Fostul milionar Irinel Columbeanu are pierderi de memorie, după cele 3 AVC-uri. Ion Cassian: „Sunt persoane de care nu-și amintește”

Starea de sănătate a fostului milionar de la Izvorani s-a tot degradat, în ultimii ani, după cele 3 AVC-uri suferite. Se confruntă chiar și cu pierderi de memorie. Exclusiv pentru Click!, Ion Cassian, patronul azilului de bătrâni unde Irinel Columbeanu (69 de ani) locuiește, după ce a rămas fără uriașa avere, ne-a vorbit despre aceste probleme neurologice. Și Serghei Mizil s-a întristat când a constatat că bunul lui prieten nu-și mai amintește multe lucruri din trecut.

1/6 Irinel Columbeanu locuiește de trei ani în azilul din Ghermănești al lui Ion Cassian Foto: Click!

Ion Cassian: „L-a căutat un domn și nu l-a recunoscut, nu l-a primit în vizită la azil”

Ion Cassian ne-a vorbit despre starea actuală de sănătate a lui Irinel Columbeanu, care de trei ani locuiește în azilul acestuia, din Ghermănești:

„În ultima vreme, Irinel Columbeanu nu-și mai amintește unele lucruri, dar sunt și persoane pe care le-a uitat. La un moment dat, i-am spus că îl caută un domn, care îi era bun amic, și cu care petrecuse cândva, voia să vină să-l vadă la azil. Irinel mi-a zis că nu îl cunoaște, că nu îl primește în vizită.

Omul îmi trimisese chiar și poză cu Irinel la o masă, la un chef, deci era sincer, credeam că e cineva care doar vrea să vină să facă poze și să le posteze pe Internet. I-am spus să nu mai vină, ce rost avea? Încă nu e foarte gravă starea de sănătate a lui Irinel.

„Întreabă adesea de fiica lui, Irinuca, stabilită în America”

Are pierderi de memorie, dar e normal, după cele trei AVC-uri suferite. Pe noi, cei de aici, ne recunoaște, ne știe după chip și după nume, momentan nu e prea grav. Întreabă adesea și de fiica lui, stabilită în America, știe unde se află și cine e”, ne-a declarat Ion Cassian, exclusiv pentru Click!

Serghei Mizil: „Își amintește de mine și de Cora, de alte persoane care au fost cu noi nu-și mai aduce aminte”

De altfel, și Serghei Mizil, care adesea îl vizitează pe Irinel Columbeanu, la căminul de bătrâni din Ghermănești, a constatat, cu tristețe, că starea acestuia de sănătate se degradează, de la o zi la alta:

„I-am dat o țigară, i-am dat o bere. Are momente de luciditate și își amintește de persoane din toate perioadele. Nu este prima oară când merg la el. Își amintește de mine și de Cora, de alte persoane care au fost cu noi nu-și mai aduce aminte.

E ceva îngrozitor! Nu-l ajută absolut nimeni. Nici casa nu o mai știe. Din câte am înțeles, acum nu mai știe nici casa, nici când a vândut-o. Terenul ăla face câteva milioane. Și gândește-te că nu mai există nimic”, a menționat acesta, în podcastul lui Dan Capatos.

Ion Cassian: „Irinel Columbeanu a scăpat de datoriile vechi, dar deja face altele”

Ion Cassian ne-a vorbit și despre problemele financiare fără sfârșit ale lui Irinel Columbeanu. Cum pensia acestuia este în jur de 2.000 de lei, iar taxa la căminul de bătrâni este de peste 4.000 de lei lunar, fostul om de afaceri adună din nou datorii:

„Pe cele din urmă, în valoare de 5.000 de euro, i le-a achitat un prieten român, stabilit în America, a venit aici, în țară, astă-vară, și l-a adus la zi cu datoriile, a scăpat. Însă deja face altele, are nevoie de cineva care să-l susțină financiar lunar.

Păcat, a avut atâția bani, milioane de euro, dar, pe lângă faptul că a făcut investiții neinspirate în tot felul de afaceri, are chiar și acum rate la bănci, a cheltuit enorm și cu iubitele și cu prietenii. Mulți l-au uitat, iar dintre fostele iubite nu-l mai vizitează niciuna”, a mai spus Ion Cassian, exclusiv pentru Click!

Cum a pierdut Irinel Columbeanu averea de milioane de euro: „Banii se pot pierde foarte ușor”

Irinel Columbeanu a ajuns la fundul sacului, în urma investițiilor total neinspirate în afaceri:

„Banii se pot pierde foarte ușor. Nu vreau să ajung să explic exact cum i-am pierdut pe aceștia. Cum se pot face, se pot și pierde prin niște decizii eronate de business. Deciziile au fost greșite prin alegerea locului de desfășurare a afacerii, care ar fi putut să fie oriunde în lume.

Aici a fost mai puțin prielnică această desfășurare a afacerii, domeniul era foarte nou, iar climatul ce înconjura această afacere, mă refer la afacerea cu acel hai să-i spunem ciment a devenit neprielnic prin neîndeplinirea unor obligații de mediu, de către România”, menționa Irinel Columbeanu, potrivit PRO TV.