 Descoperire în lupta cu cancerul: vaccinul personalizat care a redus cu 42% riscul revenirii melanomului
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Descoperire în lupta cu cancerul: vaccinul personalizat care a redus cu 42% riscul revenirii melanomului

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Cercetătorii au obținut rezultate promițătoare în lupta împotriva cancerului de piele, după ce un vaccin personalizat pe bază de ARN mesager (ARNm) a demonstrat eficiență într-un studiu clinic de fază 3. Administrat împreună cu un medicament de imunoterapie, tratamentul a redus cu 42% riscul de recidivă a melanomului sau de deces, comparativ cu imunoterapia administrată singură.

Vaccin
Vaccin Foto: Shutterstock

Rezultatele studiului internațional au fost prezentate la Congresul Societății Europene de Oncologie Medicală din 2026 de Georgina Long, medic oncolog și coordonator principal al cercetării, de la Melanoma Institute Australia. Datele urmează să fie publicate în revista medicală The New England Journal of Medicine.

Vaccinul a fost dezvoltat de companiile Moderna și Merck și este conceput pentru a reduce riscul ca melanomul să reapară după îndepărtarea chirurgicală a tumorii. Deși rezultatele sunt încurajatoare, tratamentul nu este încă disponibil pacienților din Australia sau Statele Unite, fiind în proces de evaluare de către autoritățile de reglementare, potrivit sciencealert.com.

Cum funcționează vaccinul personalizat împotriva melanomului

Spre deosebire de vaccinurile tradiționale, acest tratament este conceput individual, în funcție de caracteristicile tumorii fiecărui pacient. Cercetătorii analizează materialul genetic al tumorii pentru a identifica elementele care o diferențiază de celulele sănătoase ale organismului.

Pe baza acestor informații este creat un vaccin care ajută sistemul imunitar să recunoască mai ușor celulele canceroase. Practic, tratamentul oferă organismului un fel de „afiș cu persoana căutată”, adaptat particularităților tumorii, astfel încât celulele imunitare să poată identifica ținta.

„Acest lucru este realizat cu ajutorul ARN-ului mesager, astfel încât propriile celule ale organismului prezintă acest afiș sistemului imunitar, arătându-i exact ce trebuie să urmărească și să atace”, a explicat Georgina Long.

Vaccinul nu acționează singur, ci este administrat împreună cu pembrolizumab, un medicament de imunoterapie cunoscut sub denumirea comercială Keytruda. Acesta contribuie la înlăturarea mecanismelor prin care tumora poate evita atacul sistemului imunitar.

„Cancerul poate păcăli sistemul imunitar printr-o falsă strângere de mână prietenoasă, făcându-l să creadă că celula canceroasă este normală”, a explicat medicul oncolog.

Pembrolizumab blochează acest mecanism, permițând celulelor imunitare să recunoască tumora și să o atace. Vaccinul personalizat completează însă tratamentul, oferind sistemului imunitar informații specifice despre cancerul fiecărui pacient.

Ce au arătat rezultatele studiului clinic

Studiul de fază 3, denumit INTerpath-001, a inclus peste 1.100 de pacienți, recrutați din 157 de centre medicale din întreaga lume. Rezultatele consolidează datele promițătoare obținute într-un studiu de fază 2, publicat în 2024.

Analiza a arătat că asocierea vaccinului personalizat cu pembrolizumab a redus cu 42% riscul de recidivă a melanomului sau de deces, în comparație cu administrarea exclusivă a medicamentului de imunoterapie.

În cazul pacienților care nu mai prezentau semne de cancer la șase luni de la începerea tratamentului, reducerea riscului de recidivă sau de deces a ajuns la 58%, față de cei care au primit doar pembrolizumab.

Georgina Long a descris rezultatele drept o schimbare fundamentală în abordarea tratamentului cancerului.

„Aceste descoperiri reprezintă o schimbare fundamentală în abordarea noastră asupra cancerului: folosirea sistemului imunitar într-un mod mai personalizat pentru a reduce riscul de recidivă a melanomului sau de deces”, a declarat aceasta.

Medicul oncolog Robert Vonderheide, președintele ales al Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului, care nu a participat la studiu, a apreciat rezultatele într-o declarație pentru The New York Times, comparându-le cu unele dintre cele mai importante descoperiri din domeniu.

Când ar putea deveni disponibil vaccinul și ce urmează pentru cercetători

În prezent, vaccinul nu este disponibil pentru pacienții din Australia sau Statele Unite. Rezultatele au intrat în procesul de evaluare de către autoritățile de reglementare, iar durata până la o eventuală aprobare poate varia de la o țară la alta și ar putea fi de câțiva ani.

Miza este importantă în Australia, unde melanomul se numără printre formele de cancer cu o incidență ridicată. Conform datelor prezentate în materialul despre studiu, în această țară o persoană moare din cauza melanomului la fiecare șase ore.

Cercetătorii speră că tehnologia vaccinurilor personalizate pe bază de ARNm ar putea avea aplicații și în cazul altor tipuri de cancer. Alex Menzies, medic oncolog la Melanoma Institute Australia, consideră că această abordare ar putea contribui, în viitor, la îmbunătățirea rezultatelor inclusiv pentru pacienții la care imunoterapiile actuale au eficiență redusă.

Totuși, extinderea acestei strategii nu este garantată. Mai multe studii randomizate care au testat vaccinuri ARNm pentru cancerul colorectal și pentru cancerele de cap și gât nu au reușit să demonstreze o reducere a recidivelor.

Din acest motiv, rezultatele obținute în melanom sunt importante, dar trebuie interpretate în contextul cercetărilor aflate încă în desfășurare.

„Studiul INTerpath-001 arată că un tratament construit pe baza semnăturii unice a tumorii fiecărui pacient, administrat împreună cu imunoterapia care blochează punctele de control imunitar, poate îmbunătăți capacitatea sistemului imunitar de a găsi și distruge celulele canceroase rămase”, a declarat Georgina Long.

Medicul a comparat potențialul acestei tehnologii cu impactul pe care l-a avut e-mailul asupra comunicării, sugerând că tratamentele personalizate ar putea transforma modul în care este abordat cancerul. Deocamdată, însă, sunt necesare evaluări suplimentare înainte ca vaccinul să poată fi utilizat pe scară largă.

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