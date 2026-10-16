Ceapa roșie, alimentul ieftin care ascunde un compus benefic pentru sănătatea inimii. Ce au descoperit cercetătorii despre quercetina

Este accesibilă, se găsește în aproape orice piață și poate fi adăugată cu ușurință în numeroase preparate. Ceapa roșie conține însă și quercetină, un compus vegetal cercetat pentru proprietățile antioxidante și posibilele efecte asupra tensiunii arteriale și inflamației. În plus, pigmenții care îi dau culoarea caracteristică și fibrele din compoziție îi sporesc interesul nutrițional.

Ceapa roșie, alimentul ieftin care ascunde un compus benefic pentru sănătatea inimii. Foto: arhiva

De multe ori, alimentele pe care le folosim aproape zilnic în bucătărie sunt trecute cu vederea atunci când vine vorba despre o alimentație sănătoasă. Ceapa roșie este unul dintre aceste exemple: costă puțin, este ușor de găsit și poate fi consumată atât crudă, cât și gătită.

Dincolo de gustul său specific, această legumă conține mai multe substanțe bioactive, printre care quercetina, un flavonoid studiat de cercetători pentru rolul său în procesele antioxidante și inflamatorii. Ceapa roșie conține și antocianine, pigmenți vegetali care contribuie la nuanța sa roșu-violet.

Cercetările publicate în Journal of Agricultural and Food Chemistry au evidențiat diferențe importante între soiurile de ceapă în ceea ce privește concentrația flavonoidelor și activitatea antioxidantă.

Dar ce știm cu adevărat despre quercetină, ce beneficii ar putea avea și de ce merită să includem mai des ceapa roșie în alimentație?

1. Quercetina din ceapă: ce este și în ce alte alimente se găsește

Quercetina face parte din familia flavonoidelor, compuși naturali produși de plante. Aceștia sunt cercetați pentru diverse efecte biologice, inclusiv activitatea antioxidantă.

Pe lângă ceapă, quercetina se găsește în alimente precum merele, strugurii, fructele de pădure, broccoli și caperele. Ceaiul este, de asemenea, o sursă de flavonoide.

Ceapa se numără printre sursele alimentare cunoscute de quercetină, însă cantitatea prezentă poate varia considerabil în funcție de soi, condițiile de cultivare și partea bulbului analizată.

Studiile asupra diferitelor varietăți de ceapă au identificat mai mulți derivați ai quercetinei și au arătat că profilul fitochimic nu este identic de la un soi la altul.

Prin urmare, valoarea nutritivă a cepei nu se rezumă la vitamine și minerale. Polifenolii pe care îi conține reprezintă o altă componentă importantă a alimentelor vegetale.

2. De ce ceapa roșie are o culoare specială: rolul antocianinelor

Culoarea roșu-violet a cepei provine în principal de la antocianine, pigmenți vegetali care se găsesc și în afine, mure, coacăze și varză roșie.

Acești compuși fac parte din aceeași familie largă de substanțe vegetale ca flavonoidele și sunt studiați pentru proprietățile lor biologice.

Cercetările asupra compoziției fenolice a cepei roșii au identificat atât antocianine, cât și derivați ai quercetinei. Astfel, leguma furnizează un amestec de compuși bioactivi, nu o singură substanță.

Totuși, culoarea intensă nu reprezintă, de una singură, o garanție a unor beneficii mai mari pentru sănătate. Compoziția diferă între soiuri, iar efectele asupra organismului depind de mai mulți factori.

3. Cum acționează quercetina împotriva stresului oxidativ

Organismul produce în mod natural radicali liberi în timpul proceselor metabolice. Atunci când aceștia se acumulează în exces în raport cu mecanismele de apărare ale organismului, poate apărea stresul oxidativ.

Acest fenomen este studiat în legătură cu îmbătrânirea celulară și cu mecanisme implicate în dezvoltarea unor boli cronice.

Quercetina a demonstrat activitate antioxidantă în numeroase experimente de laborator. Cercetătorii investighează și modul în care aceasta ar putea influența anumite procese inflamatorii și căi de semnalizare celulară.

Este important, însă, să facem diferența între rezultatele obținute în laborator și efectele demonstrate la oameni. Consumul de ceapă roșie nu garantează neutralizarea radicalilor liberi și nici prevenirea unor boli.

Cel mai prudent mod de a privi aceste rezultate este în contextul unei alimentații variate, bogate în legume, fructe și alte alimente vegetale.

4. Poate quercetina să contribuie la menținerea tensiunii arteriale?

Sănătatea cardiovasculară reprezintă unul dintre domeniile în care quercetina a atras interesul cercetătorilor.

O meta-analiză a studiilor clinice randomizate a evaluat efectele suplimentelor cu quercetină asupra tensiunii arteriale. În analiza combinată, administrarea suplimentelor a fost asociată cu reduceri ale tensiunii arteriale sistolice și diastolice, efectele fiind mai evidente în unele studii care au utilizat doze mai mari.

Aceste rezultate sunt promițătoare, dar există o diferență importantă: cercetările au evaluat suplimente concentrate de quercetină, nu consumul obișnuit de ceapă roșie.

Prin urmare, nu se poate afirma că introducerea unei anumite cantități de ceapă în alimentație va produce aceeași reducere a tensiunii arteriale.

Ceapa poate face parte dintr-un regim alimentar echilibrat, favorabil sănătății inimii, însă nu înlocuiește tratamentul prescris pentru hipertensiune și nici recomandările medicului.

5. Ce au arătat studiile despre extractul din coajă de ceapă

Cercetătorii au analizat și efectele unui extract din coajă de ceapă bogat în quercetină, în cadrul unui studiu clinic randomizat, dublu-orb și controlat cu placebo.

La cercetare au participat adulți supraponderali sau cu obezitate, care aveau valori ale tensiunii arteriale corespunzătoare prehipertensiunii ori hipertensiunii ușoare.

În analiza întregului grup nu au fost observate diferențe semnificative pentru principalii parametri ai tensiunii arteriale. În schimb, într-un subgrup de participanți care aveau hipertensiune, extractul a fost asociat cu o reducere a tensiunii sistolice măsurate ambulatoriu pe parcursul a 24 de ore, comparativ cu placebo.

Rezultatul sugerează că efectele quercetinei ar putea varia în funcție de caracteristicile participanților. Totuși, rezultatele unui subgrup nu sunt suficiente pentru a concluziona că extractele din ceapă tratează hipertensiunea sau că același efect poate fi obținut prin consumul legumei.

6. Ce alte substanțe benefice conține ceapa roșie

Quercetina nu este singurul motiv pentru care ceapa poate avea un loc într-o alimentație echilibrată. Leguma furnizează și fibre, compuși cu sulf, alți polifenoli și cantități mici de vitamine și minerale.

Această combinație contribuie la profilul său nutrițional. În plus, ceapa poate îmbunătăți gustul multor preparate fără să adauge un număr mare de calorii.

Poate fi folosită în salate, sandvișuri, supe, tocănițe sau garnituri. Consumată alături de alte legume și de surse adecvate de proteine și grăsimi sănătoase, contribuie la diversitatea alimentară.

Beneficiile unei diete sănătoase nu depind de un singur ingredient, ci de tiparul alimentar general și de obiceiurile menținute pe termen lung.

7. Quercetina și inflamația: ce au observat cercetătorii

Un alt domeniu de interes este relația dintre quercetină și inflamație.

O meta-analiză a studiilor clinice a evaluat efectele suplimentării cu acest flavonoid asupra proteinei C reactive, cunoscută și sub abrevierea CRP. Aceasta este utilizată ca marker al inflamației sistemice.

Analiza generală nu a identificat o reducere semnificativă a CRP în toate cazurile. În anumite subgrupuri, inclusiv la participanții cu valori inițiale mai mari sau în studiile care au folosit doze mai ridicate, au fost observate rezultate favorabile.

Aceste constatări arată că efectele pot depinde de doză, de starea de sănătate a participanților și de contextul metabolic.

Deocamdată, rezultatele nu justifică folosirea cepei roșii sau a suplimentelor cu quercetină ca tratament pentru bolile inflamatorii.

8. Ceapa roșie poate susține microbiota intestinală

Un alt aspect interesant al compoziției cepei este conținutul de fibre și fructani.

Fructanii sunt carbohidrați care nu sunt digerați complet în intestinul subțire și pot ajunge în colon, unde sunt utilizați de anumite microorganisme intestinale. Din acest motiv, unele dintre aceste substanțe sunt considerate prebiotice.

Prebioticele nu sunt bacterii vii, ci componente alimentare care pot fi utilizate selectiv de microorganismele din organism și pot influența compoziția sau activitatea microbiotei.

Ceapa, usturoiul, prazul, leguminoasele și cerealele integrale pot contribui la aportul de fibre și carbohidrați fermentabili.

Efectele asupra digestiei și microbiotei variază însă de la o persoană la alta. În cazul cepei, fructanii pot avea atât efecte utile pentru unele persoane, cât și efecte neplăcute pentru cele cu sensibilitate digestivă.

9. De ce ceapa poate provoca balonare și disconfort abdominal

Deși fructanii sunt utilizați de anumite bacterii intestinale, aceștia pot provoca simptome persoanelor sensibile la carbohidrații fermentabili, cunoscuți sub denumirea de FODMAP.

Printre simptomele care pot apărea se numără:

balonarea;

acumularea de gaze intestinale;

crampele abdominale;

disconfortul digestiv;

modificările tranzitului intestinal.

Aceste reacții pot fi întâlnite mai ales la unele persoane cu sindrom de intestin iritabil.

Asta nu înseamnă că ceapa roșie este un aliment nesănătos. Toleranța digestivă diferă, iar cantitatea consumată și modul de preparare pot influența simptomele.

Persoanele care observă în mod repetat astfel de reacții pot încerca porții mai mici și pot discuta cu un medic sau un dietetician despre identificarea alimentelor care le declanșează simptomele.

10. Este ceapa roșie mai sănătoasă decât ceapa albă?

Nu există un răspuns universal valabil. Soiurile de ceapă au compoziții diferite, iar concentrațiile de flavonoide și alți compuși vegetali pot varia considerabil.

Ceapa roșie se remarcă prin prezența antocianinelor, care contribuie la culoarea sa. În ceapa albă, acești pigmenți sunt absenți sau se găsesc în cantități mult mai mici.

Unele cercetări care au comparat mai multe soiuri au identificat diferențe importante în conținutul de compuși fenolici și în activitatea antioxidantă. Totuși, rezultatele depind de soiurile analizate și de condițiile în care au fost cultivate.

Pentru alimentația de zi cu zi, alternarea mai multor varietăți de ceapă și consumul unei game largi de legume reprezintă o alegere rezonabilă. Nu este necesar să alegem un singur soi considerat superior în toate privințele.

11. Unde se găsește cea mai multă quercetină în ceapă

Flavonoidele nu sunt distribuite uniform în întregul bulb. Straturile exterioare ale cepei tind să conțină concentrații mai mari de anumiți compuși fenolici decât straturile interioare.

Din acest motiv, atunci când cureți ceapa, este suficient să îndepărtezi învelișul uscat și părțile care nu sunt comestibile. Evită să arunci inutil mai multe straturi cărnoase.

Coaja uscată propriu-zisă poate avea concentrații ridicate de quercetină, motiv pentru care extractele obținute din aceasta sunt folosite în unele cercetări.

Acest lucru nu înseamnă că trebuie să consumăm coaja uscată. Ideea importantă este că o parte dintre compușii vegetali se găsesc în concentrații mai mari spre exteriorul bulbului.

12. Se pierde quercetina atunci când gătim ceapa?

Prepararea termică poate modifica nivelul unor compuși vegetali, însă quercetina nu dispare automat atunci când ceapa este gătită.

Efectul depinde de temperatura folosită, durata preparării și metoda de gătire. În timpul fierberii, o parte dintre compușii solubili în apă pot trece în lichidul de preparare.

Dacă apa este folosită ulterior într-o supă sau într-un sos, o parte dintre aceste substanțe rămâne în preparatul final, în loc să fie eliminată.

Ceapa roșie poate fi consumată crudă sau gătită, în funcție de preferințe și de toleranța digestivă. Important este să facă parte dintr-o alimentație variată, nu să fie consumată într-un anumit mod în speranța obținerii unui efect medical garantat.

Ce este mai bine: quercetina din ceapă sau suplimentele?

Pentru persoanele sănătoase care urmăresc să își îmbunătățească alimentația, consumul alimentelor integrale are un avantaj important: acestea furnizează o combinație de nutrienți și compuși vegetali.

Ceapa roșie oferă quercetină, antocianine, fibre și alți compuși bioactivi, în timp ce suplimentele pot furniza cantități concentrate și standardizate de quercetină.

Cele două nu sunt echivalente. Rezultatele studiilor care folosesc suplimente în doze mari nu pot fi transpuse automat asupra unei porții obișnuite de ceapă.

În plus, suplimentele pot avea contraindicații și pot interacționa cu anumite medicamente. Persoanele care urmează tratamente ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a le utiliza.

Pentru mesele de zi cu zi, ceapa roșie rămâne o modalitate accesibilă de a diversifica aportul de compuși vegetali. Beneficiile sale trebuie privite ca parte a unui stil de viață echilibrat, nu ca o soluție miraculoasă pentru tensiunea arterială, inflamație sau alte probleme de sănătate.