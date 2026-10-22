 Zodiile puternic afectate de Mercur Retrograd. Patru nativi au parte de provocari serioase din 24 octombrie
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Zodiile puternic afectate de Mercur Retrograd. Patru nativi au parte de provocari serioase din 24 octombrie

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Din 24 octombrie se anunță o perioadă extrem de solicitantă din punct de vedere energetic și emoțional, deoarece planeta comunicării tranzitează în întregime un semn fix de apă, recunoscut pentru intensitate și secrete: zodia Scorpionului.

Începe Mercur Retrograd în Scorpion
Începe Mercur Retrograd în Scorpion Foto: arhivă

Patru semne zodiacale vor resimți din plin această furtună astrală, fiind chemate să înfrunte situații din trecut pe care le credeau de mult îngropate.

Mercur își începe mișcarea retrogradă pe 24 octombrie

Mercur își începe mersul retrograd la doar o zi distanță după intrarea Soarelui în Scorpion (23 octombrie) și cu doar câteva ore înainte de trecerea la ora de iarnă.

În noaptea de sâmbătă spre duminică (24 spre 25 octombrie), ceasurile se dau înapoi cu o oră, motiv pentru care astrologii avertizează asupra riscurilor majore de confuzie privind programările, zborurile și întâlnirile importante.

De data aceasta, tranzitul de mercur retrograd octombrie prezintă o configurație extrem de rară: planeta rămâne cantonată strict în Scorpion pe toată durata retrogradării, fără să revină în Balanță.

Un asemenea fenomen nu a mai avut loc din anul 2019. Mai mult, Venus, planeta iubirii și a banilor, parcurge la rândul ei o mișcare retrogradă tot în zodia Scorpionului, ceea ce dublează încărcătura pasională și riscul de dispute majore în cuplu sau afaceri.

Un punct de cotitură esențial al acestei perioade este marcat pe 4 noiembrie, când are loc conjuncția inferioară exactă dintre Mercur și Soare la gradul 12 Scorpion. Acest moment, denumit în astrologie „cazimi” (aflat în inima Soarelui), oferă o fereastră unică de luciditate, aducând revelații bruște, adevăruri ieșite la lumină și soluții neașteptate pentru problemele blocate.

Zodiile afectate de Mercur Retrograd

Cele mai expuse semne sunt cele care alcătuiesc crucea fixă a zodiacului (Scorpion, Taur, Leu și Vărsător). Pentru acești patru nativi, rigiditatea și refuzul compromisului pot genera conflicte deschise.

Scorpion: Furtună pe propria identitate și relații reînnodate

Aflați chiar în epicentrul fenomenului de mercur retrograd, Scorpionii sunt cei mai presați. Cu Soarele, Mercur și Venus aglomerate în semnul lor, nativii simt nevoia unei transformări radicale. Ies la suprafață nemulțumiri legate de imaginea personală, iar conversații neterminate din trecut revin pe tapet cu o forță copleșitoare. Recomandarea astrologică este fermă: evitați deciziile luate la cald, nu rupeți punți pe baza unor bănuieli și nu trimiteți mesaje acuzatoare dictate de furie.

Taur: Tensiuni în parteneriate și contracte repuse pe masă

Pentru nativii Taur, fenomenul activează direct casa a VII-a, a căsniciei și a asocierilor profesionale. Ies la iveală neînțelegeri mai vechi provocate de așteptări nespuse sau clauze interpretate greșit. Este momentul negocierilor calme și al clarificării rolurilor. Răbdarea și disponibilitatea de a asculta argumentele celuilalt salvează parteneriate importante de la o ruptură prematură.

Leu: Tensiuni domestice, documente și cheltuieli pentru casă

Leii resimt retrogradarea pe axa căminului și a familiei. În prim-plan reapar discuțiile amânate privind reparațiile locuinței, partajarea unor costuri comune sau decizii legate de patrimoniu. Planurile de reamenajare pot suferi întârzieri, iar facturile și actele de proprietate trebuie citite cu o atenție sporită. O atitudine autoritară nu va face decât să amplifice certurile cu rudele apropiate.

Vărsător: Blocaje în carieră și reevaluarea imaginii publice

Pentru Vărsători, Mercur retrograd răscolește casa a X-a, a statutului profesional și a relațiilor cu superiorii. Revin pe masa discuțiilor negocieri salariale înghețate, reorganizări de departamente sau proiecte amânate. Nu este recomandată semnarea pripită a unor contracte majore fără o verificare atentă a fiecărui paragraf. Rafinarea strategiilor de culise aduce rezultate mult mai solide decât forțarea unei promovări.

Când se termină mișcarea retrogradă a planetei Mercur

Mișcarea retrogradă al planetei se încheie oficial vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 17:53 (ora României), în momentul în care Mercur ajunge la gradul 5 în Scorpion și își reia mișcarea directă.

Deși tensiunea majoră scade după data de 13 noiembrie, astrologii recomandă prudență pe durata perioadei post-umbră, care se întinde până la 30 noiembrie 2026. Acest interval de readaptare este dedicat. 

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