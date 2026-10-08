 Prin ce trece Flavia Mihășan, la 20 de zile după operația la nas: „Mai am destul de mult”. De ce a amânat intervenția de trei ori
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VideoPrin ce trece Flavia Mihășan, la 20 de zile după operația la nas: „Mai am destul de mult”. De ce a amânat intervenția de trei ori

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Flavia Mihășan (42 de ani) se află în perioada de recuperare după operația la nas și se bucură deja că respiră mai bine. 

Flavia Mihășan, la 20 de zile după operația la nas
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Flavia Mihășan, la 20 de zile după operația la nas Foto: click.ro

Vedeta spune că intervenția a avut în primul rând un scop funcțional, iar rezultatul estetic mai are nevoie de timp să se așeze. Până să ajungă în sala de operație, s-a programat de trei ori, însă teama a făcut-o să renunțe de fiecare dată.

„Mie mi-a fost tot timpul frică și mă bucur că am făcut-o"

Flavia Mihășan a explicat că decizia de a se opera a venit după ani în care s-a confruntat cu probleme de respirație. Deși schimbarea are și o componentă estetică, aceasta nu a fost principalul motiv al intervenției.

Era nevoie, pentru că funcțional nu era bine. Mi-a spus și doctorul că a fost 90% funcțional, 10% estetic. Aveam nevoie să fac asta. Respir extraordinar deja, ceea ce nu credeam.

Mie mi-a fost tot timpul frică și mă bucur că am făcut-o. Teoretic, ar fi trebuit să se întâmple de foarte mulți ani, vreo zece. Am fost la vreo trei controale și m-am programat de trei ori la operație, dar nu m-am prezentat, de frică”, ne-a mărturisit Flavia.

La momentul discuției, trecuseră doar 20 de zile de la operație, astfel că vedeta a subliniat că aspectul nasului nu este încă cel definitiv.

Sunt acum într-un proces de recuperare. Au trecut 20 de zile, adică e foarte curând. Mai am destul de mult până să se așeze.

Sunt foarte asumată și mi se pare important să dăm un exemplu femeilor care vor să facă ceva în direcția asta și, de frică, nu o fac, așa cum am fost eu. Dacă îți dorești să faci ceva și viața ta se va îmbunătăți, atunci, da, fă-o”, ne-a spus ea exclusiv pentru Click!.

„Sunt în haos, ca toate mamele"

Partenerul îi este aproape și se bucură de îmbunătățirea respirației: „El se bucură că respir bine, pentru că tot timpul aveam discuția asta”. În recuperare, Flavia respectă indicațiile primite, inclusiv pauza de la sport: „N-ai voie să faci sport 30 de zile după și, evident, trebuie să ai grijă, să faci un anumit tip de masaj”.

Dincolo de intervenție, vedeta are o regulă de îngrijire de la care nu se abate: demachierea dimineața și seara. „Este sfântă. Când aud unele fete că adorm machiate… Nu există excepții”, a mai punctat Flavia pentru Click!, aflându-ne la un eveniment de beauty.

Cu doi copii de șapte ani și jumătate, respectiv cinci ani și jumătate, programul ei rămâne plin. Vedeta este și mămică full time.

„Sunt în haos, ca toate mamele. Nu sunt singura. Alergăm, ca toată lumea”, a mai povestit ea pentru Click!. De anul viitor, Flavia Mihășan speră ca drumurile zilnice să fie mai simple: și cel mic va merge la școală, iar atunci îi va putea duce pe amândoi în același loc.

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