Eduard Vlădescu, pilotul de la Insula Iubirii, acuzat că „a înșelat-o” pe Claudia Ion: „M-a chemat la el”

Noi dezvăluiri ies la iveală despre Eduard Vlădescu, pilotul de la „Insula Iubirii”, care a participat în emisiune în rolul de ispită și a dezvoltat sentimente pentru Claudia Ion, fosta iubită a lui Ionuț Mocăniță. O tânără susține că bărbatul ar fi abordat-o pe aeroport, în perioada în care acesta ar fi fost implicat într-o relație cu Claudia. Mai mult, aceasta a povestit că pilotul ar fi continuat să îi trimită mesaje și ar fi invitat-o să se întâlnească.

Eduard Vlădescu și Claudia Ion. Foto: Antena 1

Potrivit tinerei, cei doi s-ar fi întâlnit întâmplător în aeroport, la controlul de securitate. Eduard ar fi salutat-o, iar ulterior ar fi auzit-o vorbind cu o prietenă despre călătoria pe care urma să o facă în Valencia. Seara, acesta i-ar fi scris, folosind zborul drept pretext pentru a începe o conversație.

Ce spune tânăra despre întâlnirea cu Eduard Vlădescu

Femeia susține că pilotul ar fi fost interesat de ea încă din momentul în care s-au întâlnit în aeroport. Cei doi ar fi discutat despre planurile de viitor, iar Eduard i-ar fi spus că intenționează să se mute la compania la care lucrează ea. Ulterior, ar fi invitat-o la el acasă pentru a urmări împreună emisiunea „Insula Iubirii”.

„Ne-am întâlnit în aeroport, la security. M-a văzut și m-a salutat, apoi ne așteptam amândoi bagajele. M-a auzit când vorbeam cu prietena mea și îi spuneam că merg în Valencia, iar seara mi-a scris cu pretextul ăsta. M-a întrebat cum a fost zborul, dacă am avut turbulențe.

Cât timp așteptam bagajele, am observat că se uita constant la mine. Am dat curs discuției, am vorbit despre planuri de viitor, mi-a spus că are de gând să se mute la compania la care lucrez eu și că e mai bine că ne-am cunoscut acum, cât încă nu suntem colegi.

Apoi am văzut la voi că a ieșit cu Claudia, dar niciunul dintre noi n-a zis nimic despre asta. La un moment dat, discuția s-a încheiat, însă el a continuat să-mi dea mesaje. Mi-a zis de mai multe ori să ne vedem, m-a chemat la el să ne uităm împreună la Insulă și să bem ceva”, a spus tânăra pentru Cancan.

Cum răspunde pilotul acuzațiilor

Eduard Vlădescu a oferit o cu totul altă versiune a întâmplării. Acesta susține că nu o cunoaște personal pe tânără și că discuția dintre ei ar fi fost doar o glumă. Pilotul a afirmat că femeia l-ar fi urmărit în aeroport și i-ar fi trimis o cerere, iar el i-ar fi scris pentru a afla cu ce zbor călătorește.

„Este vorba despre o conversație la mișto, pentru că eu nu o cunosc personal pe fata asta. A fost doar o miștocăreală. E o fată care m-a urmărit în aeroport, mi-a dat cerere, iar eu i-am scris ca să aflu pe ce zbor este. Am făcut doar niște glume cu ea.

Dacă fata a crezut tot ce am zis, să fie sănătoasă! Acum toate vor să apară și ele în presă. Poate, poate se face un articol, le apare și lor numele pe undeva și le crește pagina de Instagram. E o copilă care crede că tot ce zboară se mănâncă. Ce caricaturi de oameni”, a declarat Eduard Vlădescu pentru aceeași publicație.