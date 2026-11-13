 Romanița Iovan, fără botox și intervenții estetice la 62 de ani! Ce face creatoarea de modă pentru a se menține în formă: „E o chestie foarte interesantă”
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Romanița Iovan, fără botox și intervenții estetice la 62 de ani! Ce face creatoarea de modă pentru a se menține în formă: „E o chestie foarte interesantă”

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Romanița Iovan pare să fi găsit rețeta unui stil de viață care o ajută să își păstreze energia și aspectul fizic la 62 de ani. Creatoarea de modă spune că nu a apelat la Botox sau la intervenții estetice pentru a-și menține trăsăturile, iar explicația ei nu se bazează pe tratamente costisitoare sau pe soluții miraculoase. Într-un interviu pentru wowbiz.ro, vedeta a vorbit despre obiceiurile care fac parte din rutina sa, de la sport și alimentație până la odihnă și atitudinea pozitivă.

Romanița Iovan, fără Botox și intervenții estetice la 62 de ani!
Romanița Iovan, fără Botox și intervenții estetice la 62 de ani! Foto: Rețele de socializare

Romanița Iovan a dezvăluit dacă a apelat la Botox sau la operații estetice

Aspectul său fizic atrage atenția, iar mulți se întreabă cum reușește Romanița Iovan să se mențină în formă la această vârstă. Creatoarea de modă a fost întrebată dacă a apelat la proceduri estetice pentru a-și păstra chipul tânăr, însă răspunsul său a fost categoric.

Vedeta susține că nu a făcut niciun fel de intervenție estetică și nici nu a apelat la injecții cu Botox. Mai mult, spune că nu există un secret ascuns în spatele felului în care arată.

„Nu e niciun secret, tocmai asta e. Gândește-te așa. Deci nu mi-am făcut nicio intervenție de niciun fel, niciun Botox”, a declarat Romanița Iovan, în exclusivitate.

Care este filosofia de viață după care se ghidează creatoarea de modă

Dincolo de aspectul fizic, Romanița Iovan pune accent pe echilibrul interior și pe felul în care fiecare persoană gestionează momentele dificile. Creatoarea de modă consideră că optimismul este esențial și că perioadele mai puțin plăcute trebuie privite ca etape trecătoare ale vieții.

Aceasta spune că încearcă să păstreze o atitudine pozitivă indiferent de provocările pe care le întâmpină și că are încredere că lucrurile bune vin la momentul potrivit.

Ok, dar într-adevăr am un stil de viață sănătos, cum zic eu, dar nu că e sănătos neapărat că mănânc sănătos. Ci să ai un vibe pozitiv, indiferent dacă treci prin perioade mai grele, este clar că la un moment dat vor fi și cele mai bune. Eu tot timpul am crezut în legea compensației”, a explicat aceasta.

Sportul, unul dintre cele mai importante obiceiuri din rutina Romaniței Iovan

Mișcarea ocupă un loc important în viața creatoarei de modă. Romanița Iovan spune că face sport în mod constant și că nu urmărește doar să își păstreze silueta, ci și să beneficieze de efectele activității fizice asupra sănătății și stării psihice.

Unul dintre exercițiile pe care le include în rutina sa presupune folosirea ganterelor și a greutăților. Vedeta consideră că antrenamentele de acest tip au beneficii care depășesc aspectul fizic și vorbește inclusiv despre efectele mișcării asupra creierului.

Fac mult sport. Și sportul ajută și la menținerea stării de sănătate, dar ajută și psihicul. Și oricum e o chestie foarte interesantă, dar e adevărată, eu fac sport și cu gantere.

Ganterele, greutățile de fapt, ajută. Practic mușchii sunt puși în mișcare și se produc niște efecte în lanț și unul dintre ele este cel care ajunge la creier și, practic, datorită mișcării cu greutăți, se creează baby neuroni. Îți dai seama ce important e pentru noi să fim sănătoși?”, a povestit creatoarea de modă.

Câte ore doarme Romanița Iovan în fiecare noapte

Pe lângă activitatea fizică, odihna este un alt element căruia Romanița Iovan îi acordă o atenție deosebită. Vedeta consideră că un program echilibrat trebuie să includă atât mișcare, cât și suficient somn și o alimentație corespunzătoare.

În opinia sa, sportul ar trebui să fie prima prioritate, urmat de odihnă și apoi de alimentație. Creatoarea de modă spune că încearcă să respecte această ordine și să nu neglijeze orele de somn.

Sportul este cel mai bun lucru, să ne apucăm de sport dacă nu facem sport, pentru că e pe primul loc. După sport e somnul și după somn este alimentația”, a explicat aceasta.

Romanița Iovan a dezvăluit și cum arată programul său obișnuit de odihnă. De regulă, încearcă să se culce înainte de ora 23:00 și să se trezească dimineața în jurul orei 7:00, astfel încât să beneficieze de aproximativ șapte-opt ore de somn.

„Încerc să le respect, da. Încerc să dorm, cel puțin, șapte ore. Șapte ore, șapte ore jumătate, spre opt ore. Adică, practic, mă culc până în ora 23.00 și mă trezesc la ora 7.00 dimineața”, a mai declarat Romanița Iovan.

Astfel, creatoarea de modă spune că nu recurge la trucuri complicate pentru a se menține în formă, ci pune accent pe sport, odihnă, echilibru și o atitudine pozitivă.

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