.

În familie continuă șirul de mici dar dese conflicte pe diverse teme, una mai insignifiantă ca alta. Pentru a le evita, mai bine ați pleca în vizita la rude sau la prieteni vechi și cu care nu v-ați mai văzut de multă vreme.

O moștenire sau un partaj de bunuri imobiliare ar putea ține prima pagină a preocupărilor unora dintre voi, iar acolo,probleme deja existente s-ar putea amplifica. Se vor ivi însă idei bune ori soluții neașteptate, unele dintre ele din partea amicilor. Nu ezitați așadar să vă confesați oamenilor în care aveți încredere!

Pe aceia care au copii, s-ar putea ca reacțiile lor, comportamentul lor, să surprindă. Practic, reciproc veți ajunge a deveni elevi și profesori unii pentru alții în același timp. Vouă vă va plăcea să împărtășiți din experiența voastră și din ceea ce știți, dar și ei, copiii, au ceva să vă învețe.

Fecioara

Aveți succes în zona de educație, publicistică și în orice activitate intelectuală, vă vin o varietate de idei să organizați întâlniri, călătorii, să vă ocupați de comerț, de autoturisme sau alte aparate de comunicații, deci veți putea trăi săptămână foarte interesantă. În sfârșit, activitatea va începe să dea rezultate bune, chiar dacă în practică puteți întâmpina diverse dificultăți, inclusiv legate de acte și documente.

Popularitatea și influența vor crește, unii vor putea să obțină faimă, să adune oameni creativi și dotați în jurul lor, ceea ce va deschide noi oportunități și va ajuta la consolidarea autorității și a situației financiare.

Un factor de inspirație poate fi dragostea și afecțiunea romantică, mai ales că veți fi deschiși pentru tot ce este nou și interesant.

Balanța

Căutați să vă direcționați eforturile către sarcini clar delimitate și anunțați și pe cei din jur cu ce vă ocupați – atât pe colegi dacă e vorba de sarcinile profesionale, cât și membrii familiei când faceți treburi casnice. E important să vă mențineți concentrarea întrucât poate apărea tendința de a vă cufunda în lumea interioară,de a vă sustrage de la responsabilități și să deveniți egoist – să abandonați activitățile în lucru și să plecați pentru a vă ocupa de chestiuni personale. Soluția corectă ar fi tocmai să vă asumați oficial sarcinile pe care vi le luați pe umeri și apoi, după ce ați dus la bun sfârșit acele lucruri, să vă programați timpul pentru propria persoană. Vă puteți schimba cu succes aspectul fizic, îmbunătățind garderoba și făcând mișcare. Rețineți ordinea priorităților! În caz contrar, deciziile induc în eroare anumite persoane care vă pot cataloga drept neserioși și să își retragă susținerea pe care au promis-o pentru proiectele voastre.

Scorpion

Discuţiile de acum sunt axate pe seriozitate, pe aspectele pragmatice. Vă raportaţi la detalii din viaţa de zi cu zi, nu luaţi decizii decât dacă vi se îndeplinește un minim de condiţii legate de asigurarea confortului şi a nevoilor cotidiene. Vă preocupă starea de sănătate, căutaţi informaţii despre menţinerea cât mai mult şi cât mai bine a unei stări de echilibru psihoemoţional. Trebuie să găsiţi un echilibru între planul carierei şi cel al preocupărilor legate de sănătate care acum pot deveni excesive. Vreţi să le combinaţi, dar nu aveţi cum să atingeţi perfecţiunea nici în igiena pură a locului de muncă, nici în planificarea până în cele mai mici amănunte a orelor de masă şi respectarea lor în condiţiile unui program de muncă în sistemul competitiv actual. Faceţi concesii, acceptaţi că e necesar să colaboraţi cu unii colegi, că e nevoie să staţi peste program în anumite situaţii şi zile, şi că armonia de la muncă e câteodată doar o idee.

Creativitatea și viața ta romantică pot deveni destul de electrizante. Sunt posibile întâlniri romantice noi și incitante, iar proiectele creative pot lua întorsături neașteptate.

Săgetător

Dacă sunteți singuri, cunoașterea unei persoane fermecătoare, romantice și generoase va insufla o nouă forță în voi și va da speranță unor relații promițătoare și serioase. Atenție, am spus că va da speranță, nu și că ea se va împlini! Când veți afla și că persoana se descurcă bine ,câștigă bine, se pare că atractivitatea va crește și mai mult. Primele 3 zile însă au o doză mare de autoînșelare.

La job și în zona financiară, greutățile, relațiile cu autoritățile, întârzierile pe care le traversați vă indispun și cheful de muncă aproape că dispare. Nu vă sfătuiesc să abandonați, pentru că doar fiind activi acum o să reușiți să depășiți adversitățile pe viitor.

În familie, dezamăgirile sunt posibile. Încercați să depășiți complexele lor interne și să nu vă fie frică să luați inițiativa. Acordați mai mult timp problemelor de-acasă, căci trebuie să le rezolvați cât mai curând posibil. Ar trebui să gândiți bine în prealabil spre ce trebuie să dirijați mai întâi energia - pentru a da șansă unei noi relații sau pentru a întări legătura veche?

Capricorn

Orice întâlniri, călătorii și afaceri începute anterior se vor dezvolta foarte activ, așa că vă puteți aștepta la rezultate destul de rapide care pot face o serie de schimbări în viața voastră. Așteptați-vă să faceți drumuri, să comunicați intens cu diferite persoane, nu-s excluse chiar întâlnirile karmice, iar în urma acestora, să existe oportunități de deschidere de noi orizonturi. Este foarte important ca în această perioadă oarecum haotică, să nu ratați ofertele de succes și să filtrați informațiile cu ajutorul rațiunii, deoarece înșelăciunea, amăgirea și ispita nu sunt excluse. Va fi greu de recunoscut dezinformarea, iar dacă picați în mreje, e posibil să pierdeți timp, efort și bani. Grijă deci, căci pericolul unei concepții greșite în această perioadă este foarte mare! Dacă lăsați pe noii cunoscuți cu ideile lor să vă distragă de la planurile inițiate anterior, chiar veți putea avea probleme.

Vărsător

Voi va trebui să vă ocupați de aspectele financiare și materiale ale vieții, deoarece veți avea costuri mai mari căci va trebui să ajutați și pe alții. Vă sfătuiesc să cautați surse suplimentare de venit pentru a vă acoperi costurile! Chiar voi înșivă veți avea multe dorințe, plus ceilalți care vor conta pe suportul vostru, așa că,reconsiderați-vă bugetul! Grija și la pierderi, la încercarea unora de a vă înșela, și cel mai bine ar fi să stați departe de evenimentele și propunerile dubioase, de proiectele care se vor ivi brusc și vor solicita implicare pe negândite. Nu luați decizii pripite, căutați și alte informații, pentru că numai demonstrând curiozitate veți putea lua decizii în cunoștință de cauză și vă puteți salva situația. Apelați la ingeniozitate, căci aveți din plin acum, acționați ca un consilier înțelept care analizează bine situațiile complexe și complicate.

Relațiile cu ceilalți sunt intense, pentru că aceia vor încerca să-și exercite puterea asupra voastră. Nu-i lăsați dacă știți că aveți dreptate!

Intuiția extraordinară pe care o aveți, vă va face să simțiți adevărurile de dincolo de pojghița de la suprafață.

Pești

Voi o să puteți face față rapid și bine sarcinilor dificile, veți organiza totul cu succes, iar asta vă va consolida influența și consolida autoritatea. Este adevărat, mulți dintre voi or să fie nevoiți să facă mai multe lucruri în același timp și, pentru că potențialul de energie va fi destul de slab, există o mare probabilitate de crize nervoase și suprasolicitare. Se impune mai multă atenție la început de perioadă, când problemele nerezolvate cu foștii parteneri pot să provoace situații tensionate. În rest, situația se poate dezvolta destul de rapid, vor apărea noi propuneri, cele vechi vor fi revizuite, ajustate, caz în care veți încerca să nu ratați nicio ocazie de a câștiga, de a vă consolida poziția profesională și afacerile. Vi se vor face propuneri interesante și promițătoare, veți dori să schimbați munca, activitatea, echipa, drumurile de până acum. Dacă aveți afaceri, recomand să acceptați noile proiecte doar dacă sunt cu oameni cunoscuți și cu care ați mai lucrat.

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