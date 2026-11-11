 Mesajul emoționant transmis de iubitul Oanei Tomoiagă după eliminarea de la Asia Express: „Sunt mândru de tine, de omul care ești”
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Mesajul emoționant transmis de iubitul Oanei Tomoiagă după eliminarea de la Asia Express: „Sunt mândru de tine, de omul care ești”

#Asia Express
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Oana Tomoiagă a primit un mesaj emoționant din partea iubitului ei, Denis, după eliminarea de la Asia Express. Bărbatul, alături de care artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste de cinci ani, a făcut publică o declarație prin care și-a exprimat admirația și mândria față de parcursul partenerei sale în competiție.

Oana Tomoiagă și iubitul ei, Denis.
Oana Tomoiagă și iubitul ei, Denis. Foto: Facebook

Mesajul transmis de Denis după eliminarea Oanei Tomoiagă de la Asia Express

După ce Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au părăsit competiția în semifinală, Denis a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant pentru iubita sa. Acesta a subliniat că adevărata putere nu se măsoară în rezultate, ci în curajul de a-ți depăși propriile limite.

„Ea este ONUCA mea! Femeia care mi-a demonstrat încă o dată că adevărata putere nu se măsoară în rezultate, ci în curajul de a-și depăși propriile limite. Ai mers până la capăt, indiferent cât de greu a fost drumul. Sunt momente în care cuvintele nu pot cuprinde tot ceea ce simți, iar acesta este unul dintre ele. Sunt mândru de tine, de omul care ești și de tot ceea ce ai demonstrat! Te iubesc!”, a scris Denis, pe Instagram.

„Ce om minunat! Ce femeie plină de viață, empatică, sensibilă și puternică! Nu puteam avea pe cineva mai potrivit lângă mine!

Îți mulțumesc pentru tot!”, i-a răspuns Oana iubitului ei. 

Oana Tomoiagă și Denis sunt împreună de cinci ani. Ce relație are bărbatul cu fiul artistei

Pe plan personal, Oana Tomoiagă trăiește o poveste de dragoste alături de Denis, cei doi fiind împreună de cinci ani. Artista este mama unui băiețel dintr-o căsnicie anterioară și a vorbit în trecut despre relația specială pe care iubitul ei o are cu fiul său.

Oana a mărturisit că unul dintre cele mai importante lucruri pentru ea a fost să găsească un partener care să îi accepte și să îi iubească băiețelul.

„Alegi un om care să-l placă pe copilul tău, după care să vezi că-l iubește copilul pe tău, iar relația pe care o am cu Denis de cinci ani de zile este mă împlinește foarte tare”, a declarat Oana Tomoiagă, la Spynews TV Live.

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au fost eliminate în semifinala Asia Express

Parcursul Oanei Tomoiagă și al Mirelei Vaida în competiția Asia Express s-a încheiat în semifinală, când cele două nu au reușit să ajungă în marea finală. Experiența a fost însă una memorabilă pentru artistă, care a vorbit despre lecțiile învățate și momentele trăite pe parcursul aventurii.

Oana a descris participarea la emisiune drept aventura vieții și a mărturisit că experiența a ajutat-o să descopere lucruri noi despre ea însăși.

„Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție de viață, o lecție în care am învățat lucruri despre noi, în primul rând. Multe lucruri pe care le-am, pus în practică în fiecare țară în care am fost. Cred că lucrul cu care eu o să rămân, pe care îl știam și uite că încă o dată mi-am întărit ideea: fericirea stă în lucruri mici, pentru că în lucruri mici aici ne-am găsit cu toții fericirea”, a declarat Oana Tomoiagă.

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