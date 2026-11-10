Roxana Vașniuc este dispusă să încheie căsnicia și să ajungă la o înțelegere cu soțul său, însă are câteva condiții clare. Prezentatoarea a făcut dezvăluiri în exclusivitate la Spynews TV Live, unde a vorbit despre propunerea pe care i-a făcut-o bărbatului și despre bunurile pe care le-ar accepta în urma divorțului. Vedeta susține că este gata să renunțe la o parte din suma discutată inițial, iar diferența ar urma să fie folosită în scop caritabil.

Roxana Vașniuc, anunț neașteptat în plin scandal cu soțul! În ce condiții acceptă divorțul Foto: colaj

Roxana Vașniuc, dispusă să încheie divorțul. Ce înțelegere îi propune soțului

Tensiunile dintre Roxana Vașniuc și soțul ei continuă să fie în centrul atenției, iar declarațiile celor doi scot la iveală noi detalii despre neînțelegerile care au dus la separare. După ce bărbatul a sugerat că vedeta ar urmări să obțină bani și bunuri în urma despărțirii, prezentatoarea a venit cu propria replică.

Aceasta a transmis că nu se opune divorțului și că ar accepta să încheie căsnicia dacă soțul său este de acord cu propunerea privind locuința.

Mai exact, Roxana Vașniuc a explicat că ar fi mulțumită cu o vilă evaluată la 300.000 de euro, deși în discuțiile anterioare ar fi fost menționată o sumă de 350.000 de euro. Cei 50.000 de euro care rămân ar urma să fie donați unei case de copii.

„Spuneai de faptul că am un soț foarte generos și nu știu ce a fost în capul meu că nu am acceptat acea sumă de 350.000 euro și uite sunt de acord ca eu să îi dau acest divorț, dacă el îmi dă această vilă, care există probabil în visele lui. Sunt de acord să îmi dea una de 300.000 și 50.000 vreau să-i donez unei case de copii”, a declarat Roxana Vașniuc, la Spynews TV Live.

Soțul prezentatoarei a făcut acuzații privind mașina. Ce spune Roxana Vașniuc

Un alt subiect care a alimentat conflictul dintre cei doi este legat de autoturismul bărbatului. Soțul prezentatoarei a susținut că neînțelegerile ar fi pornit după ce Roxana Vașniuc ar fi folosit mașina lui în ultima perioadă, iar ulterior el ar fi decis să îi retragă acest drept.

Totodată, acesta a sugerat că vedeta ar fi mai interesată de situația financiară și de bunurile materiale decât de alte aspecte ale despărțirii.

Roxana Vașniuc a răspuns acuzațiilor și a prezentat propria perspectivă asupra situației, susținând că este dispusă să găsească o soluție pentru ca procesul de divorț să ajungă la final.

Noi acuzații în scandalul dintre Roxana Vașniuc și soțul ei. Ce spune vedeta despre fiica lor

Disputa dintre cei doi nu se rezumă însă doar la bani, mașină sau locuință. În declarațiile sale, soțul prezentatoarei a adus în discuție și modul în care aceasta s-ar fi ocupat de fiica lor.

Bărbatul a acuzat-o că nu ar fi fost suficient de implicată în activitățile zilnice ale copilului, susținând că nu i-ar fi pregătit niciodată micul dejun și că nu s-ar fi ocupat să o ia de la școală.

Prezentatoarea a respins aceste afirmații și a insistat că fiica sa a fost îngrijită corespunzător și nu i-a lipsit nimic atunci când se afla în grija ei.

„Copilul a fost mâncat, a fost foarte bine crescut și nu stătea 12 ani lângă mine dacă nu îi era bine”, a declarat Roxana Vașniuc.

Mai mult, vedeta a vorbit și despre relația actuală dintre soțul său și fiica lor. La Știrile Antena Stars, aceasta a susținut că bărbatul, care în prezent ar avea o altă relație, ar încerca să o îndepărteze de copil.

La rândul său, soțul prezentatoarei a lansat acuzații grave, susținând că Roxana Vașniuc ar fi avut un comportament agresiv față de fetiță. Vedeta a negat categoric aceste afirmații.