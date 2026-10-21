Cum să faci o plăcintă cu gutui aromată și gustoasă

Gutuile aromate, cu gust dulce-acrișor, transformă această plăcintă într-un desert de sezon irezistibil. Savureaz-o alături de o ceașcă de ceai, într-o după-amiază răcoroasă de toamnă.

Plăcintă cu gutui Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

250 g făină

2 ouă

125 g zahăr

10 g drojdie proaspătă

100 g unt moale

1 linguriță coajă rasă de lămâie

1 praf de sare

1 gălbenuș bătut bine, pentru uns

zahăr pudră, pentru decor

Pentru umplutură

4 gutui spălate și rase

100 g unt topit

100 g zahăr brut

1 linguriță coajă rasă de lămâie

1 linguriță rasă scorțișoară

Mod de preparare

Pentru aluat, amesteci drojdia cu două linguri de lapte și cu o linguriță de zahăr. Le lași deoparte 10 minute.

După expirarea timpului, cerni făina și o amesteci cu restul de zahăr, cu drojdia, cu ouăle și cu untul. Frămânți și torni laptele în fir subțire, apoi adaugi coaja de lămâie și sarea și continui să frămânți, până obții un aluat suplu și nelipicios. Îl acoperi și îl dai la frigider cel puțin două ore.

Pentru umplutură, stropești gutuile rase cu zeama de lămâie și le lași câteva minute. Pui untul într-o crăticioară, adaugi gutuile, zahărul, coaja de lămâie și scorțișoara și amesteci. Le lași pe foc 10 minute, apoi le dai deoparte și le lași la răcit.

Preîncălzești cuptorul. Presari făină pe blatul de lucru și întinzi aluatul în dreptunghi. Pui peste el umplutura rece și o întinzi, lăsând liberi aproximativ 2 cm pe margini, pe care îi aduci peste umplutură, apoi rulezi strâns.

Așezi plăcinta pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, o ungi cu gălbenușul bătut, o înțepi din loc în loc și o lași la rece 10-15 minute. O dai apoi la cuptor 35-40 de minute, până devine aurie. O servești decorată cu zahăr pudră.