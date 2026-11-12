Ce a făcut Adina Buzatu cu bijuteria pe care i-a lăsat-o bunica ei, chiar în ziua în care aceasta a murit. Cum își petrece vedeta sărbătorile

La o petrecere cu bijuterii strălucitoare și muzică atât de tare încât abia ne auzeam, Adina Buzatu (49 de ani) ne-a povestit despre piesa din colecția ei care îi este cea mai dragă.

1/5 banner adina buzatu jpg Foto: click.ro

E o cruciuliță din platină, cu diamante, pe care bunica i-a lăsat-o în ultima zi de viață. Stilista ne-a spus și cum petrece Crăciunul în familie și ce planuri au ea și fiica ei, Sara, de Revelion.

Cruciulița cu diamante a trecut prin trei generații

Bunica Adinei Buzatu primise cruciulița de la profesoara ei de matematică, pe vremea când era o elevă eminentă. Peste ani, a ajuns și ea să predea matematică. În ziua în care a murit, i-a dat bijuteria fiicei sale, cu rugămintea să ajungă la Adina.

„Cruciulița de platină cu diamante a bunicii mele, în ziua în care a murit, i-a dat-o mamei pentru mine”, ne-a povestit Adina Buzatu. Stilista o păstrează la bancă, de teamă să nu o piardă sau să-i fie furată. Mai are și alte bijuterii de suflet, pe care vrea să i le dea, la rândul ei, Sarei, fiicei sale care a avut recent nunta.

Crăciunul îl face în familie, iar de Revelion Sara merge la munte

De Crăciun, Adina Buzatu se adună cu familia, așa cum face de obicei. Spune că programul încărcat îi lasă puțin timp pentru pregătiri în avans. De Revelion, fiecare își face propriul program. Sara, fiica ei, va merge la munte, iar Adina are mai multe variante și spune că va lua o decizie în ultima săptămână.

Cât despre dorința de la final de an, stilista a răspuns fără să stea pe gânduri. „Întotdeauna îmi doresc sănătate, echilibru, să mă bucur de cei dragi, să fie și ei sănătoși”.

Adina Buzatu a mărturisit, cu umor, că își dorește să devină bunică de când Sara a împlinit 18 ani. „Măi, sper că o să fiu bunică”, a spus stilista.

Sara pune acum accent pe carieră. Vedeta crede că poți să ai un copil și să-ți continui cariera, bucurându-te în același timp de viață. „Poate le faci pe toate în paralel”, a mai adăugat ea.