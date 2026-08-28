Horoscop sâmbătă, 29 august. Zodia care are parte de schimbări neașteptate. Cine trebuie să fie atent la bani?

Horoscop sâmbătă, 29 august. Unele zodii sunt încurajate să iasă din rutină și să fie mai deschise către oameni și experiențe noi, în timp ce altele ar trebui să dea dovadă de mai multă prudență, mai ales când vine vorba despre bani și decizii importante. În dragoste, spontaneitatea și sinceritatea pot deschide uși neașteptate, iar în ceea ce privește sănătatea, este important să nu ignorăm semnalele organismului. Descoperă ce îți rezervă astrele pentru această zi!

Horoscop sâmbătă, 29 august Foto: Arhiva

Berbec **

Iubire - Vă adaptați ușor la oamenii pe care abia îi cunoașteți, și deschiderea vă ajută să cunoașteți persoane frumoase.

Sănătate - Vezica biliară vă provoacă și vă încetinește ritmul alert cu care erați obișnuit.

Bani - Fiți realist, urmați structura cunoscută pentru a nu deranja pe cei superiori ierarhic.

Taur **

Iubire - Cedați autoritatea celorlalți. Forțele ambientale, vremea, anturajul vă influențează și vă schimbă programul.

Sănătate - Vă caracterizează optimismul, energia și vă atingeți rapid obiectivele de pe listă. Sunteți în formă.

Bani - Faceți ce considerați pentru a vă spori influența în mediul profesional.

Gemeni **

Iubire - Referitor la pregătirile pentru schimbările din cămin vă agasează prin discuțiile care vi se par interminabile.

Sănătate - Sistemul respirator vă cere să suplimentați vitamina C sau să vă feriți de lucruri care ar putea irita zona gâtului.

Bani - Nu luați foarte mulți bani cu voi. Din neatenție puteți uita portmoneul sau chiar să plătiți în plus față de preț.

Rac **

Iubire - Schimbați locul, schimbați și norocul. E singura variantă să vă întâlniți alesul inimii.

Sănătate - Nu înghițiți pastile după cum vă recomandă vecina! Mergeți la medic dacă e cazul.

Bani - Părăsiți starea de hibernare și căutați să lucrați din greu la locul de muncă.

Leu **

Iubire - Revizuiţi cuvintele. Comunicarea nu e punctul forte şi vă defavorizează nerăbdarea cu ceilalţi.

Sănătate - Sunteţi supravegheat. Presiunea pentru rezultate de la dietă sau terapia urmată vă stresează mai mult decât să vă motiveze.

Bani - Nu vă expuneţi planurile. Reanalizaţi-le şi eventual faceţi rezervări pentru unele obiecte fără să încheiaţi contracte.

Fecioară **

Iubire - Vindecarea de relațiile care au devenit toxice se face cu discuții serioase și voință de eliberare.

Sănătate - Asumați-vă riscuri, faceți încercări cu alimente noi dar nu suprasolicitați fizicul.

Bani - Faceți-o pe detectivul. Stabiliți motivațiile colegilor și cine are obiective comune cu ale echipei.

Balanța **

Iubire - Spiritul competitiv vă aduce acum noi prieteni care respectă un om fair-play și care știe să câștige și să piardă. Dacă sunteți singuri, socializarea pe internet ar fi o sugestie.

Sănătate - Fiți pregătit să aveți gustări aduse de acasă pentru a evita să mâncați aiurea.

Bani - Intuiți cum va evolua tendința în domeniul ales. Cei din jur se pot baza pe proiecțiile pe care le aveți.

Scorpion **

Iubire - Sunteţi cel care pune gaz pe foc. Vreţi să spuneţi tot ce aveţi pe suflet dar o faceţi prea pasional. Fiţi mai temperat.

Sănătate - Sunteţi cu capul în nori şi se ivesc incidente de la neglijenţă. Mergeţi cu atenţie pe stradă şi fiţi mai prezent.

Bani - Avansaţi în proiecte individuale dar e indicat să nu faceţi paradă cu reuşitele. Recompensaţi-vă discret.

Săgetător **

Iubire - Nu vă abţineţi. Apar oportunităţi relaţionale dar sub forma unor persoane atipice sau complet diferite de genul vostru.

Sănătate - Zona lombară vă reduce din avânt. Ocupaţi-vă de responsabilităţi dar cu atenţie la suprasolicitare.

Bani - Alegeţi cu grijă asociaţii. Vă puteţi produce pierderi doar prin reputaţia celorlalţi.

Capricorn **

Iubire - Vă stimulează conversaţiile cu oameni culţi şi de la care vreţi să învăţaţi. Evitaţi însă aroganţa.

Sănătate - Faceţi din mişcare un spectacol. Puneţi-vă cel mai interesant costum sport şi alegeţi sporturi de echipă. Un volei sau măcar un tenis de câmp la dublu.

Bani - Nu luaţi hotărâri legate de sume mari de bani. Faceţi doar cumpărături de rutină și strictul necesar.

Vărsător **

Iubire - Nu vă pierdeți elanul. Dacă nu aveți chef să ieșiți, organizați o întâlnire acasă.

Sănătate - Vă adunați forțele și realizați mai multe decât vă propuneți. Aveți energie și poftă de viață.

Bani - Sunteți protejat. Nu luați de bune previziunile optimiste și puneți bani deoparte. Fiți pregătit pentru provocări.

Pești **

Iubire - Sunteți atent la nevoile celor din jur, la detalii care le-ar însenina ziua.

Sănătate - Vă simțiți plin de energie, vă încărcați prin activități sociale și prin schimbul de informații.

Bani - Vă ajută să fiți într-un parteneriat. Se împart responsabilitățile și e indicat să nu vă asumați sarcini peste măsură.