 Horoscop miercuri, 26 august. Taurii au parte de lucruri bune, surprize pentru Scorpioni, Vărsătorii trebuie să-și asculte intuiția
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Horoscop miercuri, 26 august. Taurii au parte de lucruri bune, surprize pentru Scorpioni, Vărsătorii trebuie să-și asculte intuiția

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Horoscop 26 august. Ziua aduce mai multă atenție asupra relațiilor, echilibrului interior și deciziilor legate de bani și carieră. Unele zodii sunt îndemnate să își asculte intuiția și să nu se lase copleșite de emoții, în timp ce altele pot avea parte de surprize plăcute sau de noi oportunități. Iată ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie:

Horoscop miercuri, 26 august
Horoscop miercuri, 26 august Foto: Arhiva

Berbec **

Iubire - Ceilalţi se simt ţinuţi la distanţă. Vedeţi cum îi asiguraţi de reciprocitatea sentimentelor.

Sănătate - Aveţi multe idei şi vă risipiţi energia mai mult cu planuri decât cu activităţi concrete.

Bani - Vedeţi dacă sunteţi mulțumiți de jobul actual! Banii și plăcerea muncii să meargă la unison.

Taur **

Iubire - Activitățile pentru timpul liber vă ocupă mintea chiar și la muncă. Sunteți nerăbdător să plecați.

Sănătate - Dacă vă dați frâu liber poftelor, corpul fizic va reacționa.

Bani - Lucrurile se îndreaptă către o direcție pozitivă. Deocamdată apreciați stabilitatea unui venit constant.

Gemeni **

Iubire - Vă simțiți pus la zid și analizat de iubit sau colegi până în cele mai mici detalii. E doar teama de abandon.

Sănătate - Nu căutați să trageți concluziile finale. Unele simptome sunt trecătoare și bazate pe fond de stres.

Bani - Dacă sunteți răbdător, faceți un pas în spate și soluțiile la dilemele financiare vor apărea mai clar.

Rac **

Iubire - Atmosfera e prea intensă. Nu faceți față emoțiilor puternice ale altora întrucât sunteți agitat pe interior.

Sănătate - Găsiți metode de a vă liniști și a vă păstra cât de cât calmul și echilibrul. Tensiunea s-a acumulat.

Bani - Delegarea sarcinilor servește mai bine interesului celuilalt. Dacă vreți mai mult, asumați-vă mai mult!

Leu **

Iubire - Un membru al familiei sau cineva din trecut vă solicită timpul și sprijinul. Nu dați și cămașa de pe voi.

Sănătate - Structura rutinei este ce trebuie să păstrați. Nu modificați tratamente sau mișcări după propria părere.

Bani - Evaluați lista de cumpărături. Nu cumpărați foarte mult pe fond emoțional, ci alegeți utilitatea bunurilor.

Fecioară **

Iubire - Nu vă implicaţi în conflicte care nu au legătură directă cu propriile treburi. Lăsaţi pe fiecare să îşi ducă luptele.

Sănătate - Alăturaţi-vă cauzelor în care credeţi. Înscrieţi-vă la competiţii sportive ori cu scopuri umanitare.

Bani - Faceţi ce e doar bine personal. E momentul să vă urmăriţi interesul individual.

Balanța **

Iubire - Relaţiile bazate pe aparenţe fie fizice, fie de statut social, nu au potenţial. Căutaţi esenţa în interacţiuni.

Sănătate - Vă pasionează medicina alternativă. Sunteţi dispus să încercaţi unele remedii. Cereţi opinii de la cei din jur.

Bani - Scurtăturile sunt de evitat. Faceţi treaba corect, complet şi integral, pentru că ceilalţi se bazează pe voi.

Scorpion **

Iubire - Vi se fac surprize care vă pot atinge o coardă sensibilă. Nu întârziați cu mulțumirile.

Sănătate - Ascultați-vă intuiția! Dacă simțiți că aveți nevoie de odihnă, faceți doar puțină mișcare acasă.

Bani - Afacerile cu proprietăți imobiliare sau plata chiriei vă preocupă. Fiți organizat și notați ideile.

Săgetător **

Iubire - Nu sunteți în dispoziția cea mai bună de a vă implica în activități de grup. Sunteți indecis legat și de cele mai mărunte detalii.

Sănătate - Tensiunea exterioară se disipează dar rămâne starea de anxietate interioară. Conștientizați că e doar un scenariu mental.

Bani - Banii vă aduc doar partea materială. Din dorința de a-i obține, puteți răni pe cineva drag.

Capricorn **

Iubire - Fiţi sincer, jovial dar raportaţi-vă la nivelul de intimitate cu interlocutorii. Nu toţi apreciază sinceritatea brută.

Sănătate - Sunteţi setat pe repede înainte. Alegeţi sporturi alerte şi nu bazate pe repetiţie sau tehnici meditative.

Bani - Căutaţi noi idei. Poate e nevoie să învăţaţi o limbă străină pentru a vă deschide noi orizonturi.

Vărsător **

Iubire - Vreți aventuri, ieșiri la evenimente spectaculoase. Faceți programări din timp și rezervați un loc la spectacolul dorit.

Sănătate - Vă este greu să luați decizii. Alternativele sunt cam la fel de greu de digerat și nu vă convin noile reguli.

Bani - Aveți încredere în intuiție. Dacă un proiect simțiți că vă vine mănușă, acceptați.

Pești **

Iubire - Fiți pregătit să fiți surprins. Cei dragi vor să acționeze imprevizibil și spontan, și vă implică în activități originale.

Sănătate - Alegeți să vă înconjurați de mai multă armonie. Nu deveniți naiv, dar nu strică nici să vedeți temporar viața prin lentile roz.

Bani - Colegii mai experimentați vă oferă o mână de ajutor. Nu lăsați nerecompensat sprijinul, chiar dacă faceți cinste cu o cafea

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