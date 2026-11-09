Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii, mesaj tranșant pentru cei care au criticat-o după bonfire! Ce le-a transmis concurenta: „Părerea voastră negativă nu îmi schimbă liniștea”

Bianca Ghiurcă, concurenta sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii, a revenit cu un mesaj pentru cei care i-au criticat comportamentul după imaginile controversate de la bonfire. După ce a văzut ce s-a întâmplat între soțul ei, Prințul Marco, și ispita Gabriella, șatena a decis să lămurească lucrurile și să le răspundă celor care au judecat-o. Ce a spus aceasta și cum își explică atitudinea?

Bianca Ghiurcă și prințul Marco Foto: Antena 1

Bianca Ghiurcă, prima reacție după imaginile de la bonfire. Cum le-a răspuns celor care au criticat-o

Participarea la Insula Iubirii s-a transformat într-o adevărată încercare pentru Bianca Ghiurcă și Prințul Marco. Cei doi au ajuns în Thailanda pentru a-și pune relația la încercare, însă experiența din emisiune a scos la iveală situații pe care concurenta nu și-ar fi dorit să le trăiască.

În ediția de sâmbătă seara, Bianca a urmărit imagini cu soțul ei și ispita Gabriella, alături de care acesta a petrecut momente intime în timpul date-ului special de 24 de ore. Secvențele au avut un impact puternic, iar reacția șatenei a stârnit numeroase comentarii în mediul online.

La scurt timp după difuzarea episodului, concurenta a ales să transmită un mesaj public, în care a vorbit atât despre susținerea primită din partea admiratorilor, cât și despre criticile venite din partea celor care nu au fost de acord cu atitudinea sa.

Bianca a ținut să precizeze că nu este afectată de părerile negative și că doar ea știe cu adevărat prin ce a trecut și ce decizii a luat de-a lungul timpului.

„Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați trimis mesaje, încurajări și gânduri frumoase după episodul din această seară. Am simțit susținerea voastră și înseamnă enorm pentru mine. În ceea ce îi privește pe cei care aleg în continuare să judece, să critice sau să arunce cu vorbe, vreau să vă spun un singur lucru: părerea voastră negativă nu îmi schimbă liniștea și nici felul în care mă văd pe mine. Sunt împăcată cu mine, cu alegerile mele și cu trecutul meu. Viața mea îmi aparține, povestea mea o cunosc cel mai bine eu, iar liniștea mea valorează mai mult decât orice judecată din exterior. Vă îmbrățișez pe toți cei care mi-ați fost alături!”, a transmis Bianca Ghiurcă, pe Instagram.

De ce nu a vrut Bianca Ghiurcă să comenteze imaginile cu Prințul Marco și Gabriella

Reacția Biancăi de la bonfire a fost intens discutată, mai ales după ce concurenta a văzut apropierea dintre soțul său și ispita Gabriella. Cu toate acestea, șatena nu a dorit să intre în prea multe detalii despre imaginile în care cei doi au întreținut relații intime.

Aceasta a explicat că nu simte că poate să îl judece pe Prințul Marco, având în vedere cei zece ani petrecuți împreună. Potrivit declarațiilor sale, în tot acest timp nu a simțit că i-a lipsit ceva în căsnicie, motiv pentru care situația este una pe care o privește diferit.

Totodată, Bianca a făcut o serie de afirmații la adresa soțului ei, dar și a propriei persoane, lăsând să se înțeleagă că ar putea ajunge să îl ierte, în ciuda celor întâmplate în Thailanda.

„Mie-mi pare rău de el că s-a făcut de râs. O să se aleagă praful de el. Vă zic eu! Nu pot să îmi dau cu părerea despre el, pentru că mie, timp de 10 ani, nu mi-a lipsit nimic. Să se aleagă praful de amândoi! Ce valoare mai are inelul ăsta pe degetul lui? Că știe că îl iert! Și o să o fac. Proastă eu!”, a spus concurenta, la Insula Iubirii.