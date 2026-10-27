Traseul pacientelor cu cancer de sân, decontat prin sistemul de asigurări de sănătate

Pacientele din România diagnosticate cu cancer de sân au la dispoziție un traseu de îngrijire integrat, care acoperă prevenția, diagnosticul, tratamentul, monitorizarea și recuperarea, informează Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

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Punctul de pornire este medicul de familie, care evaluează simptomele și antecedentele și orientează pacienta către investigații sau către medicul specialist.

În cadrul consultației anuale de prevenție, medicul de familie recomandă femeilor cu risc înalt, între 30 și 49 de ani, ecografie de sân și mamografie 2D anual, iar femeilor între 50 și 69 de ani, mamografie 2D o dată la 2 ani. Femeile din această grupă de vârstă se pot adresa și ambulatoriilor de specialitate care furnizează servicii de depistare precoce.

Investigațiile recomandate cu mențiunea „SO” (suspiciune oncologică) sunt susținute de asigurarea socială de sănătate în afara valorii de contract a furnizorilor. Pentru persoanele neasigurate, investigațiile necesare confirmării suspiciunii oncologice sunt, de asemenea, decontate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Puncția-biopsie mamară ghidată ecografic se poate efectua în ambulatoriu de specialitate.

Diagnostic în cel mult 28 de zile

Începând cu 1 iulie 2024, sistemul de asigurări sociale de sănătate decontează pachete standardizate de servicii de spitalizare de zi pentru diagnosticul cancerului mamar, evaluarea extensiei bolii și stabilirea statusului clinico-biologic. Conform CNAS, aceste etape sunt recomandate a fi parcurse în cel mult 28 de zile calendaristice, pentru ca strategia terapeutică să poată fi stabilită de comisia multidisciplinară.

Pacientele neasigurate dobândesc calitatea de asigurat odată cu includerea în Programul național de oncologie, conform prevederilor legale. Totodată, pacientele pot beneficia de spitalizare continuă fără o limită prestabilită a numărului de zile sau de internări. Pentru pacientele incluse în Programul național de oncologie, precum și pentru serviciile de chimioterapie și radioterapie, nu este necesar biletul de internare, precizează instituția.

Pachetul de servicii decontate include și recuperare medicală pentru o perioadă de până la 42 de zile pe an, față de limita generală de 21 de zile, inclusiv drenaj limfatic manual în cazul limfedemului.

Totodată, pacientele pot beneficia de îngrijiri paliative la domiciliu pentru cel mult 180 de zile pe an și de până la 300 de zile anual cumulat cu îngrijirile medicale la domiciliu.

Ghidul complet al pacientei cu cancer de sân poate fi consultat pe site-ul CNAS, în secțiunea Informații asigurați/neasigurați, subsecțiunea Prevenție/tratament oncologic, precum și pe portalul e-SănătateaMea.