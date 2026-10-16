Obiceiul de a înmuia de două ori aceeași gustare într-un sos consumat de mai multe persoane poate favoriza transferul bacteriilor din gură în mâncare. Specialiștii explică însă că riscul de îmbolnăvire este, în general, redus, iar alte obiceiuri din bucătărie pot reprezenta un pericol mai mare pentru sănătate.

Obiceiul de la masă care poate răspândi bacterii. Ce se întâmplă când împarți același sos Foto: Shutterstock

La o petrecere, la o masă cu prietenii sau în fața televizorului, un bol cu salsa, hummus ori sos de brânză este adesea împărțit de mai multe persoane. Problema apare atunci când cineva mușcă dintr-un nachos, dintr-un morcov sau din alt aliment și îl introduce din nou în recipientul comun.

Practica poartă numele de double-dipping și a stârnit numeroase discuții despre igienă. Deși poate părea un gest banal, acesta permite transferul unor bacterii din cavitatea bucală în sos. Totuși, simpla prezență a bacteriilor nu înseamnă automat că persoanele care consumă ulterior preparatul se vor îmbolnăvi.

Potrivit publicației The Guardian, care a analizat subiectul împreună cu specialiști, riscurile asociate acestui obicei trebuie privite în context, fără a ignora alte surse de contaminare a alimentelor.

Ce se întâmplă când introduci de două ori aceeași gustare în sos

Atunci când un aliment este mușcat și apoi introdus din nou într-un bol comun, o parte dintre microorganismele din gură pot ajunge în preparat. Acestea pot fi transferate prin saliva rămasă pe suprafața alimentului.

John Tregoning, profesor și specialist în domeniul imunologiei, explică mecanismul prin care bacteriile pot trece din cavitatea bucală în sos.

Fenomenul a fost analizat și în cadrul unui studiu care a evaluat contaminarea mai multor tipuri de sosuri, inclusiv salsa, sos de ciocolată și sos de brânză. Cercetătorii au identificat contaminare bacteriană în toate cele trei preparate, însă nivelul cel mai ridicat a fost observat în cazul salsei.

Rezultatele arată că introducerea repetată a unui aliment mușcat într-un recipient comun poate modifica încărcătura bacteriană a sosului. Totuși, prezența microorganismelor nu trebuie confundată automat cu un pericol major pentru sănătate.

Cât de periculos este, de fapt, obiceiul de double-dipping

Faptul că bacteriile ajung într-un sos nu înseamnă neapărat că acestea vor provoca o infecție. Potrivit explicațiilor prezentate de specialiști, microorganismele care se găsesc în mod obișnuit în cavitatea bucală nu sunt, în general, susceptibile să provoace îmbolnăviri atunci când sunt transferate în gura altei persoane.

Acest lucru nu înseamnă că riscul este inexistent. Tipul bacteriilor, cantitatea transferată și starea de sănătate a persoanei care consumă alimentul pot influența posibilitatea apariției unei infecții.

O atenție deosebită este necesară în cazul persoanelor cu sistemul imunitar sever compromis. De asemenea, anumite tratamente medicale pot modifica echilibrul microorganismelor din organism și capacitatea acestuia de a combate infecțiile.

Cu toate acestea, îmbolnăvirile provocate exclusiv prin acest mecanism sunt considerate rare. Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, double-dipping-ul nu reprezintă, în mod obișnuit, un motiv de alarmă, chiar dacă evitarea lui rămâne o măsură simplă de igienă.

Ce obicei din bucătărie poate fi mai riscant decât folosirea unui sos comun

Deși împărțirea sosurilor atrage atenția, manipularea necorespunzătoare a alimentelor poate reprezenta un pericol mai important, scriu cei de la descopera.ro.

Mâinile nespălate pot transporta microorganisme de pe diverse suprafețe către alimentele care urmează să fie consumate. Printre agenții patogeni care pot ajunge astfel în mâncare se numără bacteriile din genul Salmonella, asociate cu infecții digestive.

În funcție de agentul patogen și de gravitatea infecției, simptomele pot include diaree, vărsături, dureri abdominale și febră.

Riscul de contaminare apare în mai multe etape, de la pregătirea ingredientelor până la servirea preparatelor. De aceea, igiena mâinilor și manipularea corectă a alimentelor sunt măsuri esențiale pentru prevenirea bolilor transmise prin mâncare.

Cum poți împărți sosurile fără să crești riscul de contaminare

Atunci când mai multe persoane consumă din același bol, câteva reguli simple pot contribui la păstrarea igienei:

Folosește ustensile separate pentru servire. O lingură sau o spatulă permite fiecărei persoane să își pună sos în farfurie, fără să introducă alimentele mușcate în recipientul comun.

Spală-te pe mâini înainte de a manipula mâncarea. Acest obicei reduce riscul transferului de microorganisme de pe mâini în preparate.

Evită să reintroduci în bol alimentele din care ai mușcat. Chiar dacă riscul de îmbolnăvire este, de regulă, redus, măsura limitează contaminarea cu salivă.

Păstrează alimentele în condiții corespunzătoare. Sosurile și preparatele perisabile trebuie păstrate la temperaturi adecvate și nu trebuie lăsate prea mult timp la temperatura camerei.

Double-dipping-ul poate transfera bacterii în sosurile consumate la comun, însă acest lucru nu înseamnă că persoanele care mănâncă ulterior din același bol se vor îmbolnăvi. Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, riscul este considerat redus.

Asta nu înseamnă că regulile de igienă trebuie ignorate. Spălarea mâinilor, folosirea ustensilelor curate și evitarea contactului direct dintre alimentele mușcate și preparatele comune sunt măsuri ușor de aplicat.