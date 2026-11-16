Dan Alexa, dezvăluiri despre cei trei copii ai săi! Cu ce se ocupă fiicele lui și ce pasiune are băiețelul de 5 ani. Ce și-a cumpărat vedeta din primii bani câștigați în fotbal

Dan Alexa este un tată mândru de cei trei copii ai săi, iar fiecare dintre ei are preocupări și pasiuni diferite. Fiica cea mare, în vârstă de 20 de ani, este studentă, în timp ce sora ei, care are 15 ani, și-a îndreptat atenția către handbal. Mezinul familiei, Arkan, are doar 5 ani, dar pare să fi moștenit pasiunea tatălui pentru sportul-rege. Antrenorul a vorbit, într-un interviu pentru Viva!, despre copiii săi, dar și despre relația pe care o are cu fotbalul, idolii care l-au inspirat în copilărie și primele lucruri pe care și le-a cumpărat din banii câștigați pe teren.

Dan Alexa, dezvăluiri despre cei trei copii ai săi! Foto: Instagram

Dan Alexa, despre cei trei copii ai săi: cine este studentă și care dintre ei a ales sportul de performanță

Dincolo de cariera în fotbal, Dan Alexa se bucură de rolul de tată a trei copii. Cele două fiice ale sale au ajuns deja la vârsta adolescenței și a tinereții, în timp ce băiețelul este încă la începutul copilăriei. Antrenorul a dezvăluit ce vârste au copiii și cu ce își ocupă timpul în această perioadă.

Prezent la un eveniment organizat de Clara Ilie, unde a fost și premiat pentru activitatea sa profesională, Dan Alexa a vorbit cu bucurie despre familia lui. Întrebat ce fac cei trei copii, acesta a dezvăluit că fiica cea mare este studentă, iar sora ei practică handbalul.

„Fiica cea mare e la facultate, are 20 de ani; cealaltă are 15 ani și este ocupată cu handbalul, iar fiul meu are 5 ani și e înnebunit după fotbal”, a povestit Dan Alexa.

Se pare că pasiunea pentru fotbal s-a transmis și către cel mai mic dintre copiii antrenorului. Arkan este fascinat de sportul care a reprezentat o parte importantă din viața tatălui său, iar acesta se bucură să vadă că fiul lui îi împărtășește interesul.

Dan Alexa, despre fotbalul care a devenit un spectacol pentru întreaga familie

Pentru Dan Alexa, fotbalul nu este doar un sport practicat de profesioniști, ci și un fenomen care reunește oameni de toate vârstele. Antrenorul consideră că prezența femeilor și a copiilor în tribune demonstrează că interesul pentru acest sport depășește de mult granițele publicului masculin.

Întrebat cum explică numărul tot mai mare de femei care merg pe stadion, acesta a subliniat că fotbalul are o componentă socială importantă și că pasiunea pentru echipe nu ține cont de gen.

„Nu neapărat. Eu sunt de părere că fotbalul este un sport social. Sportul de bărbați are foarte multe trăiri, suporterul bărbat are foarte multe trăiri, dar și multe femei vin alături de echipă. Sunt foarte multe fane pătimașe, pentru că fotbalul este iubit de ambele sexe”, a explicat antrenorul.

Mai mult, Dan Alexa a observat că meciurile atrag tot mai multe familii, care aleg să meargă împreună pe stadion. În opinia sa, transformarea partidelor în adevărate spectacole îi ajută pe cei mici să își găsească modele în lumea sportului.

„Da. Pentru că meciul a devenit un spectacol, iar copiii din ziua de azi au nevoie de idoli, cum eram și noi când eram mici”, a spus acesta.

Antrenorul s-a declarat încântat și de vizibilitatea de care se bucură fotbalul în comparație cu alte discipline sportive.

„Da așa este, iar eu nu pot decât să mă bucur foarte mult pentru acest lucru”, a adăugat Dan Alexa.

Cine au fost idolii lui Dan Alexa în copilărie. Ce fotbaliști l-au inspirat

Înainte de a deveni un nume cunoscut în fotbalul românesc, Dan Alexa a avut, la rândul său, câțiva sportivi pe care îi admira și de la care se inspira. Printre idolii internaționali ai copilăriei sale s-au numărat Diego Maradona, Ruud Gullit și Carlos Valderrama, fotbaliști care au marcat generații întregi.

Întrebat pe cine urmărea cu admirație în copilărie, antrenorul și-a amintit imediat de numele care l-au impresionat cel mai mult.

„Primul meu idol a fost Maradona (Diego Armando Maradona a fost un antrenor și jucător de fotbal argentinian. În cariera de antrenor, a antrenat Echipa națională de fotbal a Argentinei, Al Wasl FC și Al-Fujairah FC, printre altele), apoi Gullit (Ruud Gullit este un fost jucător și antrenor neerlandez de fotbal. A fost căpitanul echipei naționale a Țărilor de Jos care a câștigat Campionatul European de Fotbal 1988 și a fost și în echipa care a participat la Campionatul Mondial de Fotbal 1990). Mai târziu Valderrama (Valderrama a fost căpitanul Columbiei în anii ’90 la campionatele mondiale din 1990, 1994 și 1998)”, a mărturisit Dan Alexa.

Nici fotbalul românesc nu a lipsit din lista celor care l-au inspirat. La nivel național, primul său idol a fost Ionuț Lupescu.

„De la noi, primul meu idol a fost Ionuț Lupescu”, a dezvăluit antrenorul.

Dan Alexa nu regretă că a ales fotbalul: „Aș face tot fotbal”

Privind în urmă la parcursul său profesional, Dan Alexa spune că ar lua aceeași decizie dacă ar avea posibilitatea să o ia de la capăt. Fotbalul i-a oferit mai mult decât și-ar fi imaginat la început, atât din punct de vedere profesional, cât și în ceea ce privește notorietatea câștigată.

Chiar dacă recunoaște că este un domeniu dificil, cu multe provocări și sacrificii, antrenorul nu și-ar schimba alegerea.

„Aș face tot fotbal, pentru că acest sport mi-a dat foarte mult. Am trăit peste ceea ce mă așteptam și am câștigat și notorietate. Sunt sigur că aș face la fel. Nu știu însă dacă mi-ar ieși, pentru că nu este ușor. Este foarte greu”, a declarat Dan Alexa.

Ce și-a cumpărat Dan Alexa din primii bani câștigați în fotbal

Primele câștiguri din fotbal au rămas o amintire specială pentru Dan Alexa. Antrenorul își amintește că, atunci când a primit prima diurnă în urma unei deplasări cu echipa națională, s-a gândit mai întâi la cei apropiați și le-a cumpărat cadouri prietenilor și tatălui său.

Și-a păstrat, totuși, o parte din bani pentru un obiect pe care și-l dorea de multă vreme: un trening de firmă, primul compleu sport original pe care l-a avut.

„Primii bani, care au fost o diurnă atunci când am plecat cu Echipa Națională, le-am luat prietenilor mei un șort, tatălui meu o pereche de adidași… Și mie mi-am luat un trening original de la o firmă cunoscută, a fost primul compleu de sport de firmă pe care l-am purtat”, a povestit Dan Alexa.