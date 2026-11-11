După multe lupte, Roxana Vașniuc și-a revăzut fiica! Primele imagini emoționante după scandalul cu soțul ei

După mai multe încercări de a-și revedea fiica, Roxana Vașniuc a avut parte de momentul pe care îl aștepta de mult timp. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare primele imagini de la revederea cu fetița sa, după o perioadă în care cele două au stat departe una de cealaltă. Fotografiile au fost însoțite de un mesaj emoționant, prin care prezentatoarea și-a exprimat bucuria și recunoștința pentru această întâlnire.

Roxana Vașniuc și Ionuț Lorin au împreună o fetiță. Foto: Arhiva Click!

De câteva săptămâni, Roxana Vașniuc și încă soțul ei, Ionuț Lorin, cu care se află în proces de divorț, sunt implicați într-un scandal care a ajuns în atenția publicului. Vedeta a povestit că nu își mai poate vedea fiica și l-a acuzat pe tatăl acesteia că ar încerca să o îndepărteze de mama sa.

Roxana Vașniuc, primele imagini alături de fiica sa după perioada de separare

După toate momentele dificile prin care a trecut, Roxana Vașniuc a reușit să își revadă fiica. Vedeta a împărtășit bucuria cu urmăritorii săi, publicând mai multe fotografii de la întâlnirea cu micuța. Mesajul care a însoțit imaginile vorbește despre emoțiile puternice pe care le-a trăit în momentul în care și-a strâns copilul în brațe.

„Oricât de nedreaptă ar fi calea, nicio umbră din lume nu poate stinge adevărul: sângele apă nu se face. Astăzi, când m-a strâns în brațe și mi-a dat acea lumânare, am simțit cum Dumnezeu a pus toată puterea lumii în sufletul meu!”

Ce își dorește Roxana Vașniuc după scandalul cu soțul ei

În urmă cu ceva timp, vedeta vorbea despre conflictul cu soțul său și mărturisea că și-ar dori ca lucrurile să se liniștească, astfel încât fiecare să își poată continua viața fără alte neînțelegeri. Roxana Vașniuc spunea că, după despărțire, și-a dorit ca fiica lor să păstreze o relație apropiată cu tatăl său, însă susține că situația ar fi evoluat într-o direcție diferită.

Prezentatoarea a afirmat că ar deține mai multe dovezi pe care intenționează să le prezinte autorităților competente.

„Vreau să își vadă liniștiți de viața lor, fără să ajungem foarte departe. După despărțire, mi-am dorit ca fetița să aibă o relație normală cu tatăl ei și așa îi sfătuiesc pe toți părinții. Apoi, ușor-ușor, a încercat să îndepărteze copilul de mine. Am tot felul de probe, de înregistrări, pe care le voi prezenta organelor competente”, a declarat Roxana Vașniuc.

Roxana Vașniuc susținea că nu și-a mai văzut fiica de patru luni

Înainte de revederea cu fiica sa, Roxana Vașniuc a făcut dezvăluiri dureroase despre perioada în care nu a putut petrece timp alături de copil. Vedeta susținea că trecuseră patru luni de când nu își mai văzuse fetița și îl acuza pe soțul ei, Ionuț Lorin, de alienare parentală. Aceasta a mărturisit că situația a afectat-o profund și că își dorește ca neînțelegerile dintre ei să se încheie.

„Durerea cea mai mare este că nu îmi văd copilul de 4 luni. Copilul este alienat parental. El se spală pe mâini și spune că vrea să mă lase să-mi văd copilul, dar copilul nu vrea la mine. (...) Sper ca acest om să se trezească în ultimul moment și să nu ne mai chinuie, nici pe mine, nici pe copil. Am hârtii în care noi am stabilit domiciliul copilului la mine. El a observat că nu mă poate controla pe mine.

E o armă de răzbunare. Dacă el și-ar iubi copilul, copilul ar trebui să fie primul din clasă, nu ultimul. Nu am pe nimeni. Nu sunt dispuși (n.r. părinții lui să vorbească cu ea). Pentru mine vorbesc probele. Copilul la școală vine obosit. Stă până târziu, pe telefon. E lăsat de capul lui, doar că să îl țină departe de mine.”