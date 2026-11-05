 Flavia Mihășan vrea un copil cu noul iubit? Ce au dezvăluit cei doi la un eveniment monden
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Flavia Mihășan vrea un copil cu noul iubit? Ce au dezvăluit cei doi la un eveniment monden

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Flavia Mihășan a apărut radiind la brațul iubitului, actorul de comedie Andrei Ciobanu, la un eveniment monden. Ne-a spus dacă e dispusă să mai facă și al treilea copil. 

Flavia Mihășan și iubitul, Andrei Ciobanu
Flavia Mihășan și iubitul, Andrei Ciobanu Foto: Click!

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Fosta asistentă de la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” și actorul de comedie s-au îndrăgostit iremediabil, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei.

La un an de când s-a despărțit de Marius Moldovan, bărbatul alături de care are doi băieți, în vârstă de 5 și 7 ani, pe strada Flaviei Mihășan a răsărit soarele.

La începutul lunii septembrie, vedeta a confirmat că iubește din nou, după ce în mediul online au apărut mai multe imagini cu ea alături de comediantul și totodată fostul prezentator de la Kiss FM, Andrei Ciobanu.

Acum cei doi nu se mai feresc de ochii lumii și apar dezinvolți la evenimentele mondene. Așa s-a întâmplat și zilele trecute, când cei doi au apărut din cale-afară de zâmbitori la lansarea unor noi modele de cărucioare pentru copii. 

Întrebată dacă mai are în plan un al treilea copil, iată ce ne-a răspuns vedeta: 

Eu cărucioarele de la copiii mei le-am făcut cadou! Le-am curățat și le-am dat mai departe. Așa am procedat și cu unele lucruri ale copiilor. 

Deocamdată în ce privește al treilea copil nu am nimic de anunțat. Oricum, dacă va fi să fie, o să merg întâi să iau căruciorul și după vă anunț. Dar deocamdată nu avem în plan”, a spus Flavia Mihășan, în exclusivitate pentru Click!

Ce diferenţă de vârstă este între Flavia Mihăşan şi iubitul ei, Andrei Ciobanu?

Flavia și Andrei se simt foarte bine împreună, în ciuda diferenței de vârstă de 5 ani dintre ei. Flavia Mihășan a împlinit anul acesta 42 de ani, iar Andrei Ciobanu are 37. 

După ce și-a făcut publică relația, Andrei Ciobanu a povestit că s-a dovedit mai grijuliu ca niciodată și se îngrijorează când iubita lui nu îi răspunde la mesaje: 

„Când adoarme fără să îmi scrie. Dacă adoarme fără să îmi zică, eu, efectiv, cred că am murit… Mai ales când îmi zice «fac un duș și îți scriu după» și nu mi-a mai scris de două ore. Când îmi răspunde la mesaj doar cu «ok». Cum adică «ok»?!

Când e întuneric afară și ea este pe drum. Pentru mine e clar - toate pericolele de pe Pământ apar 100% în calea ei atunci”, a precizat actorul. 

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