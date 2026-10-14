Cum faci salată cu dovleac, ceapă și piept de pui

Dovleacul, pieptul de pui și ceapa se combină într-o salată aromată, consistentă și plină de savoare. O rețetă ușor de pregătit, potrivită pentru un prânz sau o cină de toamnă.

Salată cu dovleac, ceapă și piept de pui Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 piept de pui

100 g semințe de dovleac

1 cub de unt

piper

ulei de măsline

3-4 felii de dovleac plăcintar copt, tăiat cubulețe

2 cepe, tăiate jumătăți

5-6 ciuperci brune

2 căței de usturoi, tăiați fin

sare

zeama de la 1 lămâie bio

Mod de preparare

Speli pieptul de pui, îl dai cu sare și cu piper, îl lași 10 minute, apoi îl așezi pe tigaia grill unsă cu un cub de unt. Îl ții pe ambele părți, până se rumenește, apoi îl dai deoparte. Adaugi în tigaie ceapa și o ții până se rumenește, apoi o așezi pe platoul de servire.

Încingi uleiul, adaugi untul, lași să se topească și pui usturoiul, sare și piper, după gust, și ciupercile brune, tăiate jumătăți. Amesteci tot timpul și lași pe foc până când scade toată zeama lăsată de ciuperci. Le lași la răcit.

Tai pieptul de pui și îl pui lângă ceapă, adaugi dovleacul, ciupercile, stropești totul cu zeama de lămâie, presari semințele de dovleac și lași salata deoparte, la rece, să se combine aromele.