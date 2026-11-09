Daciana Sârbu, escapadă în Maroc! Alături de cine a plecat? Imagini din vacanță: „Grădini secrete și zile marocane superbe”

Daciana Sârbu a lăsat în urmă agitația din Capitală și a plecat într-o călătorie în Maroc. Fosta politiciană a ales să petreacă aici câteva zile de relaxare, în compania unui grup restrâns de prietene. Impresionată de atmosfera locului, femeia de afaceri le-a împărtășit urmăritorilor din mediul online câteva dintre impresiile sale.

Daciana Sârbu, escapadă în Maroc alături de prietene Foto: arhiva Click!

„O mulțime de culori și parfumuri, grădini secrete și zile marocane superbe”, a scris Daciana Sârbu pe rețelele de socializare.

Chiar dacă nu a dezvăluit toate detaliile călătoriei, mesajul său vorbește despre o experiență în care culorile, parfumul și grădinile specifice Marocului au avut un loc aparte. Vacanța vine după o perioadă în care fosta soție a lui Victor Ponta s-a concentrat asupra afacerii sale din domeniul patiseriei artizanale.

Daciana Sârbu, apariție elegantă la petrecerea VIVA!

Înainte de escapada din Maroc, Daciana Sârbu a fost prezentă la petrecerea VIVA!, organizată pe 28 octombrie. Pentru eveniment, femeia de afaceri a ales o ținută elegantă, formată dintr-un costum alb.

Aceasta a purtat un sacou cambrat, cu rever amplu și un detaliu decorativ în partea din față, alături de pantaloni lungi și largi. Apariția a fost completată de pantofi cu vârf ascuțit și aplicații strălucitoare, în timp ce coafura lejeră și machiajul discret au păstrat linia rafinată a ținutei.

Cine este iubitul Dacianei Sârbu

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a refăcut viața sentimentală alături de Alex Ghionea. Despre cei doi s-a scris că ar exista o diferență de vârstă de aproximativ 20–22 de ani, bărbatul fiind mai tânăr decât femeia de afaceri.

Într-un interviu Click!, Daciana Sârbu ne-a vorbit despre reacțiile apărute după ce relația sa a devenit cunoscută. Fosta soție a lui Victor Ponta a mărturisit că nu se aștepta ca viața sa personală să stârnească atât de mult interes și a explicat că nu a încercat să ascundă nimic.

„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, ne-a spus Daciana Sârbu.