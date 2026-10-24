Maria Ciobanu a cântat live, la 89 de ani! Cum sună vocea „Ciocârliei” după o lungă pauză de la spectacole

Maria Ciobanu are 89 de ani, dar muzica rămâne o parte importantă din viața sa. Îndrăgita interpretă de muzică populară se pregătește să revină pe scenă, iar în timpul repetițiilor a oferit un moment care i-a bucurat pe cei prezenți. Artista a cântat live melodia „Doar o mamă poate știe”, iar vocea sa a stârnit emoție și admirație.

Maria Ciobanu. Foto: Arhiva Click!

Un clip publicat de Orchestra Rapsodii Moldovei a atras atenția fanilor, care s-au bucurat să o vadă și să o audă din nou cântând. Pentru cei care au crescut cu melodiile sale, Maria Ciobanu rămâne una dintre vocile de neuitat ale muzicii populare românești.

Maria Ciobanu, lăudată de fani după ce a cântat la repetiții

Reacțiile nu au întârziat să apară. Cei care au ascultat-o au ținut să-i transmită mesaje de apreciere, iar printre ei s-a numărat și Steliana Sima, care i-a dedicat câteva cuvinte pline de afecțiune.

„A rămas pădurea mută, Ciocârlia iar ne cântă…

Felicitări, prințesa mea! Dumnezeu să vă păstreze glasul și să ne încântați mulți ani de acum înainte! Să ne trăiți mulți ani! Vă iubesc și vă prețuiesc! Gânduri bune și succes, maestre!”

Și alți admiratori au reacționat după ce au auzit-o cântând. Unii au mărturisit că au fost surprinși de vocea sa, în timp ce alții au subliniat că talentul artistei nu poate fi trecut cu vederea, indiferent de vârstă.

„Am rămas uimită de această surpriză, să o ascult pe Maria Ciobanu cântând atât de bine și frumos, cu glasul ei inegalabil. Felicitări!”

„La vârsta pe care o are doamna Maria, dă clasă multora. Toată admirația mea, stimată doamnă!”

Maria Ciobanu se întoarce pe scenă alături de fiul său, Ionuț Dolănescu

Bucuria fanilor este cu atât mai mare cu cât Maria Ciobanu se pregătește să participe la două spectacole, după o perioadă în care a fost mai puțin prezentă pe scenă. Artista va cânta alături de fiul său, Ionuț Dolănescu, mai întâi la Chișinău, apoi la București.

Pe 25 octombrie 2026, cei doi sunt așteptați la Arena Chișinău, la spectacolul „Dor de cântec, dor de neam”. Două zile mai târziu, pe 27 octombrie, Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu vor fi prezenți la Sala Palatului din București, în cadrul evenimentului „Acasă-i România!”, organizat de Laura Olteanu și prietenii săi.

„Dragii mei, vă așteptăm, la spectacol, la Sala Palatului, din București, pe 27 octombrie, de la ora 19.00. Va fi un spectacol grandios de muzică populară, oferit de Laura Olteanu și de prietenii ei. Vă așteptăm, cu mic cu mare, la marea sărbătoare a cântecului popular, la spectacolul „Acasă-i România!”.

Va fi o seară de cântec, de emoție și de iubire pentru România. Mai înainte, pe 25 octombrie, vom fi la Arena Chișinău, la spectacolul „Dor de cântec, dor de neam”, eveniment care promite să devină tradiție. Vă invităm la cel mai grandios spectacol al toamnei!”.