5 tendințe în încălțăminte pentru toamna 2026. Îmbină stilul și confortul

Vremea răcoroasă cere o schimbare de încălțăminte. Tendințele în privința pantofilor, pentru sezonul toamnă/iarnă 2026, îmbină stilul elegant și confortul. Vei descoperi cu surprindere că nu este nevoie să ai tocuri înalte ca să fii elegantă.

clickpentrufemei ro Pantofi de damă articole de garderobă care definesc stilul jpg

Este timpul să pui deoparte sandalele și pantofii decupați pentru a-i înlocui cu încălțăminte mai potrivită pentru vremea rea. Cizmele înalte se potrivesc de minune cu rochiile vaporoase, dar nu sunt singura opțiune propusă de tendințele modei de toamnă/iarnă 2026. La fel ca în cazul îmbrăcămintei și genților, tendințele încălțămintei de sezon sunt compilate pe baza propunerilor disignerilor din lunile februarie și martie. Ca și în cazul tendințelor de toamnă/iarnă pentru genți, cele pentru pantofi nu te obligă să-i abandonezi pe cei favoriți din anii trecuți. Există o mulțime de forme clasice pe care probabil le deții deja și pe care le poți refolosi. Alături de acestea, adaugă piese noi pentru ținute de toamnă în tendințe.

Animal print

Cizmele cu imprimeu de leopard sau în dungi de zebră reprezintă inspirația safari care dominat podiumurile de modă. Aceasta este o tendință foarte ușor de recreat. De la cizme la pantofi sport, nicio formă de pantof nu a scăpat de această tendință care impune stilul animal print.

Tocuri de dimensiuni mici

Întoarcerea la tocul mini persistă de ceva timp încoace, iar pentru cei cărora le place o încălțăminte puțin înaltă, acest aspect este ideal. Așteaptă-te să găsești în magazine stiluri delicate pentru birou, dar și pentru ținuta perfectă de petrecere.

O modalitate excelentă de a adăuga înălțime fără ca picioarele tale să aibă de suferit sau de a pune prea multă presiune pe tălpi, tocurile mici nu sunt doar elegante, ci și practice, o alegere perfectă pentru zilele de lucru.

Cizme înalte

Când vine vorba de încălțămintea de toamnă, cizmele înalte nu sunt excluse. Adăugând protecție împotriva frigului, se potrivesc multor tipuri de siluete. Cum sunt foarte practice, cizmele pot fi purtate cu blugi, dar și cu fuste și rochii midi. Dacă investești într-o pereche bună de cizme din piele, vei face din orice ținută una care nu poate trece neobservată și admirată.

cizme lungi jpeg

Aplicații metalice

Odată cu pandemia trecută, s-a impus în modă tendința de a adopta piese vestimentare confortabile, stilul casual, iar încălțămintea a urmat trendul. Chiar și în situația unei reveniri a glamour-ului, prin intermediul aplicațiilor metalice, există încă o abordare relaxată, așa că designerii încearcă să combine stilul practic cu cel elegant. Săptămâna Modei de la Milano a arătat o orientare a designerilor spre tendințe mai elaborate și mai colorate în ultimele șase luni.

Încălțăminte din piele, în nuanțe ciocolatii

Acest stil te duce cu gândul la moda de la sfârșitul anilor ’90. Este vorba despre ghetele din piele întoarsă, în tonuri maronii, ciocolatii. Cu o țesătură moale și nuanțe versatile cuceresc pe mulți și se combină ușor cu o mulțime de ținute.