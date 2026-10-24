Un truc de frumusețe popular pe internet îi face pe unii să creadă că tăierea genelor îi poate ajuta să crească mai lungi, mai dese și mai sănătoase. Medicii avertizează însă că metoda nu oferă rezultatele promise și poate fi periculoasă pentru ochi. Specialiștii explică de ce acest obicei nu funcționează, care sunt riscurile și ce poți face dacă îți dorești gene mai lungi și mai dese.

Îți tai genele ca să crească mai lungi? Avertismentul medicilor despre acest truc Foto: gene

Dacă îți tai genele, cresc mai lungi și mai dese? Ce spun medicii

Genele lungi și dese sunt considerate de multe persoane un semn al frumuseții, iar pe internet apar constant trucuri care promit rezultate rapide, fără tratamente costisitoare. Unul dintre aceste obiceiuri presupune scurtarea genelor cu foarfeca, în speranța că firele vor crește ulterior mai lungi și mai groase, scriu cei de la health.cleveland.

Specialiștii de la Cleveland Clinic atrag atenția că această metodă nu stimulează creșterea genelor. Tăierea vârfului unui fir nu influențează rădăcina acestuia și nu schimbă modul în care crește.

Genele se dezvoltă din foliculii aflați la nivelul pleoapelor. Fiecare fir trece printr-un ciclu natural de creștere, după care cade și este înlocuit treptat de un alt fir. Acest proces este influențat de factori genetici și de starea generală de sănătate.

Prin urmare, dacă o persoană își taie genele, acestea nu vor începe să crească mai repede și nici nu vor deveni mai dese. Firul va continua să se dezvolte potrivit ciclului său natural.

Mai mult, genele scurtate pot avea temporar un aspect diferit, deoarece vârfurile lor naturale sunt îndepărtate. Acest lucru nu înseamnă că firele au devenit mai groase sau că foliculii au fost stimulați.

De ce poate fi periculos să îți tai genele cu foarfeca

Deși poate părea o procedură simplă, tăierea genelor presupune folosirea unui obiect ascuțit foarte aproape de ochi. O mișcare bruscă, o clipire sau o alunecare a mâinii pot provoca răni la nivelul pleoapelor sau chiar al ochiului.

Riscurile nu se limitează însă la eventualele tăieturi. Genele au și un rol de protecție, contribuind la împiedicarea pătrunderii particulelor de praf și a altor impurități în ochi. De asemenea, atingerea genelor poate declanșa reflexul de clipire, un mecanism natural de apărare.

Scurtarea genelor nu înseamnă că ochii vor rămâne complet neprotejați, dar nici nu este o metodă recomandată pentru îngrijirea lor. Îndepărtarea inutilă a unei părți din aceste fire nu aduce beneficii demonstrate.

Există și riscul contaminării zonei oculare dacă sunt folosite instrumente murdare. O eventuală rană sau iritație poate favoriza apariția unor complicații, iar infecțiile din jurul ochilor nu trebuie ignorate.

Din acest motiv, medicii recomandă evitarea trucurilor care implică tăierea genelor naturale fără un motiv medical. În cazul unei accidentări, al durerii oculare sau al modificărilor de vedere, este importantă evaluarea medicală promptă.

La ce folosesc, de fapt, genele

Genele nu au doar un rol estetic, chiar dacă sunt asociate frecvent cu aspectul privirii. Ele contribuie la protejarea suprafeței ochilor împotriva particulelor mici din mediul înconjurător.

Atunci când ceva atinge zona genelor, poate fi declanșat reflexul de clipire, prin care pleoapele se închid pentru a proteja ochiul. Genele ajută astfel la funcționarea mecanismelor naturale de apărare.

Deși tăierea lor nu duce automat la probleme de vedere, modificarea lor în scop cosmetic nu este necesară pentru sănătatea ochilor. În plus, folosirea foarfecii în apropierea pleoapelor introduce un risc de accidentare care poate fi evitat.

Așadar, dacă îți dorești gene mai lungi, tăierea lor nu este soluția. Este mai bine să alegi metode cosmetice potrivite și să eviți procedurile improvizate care pot afecta zona sensibilă din jurul ochilor.

Cum poți avea gene care par mai lungi și mai dese

Pentru persoanele care își doresc gene mai evidente, există câteva soluții cosmetice simple. Mascara poate crea impresia de alungire și volum, în funcție de formula produsului și de modul în care este aplicată.

Un ondulator de gene poate accentua curbura firelor, făcându-le să pară mai lungi. Acesta trebuie folosit cu grijă, fără să tragă de gene și fără să fie apăsat excesiv pe pleoape.

Și demachierea este importantă. Îndepărtarea machiajului prin frecare puternică poate contribui la ruperea firelor sau la căderea lor. Este recomandat să folosești produse potrivite pentru zona ochilor și să cureți delicat pleoapele, fără să tragi de gene.

În cazul extensiilor de gene sau al altor proceduri cosmetice, trebuie acordată atenție produselor și tehnicilor utilizate. Adezivii pot provoca iritații sau reacții alergice la unele persoane, iar aplicarea necorespunzătoare poate afecta genele naturale.

Este important de reținut că produsele cosmetice pot îmbunătăți aspectul genelor, dar nu garantează o creștere mai rapidă sau o densitate mai mare. Dacă obiectivul este îmbunătățirea reală a creșterii genelor, soluția depinde de cauza problemei și, în unele situații, de recomandarea unui medic.

Ce poate provoca rărirea sau căderea genelor

Pierderea câtorva gene este un proces natural. Îngrijorarea apare atunci când firele cad în cantități mari, genele devin vizibil mai rare sau apar porțiuni în care acestea lipsesc.

Astfel de schimbări pot avea mai multe cauze. Printre ele se numără frecarea repetată a ochilor, utilizarea unor produse cosmetice care provoacă iritații, inflamațiile pleoapelor și anumite afecțiuni dermatologice.

În unele situații, pierderea genelor poate fi asociată și cu probleme de sănătate care necesită investigații. De aceea, nu este indicat să încerci să rezolvi problema prin tăierea firelor sau prin folosirea la întâmplare a unor seruri și tratamente promovate pe internet.

Dacă observi că genele se răresc brusc, cad excesiv sau apar modificări ale pielii de la nivelul pleoapelor, este recomandat să consulți un medic. Acesta poate identifica posibila cauză și poate indica tratamentul potrivit.

Tăierea genelor le face să crească mai repede?

Ideea că părul sau genele cresc mai groase după ce sunt tăiate este un mit frecvent întâlnit. Atunci când un fir este scurtat, capătul său poate părea mai drept și mai gros decât vârful natural, dar această schimbare de aspect nu înseamnă că firul s-a îngroșat în realitate.

Același principiu se aplică și genelor. Tăierea nu modifică foliculul și nu accelerează ciclul natural de creștere.

În cazul genelor, încercarea acestui truc este cu atât mai puțin justificată, deoarece presupune folosirea unei foarfeci foarte aproape de ochi, fără un beneficiu demonstrat.