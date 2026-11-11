 Ce nume au ales Pescobar și soția sa pentru fiul lor. Are o semnificație aparte
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Ce nume au ales Pescobar și soția sa pentru fiul lor. Are o semnificație aparte

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A fost petrecere de gală în familia lui Paul Nicolau, cunoscut publicului larg drept Pescobar. Omul de afaceri și partenera sa de viață, Lavinia, au marcat un dublu eveniment weekendul trecut: și-au unit destinele în fața altarului și, în aceeași zi, și-au creștinat băiețelul. 

Pescobar și-a surprins fanii cu alegerea făcută pentru băiețelul său
Pescobar și-a surprins fanii cu alegerea făcută pentru băiețelul său Foto: arhivă

Evenimentul fastuos s-a desfășurat la un local de lux din Tunari, unde organizarea impecabilă și atenția minuțioasă la detalii au asigurat o atmosferă memorabilă pentru toți invitații.

Cu această ocazie solemnă, s-a aflat și prenumele cu o puternică încărcătură spirituală pe care proaspeții miri l-au ales pentru noul membru al familiei.

Nume cu rezonanță sacră: de unde provine „Isaia” și ce înseamnă

Paul Nicolau a devenit tată pentru a treia oară după ce Lavinia a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Afaceristul mai are doi copii din legăturile amoroase din trecut: o fiică provenită din prima sa căsnicie și un băiețel, Marc, din relația anterioară cu Geanina.

Pentru cel de-al treilea copil, cuplul a optat pentru un nume rar, desprins direct din paginile Sfintelor Scripturi: Isaia, potrivit ProTv.

De origine ebraică, derivat din vechea formă „Yesha'yahu”, numele se traduce în mod direct prin „Dumnezeu este mântuirea” sau „Domnul este salvarea”. Este legat de figura marelui profet Isaia din Vechiul Testament, venerat în tradiția creștină pentru profețiile sale vizionare, pentru mesajele legate de dreptate, speranță neclintită și apropierea de divinitate. De-a lungul secolelor, numele a simbolizat protecția cerească și forța interioară a credinței, păstrându-și neatinsă noblețea religioasă.

Nunta de lux orbitor la Tunari

Petrecerea organizată la salonul de lux din Tunari a depășit orice standarde clasice de nuntă, costurile totale ale maratonului festiv fiind estimate de apropiați între 300.000 și 500.000 de euro. Dumitru Dragomir, prezent la eveniment, a descris atmosfera ca fiind una de senzație, plasând cheful în topul celor mai spectaculoase nunți din România:

„Nunta lui Pescobar e în primele trei nunți la care am fost. A fost ceva absolut demențial. De la sală, una cum nu am văzut, elegantă, cu piscină, până la muzică și mâncare. Au fost 460 de oameni, deci 460 de plătitori. Darul a fost până în 1.000 de euro de căciulă, media e cam în jur de 500-600 de euro. Meniul a fost... În momentul în care ai icre negre și batog de morun, ce poți să mai zici? Fiecare avea cutia lui de icre negre și acest batog de morun, astea la început. Doar la el cred că se făcea batogul ăla, e o raritate. A avut toate minunile lumii, sarmale, nu doar pește. A fost o nuntă pe măsura grandomaniei lui. Mireasa e frumoasă și cuminte”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, pentru Fanatik.  

Pe lângă delicatesele marine scumpe, aranjamentele florale de proporții monumentale și formațiile alese pe sprânceană au transformat seara într-un show continuu.

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