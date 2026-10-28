Secretul românului care a împlinit 111 ani! Ce face în fiecare zi pentru a-și păstra mintea ageră

Iosif Rus, veteranul de război din Cluj considerat cel mai vârstnic român, a ajuns la venerabila vârstă de 111 ani. Născut în 1915, acesta a traversat mai bine de un secol de istorie, a luptat pe front și a petrecut peste patru decenii la catedră. Cu ocazia aniversării sale, sărbătorită la Gherla, bătrânul a dezvăluit câteva dintre obiceiurile care îi fac parte din viața de zi cu zi. Lectura, programul regulat și activitățile care îi solicită mintea sunt nelipsite din rutina sa.

Secretul lui Iosif Rus, românul care a ajuns la 111 ani Foto: Facebook

Iosif Rus s-a născut în comuna Țaga, în anul 1915, și a prins vremuri pe care generațiile de astăzi le cunosc doar din cărțile de istorie. A trăit războaie, schimbări politice și transformări tehnologice majore, de la primele aparate de radio și televizoare până la telefoanele inteligente.

La șapte ani a început școala, iar cinci ani mai târziu a plecat la Cluj pentru a se pregăti să devină dascăl. Ulterior, a devenit profesor de muzică, însă parcursul său profesional a fost întrerupt de război. Mobilizat pe Frontul de Est, inclusiv în Crimeea, a fost rănit în 1943 și s-a întors acasă după doi ani.

După revenire, și-a reluat activitatea didactică. În cei peste 40 de ani petrecuți în învățământ, nu a avut nicio zi de concediu medical.

„Mă simt bine, sănătos deocamdată. Cu picioarele mai greu, mă dor, nu mă pot deplasa. Nu am probleme cu inima, cu plămânii, cu rinichii”, a spus Iosif Rus, potrivit Observator.

Ce obiceiuri are românul ajuns la 111 ani

Unul dintre principiile după care s-a ghidat de-a lungul vieții este că starea minții are un rol important în felul în care ne simțim. Chiar dacă mobilitatea i-a fost afectată de vârstă, Iosif Rus continuă să aibă un program bine stabilit și să își ocupe timpul cu activități intelectuale.

Nepoata sa, Dana, a povestit că bătrânul se trezește în fiecare dimineață la ora 7, ia micul dejun la aceeași oră și citește zilnic trei ziare. În plus, romanele, integramele și jocurile Sudoku îl ajută să își păstreze mintea activă.

„Spune mereu «trupul merge după minte». Are un program bine stabilit. Se trezeşte la ora 7 , în fiecare dimineaţă. Mănâncă la ora opt fix. Are trei ziare pe care le citeşte în fiecare zi şi romane, citeşte foarte multe romane. Face integrame, sudoku”, a spus Dana, nepoata lui Iosif.

Pentru veteranul de război, trecerea pragului de 100 de ani a schimbat inclusiv felul în care privește viața.

„Viaţa după 100 de ani nu mai este cum a fost. Are alt sens, altă semnificaţie”, a spus Iosif Rus.

Omagiat la Gherla, la aniversarea celor 111 ani

Cu ocazia aniversării, Iosif Rus a fost sărbătorit la Gherla, localitatea în care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții și unde a primit titlul de cetățean de onoare. De asemenea, veteranul a fost decorat pentru sacrificiul făcut în timpul războiului.

Primarul municipiului Gherla, Ovidiu Drăgan, a vorbit despre vârsta impresionantă pe care a atins-o acesta.

„Trei de 1, puşi unul lângă celălalt este greu şi să te gândeşti să îi numeri, darămite să îi trăieşti”, a afirmat Ovidiu Drăgan.

La 111 ani, Iosif Rus rămâne un martor al unui secol de transformări, iar rutina sa zilnică este în continuare organizată în jurul lecturii și al activităților care îi mențin mintea ocupată.