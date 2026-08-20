 Motivul pentru care ar trebui să evităm mersul desculți pe mocheta din camerele de hotel
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Motivul pentru care ar trebui să evităm mersul desculți pe mocheta din camerele de hotel

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Mocheta din camerele de hotel este o veritabilă capcană pentru bacterii, spori și microorganisme periculoase, avertizează experții în microbiologie și inspectorii din industrie. De la E.coli până la stafilococ auriu și alergeni aduși pe încălțăminte, riscurile de contaminare sunt mari.

Nu mergeți desculți pe mocheta din hotel/ sursa pexels
Nu mergeți desculți pe mocheta din hotel/ sursa pexels

Deși o cameră de hotel poate părea impecabilă la o primă vedere, suprafețele textile ascund o realitate mult mai puțin igienică.

Un raport detaliat publicat de jurnaliștii americani pentru Washington Post, scoate la iveală cât de periculoasă poate fi mocheta pe care mulți turiști calcă desculți fără ezitare.

O inspectoare sanitară cu o experiență de peste trei decenii, alături de cercetători în microbiologie, explică de ce acest element de decor este printre cele mai contaminate zone dintr-o unitate de cazare.

Mărturia unei inspectoare: „Covoarele sunt un magnet pentru germeni și murdărie invizibilă”

O inspectoare de stat cu 34 de ani de activitate, nevoită să își păstreze anonimatul pentru a realiza controale incognito, a relatat experiențele trăite în timpul verificărilor de rutină.

Femeia a explicat că degradarea igienei textilelor se vede cel mai bine la contactul direct cu materialul.

 „Mă așezam în genunchi pentru a mă uita sub pat ori sub alte lucruri și, la sfârșit, aveam cercuri maro pe ciorapi.  Covoarele din hoteluri sunt o "capcană pentru germeni" spune inspectoarea. 

Potrivit cercetătoarei Primrose Freestone, profesor asociat de microbiologie clinică la Universitatea din Leicester, în fibrele covoarelor se acumulează praf, polen, mucegai, pesticide, spori și materii fecale transferate de pe tălpile încălțămintei de pe stradă sau din băile publice. 

 Ce bacterii și patogeni periculoși se ascund în fibrele textile

La rândul său, Charles P. Gerba, profesor de virologie la Universitatea din Arizona, atrage atenția că resturile de mâncare comandate prin room service, celulele epiteliale moarte, periatul părului sau simplul scărpinat sporesc încărcătura biologică din cameră.

În plus, oaspeții bolnavi pot declanșa focare de infecție, inclusiv epidemii de norovirus.

Analizele de laborator au identificat în astfel de medii patogeni de risc ridicat:

  • Stafilococul auriu (Staphylococcus aureus)
  • Bacterii din grupul Escherichia coli (E.coli)
  • Bacterii anaerobe precum Clostridium difficile
  • Spori de mucegai și alergeni respiratori

Pentru adulții sănătoși riscul de îmbolnăvire imediată este redus, însă situația devine critică în cazul persoanelor cu un sistem imunitar scăzut și al copiilor mici, care se joacă pe podea și duc frecvent mâinile la gură.

Deși mocheta oferă o izolare fonică esențială pentru liniștea oaspeților, specialiștii recomandă folosirea strictă a papucilor de unică folosință sau purtarea unor șosete de culoare închisă pe toată durata șederii.

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