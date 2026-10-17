 Zodiile care primesc o sumă de bani când au cea mai mare nevoie. Universul le răspunde dorințelor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Zodiile care primesc o sumă de bani când au cea mai mare nevoie. Universul le răspunde dorințelor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Banii ajung la unii nativi exact atunci când au cea mai mare nevoie de ei, chiar și în momentele în care și-au pierdut speranța că situația se va îmbunătăți. Racii, Balanțele și Săgetătorii ar putea avea parte de surprize financiare în perioada următoare, fie prin intermediul unor persoane apropiate, fie datorită unor oportunități profesionale care le pot schimba situația. Pentru acești nativi, veștile bune ar putea veni într-un moment în care cheltuielile și grijile legate de bani au devenit tot mai apăsătoare.

Horoscop financiar.
Horoscop financiar. Foto: Arhiva Click!

Gemeni

După o perioadă în care afacerile au stagnat sau au întâmpinat dificultăți la locul de muncă, Gemenii ar putea primi un ajutor financiar neașteptat. Fie că este vorba despre un venit suplimentar, o colaborare nouă sau o oportunitate profesională, nativii acestei zodii au șansa de a-și echilibra bugetul și de a scăpa de o parte dintre grijile care le-au dat bătăi de cap în ultima vreme. Important este să fie atenți la propunerile care apar și să nu rateze ocaziile care le pot aduce mai multă stabilitate.

Balanță

Pentru Balanțe, surpriza financiară ar putea veni din partea familiei sau a unor prieteni care nu au uitat ajutorul primit în trecut. Un gest de recunoștință, un sprijin oferit la momentul potrivit sau chiar o sumă de bani pe care nu o mai luau în calcul le-ar putea fi de mare folos. După o perioadă în care au fost nevoite să își calculeze cu atenție cheltuielile, aceste vești le-ar putea reda liniștea și încrederea că lucrurile se pot îndrepta. Astrele le îndeamnă să nu își piardă speranța și să primească cu bucurie sprijinul celor care le sunt alături.

Săgetător

Săgetătorii ar putea primi o veste bună legată de o colaborare pe care o așteaptă de multă vreme. După o perioadă în care cheltuielile s-au acumulat și bugetul a fost pus la încercare, o oportunitate profesională le-ar putea aduce veniturile de care au nevoie pentru a-și recăpăta echilibrul financiar. În cazul lor, lucrurile ar putea începe să se așeze treptat, iar eforturile depuse în ultima perioadă ar putea da roade. Nativii sunt încurajați să aibă încredere în propriile capacități, să analizeze cu atenție ofertele primite și să profite de șansele care îi pot ajuta să privească viitorul cu mai mult optimism.

Ghid de cumpărături

chef adi hadean jpg
Cum a slăbit chef Adi Hădean de la aproape 150 de kilograme! Ce greșeli îi sfătuiește pe oameni să evite Vedete românești
Elena Sumanariu jpg
Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu Actualitate
image
Un urs generat cu inteligența artificială a provocat panică. Apeluri disperate și autorități în alertă pe urmele „fiarei” adevarul.ro
image
Vladimir Putin pune mâna pe alte cinci companii occidentale din Rusia. Ce firme va controla Kremlinul adevarul.ro

Parteneri

image
Alimentul pe care Gigi Becali nu îl mai mănâncă: “Doar îl mestec și-l scuip!” www.fanatik.ro
image
Renova casa pe care o moştenise, când a descoperit într-un perete o adevărată comoară. Riscă însă să o piardă observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Detalii exclusive din dosarul vicepreședintelui USR Dâmbovița, care a vândut în Belarus utilaje pentru fabricarea tancurilor. Cum a ocolit embargoul impus de UE și cine este agentul rus care a supervizat tranzacția www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: „Știam…” as.ro
image
Cât costă să renovezi de la zero un apartament cu 3 sau 4 camere în 2026. Experienţele românilor: „Apar multe cheltuieli neprevăzute” playtech.ro
image
Eroii de la Sevilla rămân fără indemnizațiile de merit! El e omul care i-a scris președintelui Nicușor Dan să anuleze Legea: „Sunt aranjați pe viață!”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Biografii
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
cum aleg romanii sa se relaxeze in serile reci de toamna jpg
Cum aleg românii să se relaxeze în serile reci de toamnă Advertoriale
Super Weekend la Lidl reduceri de până la 40% la produse pentru toate gusturile png
Super Weekend la Lidl: reduceri de până la 40% la produse pentru toate gusturile Advertoriale
img Tezaur jpg
Aurul tau valoreaza mai mult la TEZAUR Advertoriale
horoscop
Horoscop de weekend: schimbări importante în dragoste și tensiuni în familie Horoscop
zodii png
Trei zodii primesc binecuvântarea astrelor, între 17 și 23 octombrie. Se deschid drumuri neașteptate Horoscop
zodii, foto shutterstock jpg
Ce zodii vor fi răsfățate de univers între 16 și 27 octombrie. „Cadourile” pe care le vor primi acești nativi de la astre Horoscop
horoscop, foto shutterstock jpg
Horoscop vineri, 16 octombrie 2026. Probleme financiare pentru Balanțe, tensiuni în dragoste pentru Săgetători. Ce zodie are șanse de câștig Horoscop
horoscop, foto shutterstock jpg
Două zodii își pot schimba radical viața! Întâlnirea care le poate aduce iubirea și veștile la care visau Horoscop
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net